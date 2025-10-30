Trong khi Vương tử Andrew và Sarah Ferguson vẫn là tâm điểm của những lùm xùm không dứt, hai cô con gái – Công chúa Beatrice (37 tuổi) và Công chúa Eugenie (35 tuổi) lại trở thành tâm điểm chú ý theo một cách khác. Dù không còn là thành viên làm việc toàn thời gian của Hoàng gia, hai chị em vẫn muốn giữ hình ảnh trong “The Firm” (bộ máy Hoàng gia Anh). Các chuyên gia cho rằng Beatrice và Eugenie đang “cân nhắc kỹ” từng bước đi, vừa tránh tai tiếng, vừa đảm bảo vẫn được nhìn thấy trong các sự kiện mang tính biểu tượng, đặc biệt là dịp Giáng sinh năm nay.

Theo chuyên gia Hoàng gia Richard Fitzwilliams, dù không bị ảnh hưởng trực tiếp, Beatrice và Eugenie vẫn phải hết sức thận trọng. Ông nhận định: “Từ góc độ quan hệ công chúng, việc họ xuất hiện cùng gia đình Hoàng gia vào dịp Giáng sinh là cực kỳ quan trọng. Đó là cách để khẳng định họ vẫn thuộc về The Firm".

Hiện tại, cả hai công chúa đều đã lập gia đình, có sự nghiệp riêng và tham gia hoạt động thiện nguyện ở mức vừa phải. Tuy nhiên, theo Fitzwilliams, “đây không phải là lúc họ mở rộng tầm ảnh hưởng”, vì mọi động thái đều có thể bị soi xét.

Không còn là những tiểu thư chỉ sống trong cung điện, Beatrice và Eugenie đều đang làm việc toàn thời gian. Công chúa Beatrice hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hợp tác Chiến lược tại tập đoàn công nghệ Mỹ Afiniti , nơi cô phụ trách kết nối các dự án quốc tế. Công chúa Eugenie lại chọn hướng đi nghệ thuật, làm giám đốc tại phòng tranh Hauser & Wirth danh tiếng ở London.

Ngoài công việc, cả hai đều là những bà mẹ bận rộn: Eugenie kết hôn cùng doanh nhân Jack Brooksbank năm 2018 và hiện có hai con trai August (3 tuổi) và Ernest (1 tuổi).

Beatrice sống cùng chồng – doanh nhân Edoardo Mapelli Mozzi , có hai con gái Sienna (4 tuổi) và Athena (9 tháng), đồng thời làm mẹ kế của bé Wolfie (9 tuổi) – con trai riêng của Edoardo.

Theo Fitzwilliams, chiến lược khôn ngoan nhất của hai công chúa là “im lặng một cách có kiểm soát”. Nghĩa là họ không nên ẩn dật hoàn toàn, mà chọn lọc sự kiện để xuất hiện đặc biệt những dịp mang tính truyền thống như Giáng sinh ở Sandringham hay Trooping the Colour. “Họ ở vào thế khó. Ai cũng hiểu và có phần cảm thông. Nhưng giữa những tài liệu và vụ việc đang dần hé lộ, việc giữ hình ảnh an toàn là vô cùng cấp bách”.

Beatrice và Eugenie đang chọn cách tồn tại trong Hoàng gia bằng chính sự nghiệp và đời sống bình dị. Dù không còn là “công chúa toàn thời gian”, họ vẫn biết cách để được chú ý bằng sự thanh lịch, trí tuệ và chiến lược hình ảnh khéo léo.

Giáng sinh năm nay có thể sẽ là “màn thử lửa” cho hai chị em: Nếu họ xuất hiện cùng Vua Charles, Vương hậu Camilla và Thân vương William – Vương phi Kate, đó sẽ là tín hiệu mạnh mẽ rằng Beatrice và Eugenie vẫn đang “ở trong cuộc”.

