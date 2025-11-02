Cuộc sống sau khi rời Hoàng gia tưởng như cho Meghan Markle và Vương tử Harry sự tự do, nhưng phía sau ánh hào quang là những rạn nứt âm thầm trong nội bộ. Mới đây, chuyên gia hoàng gia Ingrid Seward đã chia sẻ với tờ The Sun rằng bà "đã phần nào hiểu được" lý do khiến nhà Sussex liên tục thay đổi đội ngũ từ người đứng đầu bộ phận truyền thông cho đến Chánh văn phòng. Theo bà, đằng sau vẻ ngoài chuyên nghiệp, môi trường làm việc quanh Meghan và Harry dường như "rất hỗn loạn và khó dung hòa".

Liên tục "thay máu" ê-kíp truyền thông

Theo The Sun, Meghan Markle vừa chia tay người phụ trách truyền thông thứ 10 trong vòng 5 năm – Emily Robinson, người chỉ làm việc với cô từ tháng 6 năm nay.

Emily từng làm việc cho Netflix, và quyết định mời cô gia nhập đội ngũ được cho là "gây tranh cãi" vì Emily từng tham gia sản xuất The Crown – bộ phim đình đám lấy cảm hứng từ Hoàng gia Anh.

Trước đó, vào năm ngoái, Josh Kettler, người đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng cho nhà Sussex, cũng rời đi chỉ sau ba tháng làm việc. Anh cho biết đó là "quyết định chung" của hai bên, trong khi nguồn tin thân cận tiết lộ công việc "không phù hợp như kỳ vọng ban đầu".

Chuyên gia hoàng gia Ingrid Seward – người từng viết nhiều cuốn sách về gia đình hoàng gia nhận định:

"Phải khá hỗn loạn khi làm việc cho nhà Sussex. Họ đã mất quá nhiều nhân viên trong thời gian ngắn. Có vẻ như chẳng ai gắn bó được lâu, hầu hết chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi rời đi".

Theo bà Seward, nguyên nhân nằm ở việc mong đợi giữa đôi bên không khớp nhau: "Rõ ràng, công việc mà họ được giao khác hoàn toàn với điều họ hình dung khi nhận lời. Và dường như Meghan thường có ý kiến trái ngược với những gì nhân viên nghĩ rằng cô và Harry nên làm".

Bà cũng thẳng thắn cho rằng, Meghan Markle có xu hướng muốn kiểm soát mọi thứ trong chiến lược truyền thông, điều này vô tình khiến ê-kíp lúng túng:

"Tôi nghĩ Meghan muốn kiểm soát toàn bộ mọi quyết định, và điều đó khiến họ đôi khi mắc phải những sai lầm lớn trong công tác PR".

Đội ngũ còn lại vẫn đang "giữ lửa"

Dù nhiều người rời đi, nhà Sussex vẫn còn vài nhân sự chủ chốt, bao gồm Liam Maguire – Giám đốc truyền thông khu vực châu Âu, và Meredith Maines – Trưởng bộ phận truyền thông toàn cầu của cặp đôi, theo Express UK .

Theo nguồn tin, chính Meredith đã gặp Tobyn Andreae, Thư ký báo chí của Vua Charles, hồi mùa hè vừa qua. Cuộc gặp này được cho là đã góp phần mở đường cho cuộc hội kiến ngắn giữa Vương tử Harry và Quốc vương – một trong những dấu hiệu hiếm hoi của sự hàn gắn trong mối quan hệ cha con căng thẳng.

Kể từ khi rời Hoàng gia, Meghan Markle và Vương tử Harry đã cố gắng xây dựng hình ảnh riêng thông qua các dự án Netflix, Spotify và tổ chức Archewell. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, việc điều hành một thương hiệu toàn cầu đòi hỏi sự phối hợp tinh tế giữa truyền thông, chiến lược và hình ảnh – điều mà cả hai vợ chồng có vẻ vẫn đang học cách cân bằng.

Sự ra đi liên tục của nhân viên cho thấy thách thức khi hai người vừa là nhân vật trung tâm, vừa tự làm "ông chủ" của chính mình. Ở góc độ nhân văn, đây cũng là câu chuyện quen thuộc của nhiều cặp đôi nổi tiếng: Thành công đi cùng áp lực, và mong muốn được toàn quyền kiểm soát đôi khi khiến những người xung quanh khó tìm thấy chỗ đứng.