Trong khi Hoàng tử George, 12 tuổi đã sẵn sàng bước vào con đường trở thành vị vua tương lai của nước Anh, hai em của cậu – Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) lại đang khiến Thân vương William và Vương phi Kate trăn trở. Theo nhà viết tiểu sử Hoàng gia Robert Hardman, cặp đôi rất "lo ngại" về cách nuôi dạy hai con nhỏ, làm sao để chúng không lớn lên với cảm giác bị bỏ lại phía sau, khi người anh cả đã sớm được định sẵn ngôi vị. Và đây chính là mặt tối ít người nhìn thấy trong hành trình làm cha mẹ của Thân vương và Vương phi xứ Wales.

Nhà viết tiểu sử Hoàng gia Robert Hardman tiết lộ trong podcast "Queens, Kings and Dastardly Things" của Daily Mail rằng Thân vương William và Vương phi Kate "rất quan tâm" đến tương lai của ba con đặc biệt là Charlotte và Louis.

"Hoàng tử George là người kế vị, đó là quy tắc bất di bất dịch của chế độ quân chủ Anh. Nhưng điều quan trọng là phải khiến hai đứa nhỏ còn lại cảm thấy mình không kém phần được yêu thương hay bị xem là vô nghĩa", Hardman nói.

Theo ông, cặp đôi đang nỗ lực cân bằng giữa việc chuẩn bị cho George sẵn sàng cho vai trò vua tương lai và giúp Charlotte, Louis có tuổi thơ trọn vẹn, không bị che khuất bởi cái bóng hoàng gia khổng lồ của anh trai.

Gia đình Thân vương xứ Wales đang chuẩn bị cho bước chuyển lớn, dọn khỏi Adelaide Cottage để về Forest Lodge trong khu Windsor Great Park. Việc chuyển nhà không chỉ là thay đổi địa chỉ, mà còn mở ra chương mới trong hành trình nuôi dạy ba người con Hoàng gia.

George sẽ bắt đầu học trung học vào năm tới, xa nhà và dấn thân sâu hơn vào "cuộc sống hoàng gia chính thức". Còn Charlotte và Louis sẽ tiếp tục học tại trường Lambrook, nhưng với tương lai ít được định hướng rõ ràng hơn.

Cựu quản gia Hoàng gia Grant Harrold từng tiết lộ rằng Thân vương và Vương phi xứ Wales có thể không ép hai con út trở thành "hoàng thân làm việc toàn thời gian" trong tương lai.

"Tôi tin Thân vương William và Vương phi Kate sẽ ủng hộ các con theo đuổi công việc riêng thay vì phải sống như những 'hoàng tử công chúa tiêu chuẩn'", ông nói. "Thời kỳ mà các thành viên Hoàng gia chỉ có thể sống trong khuôn khổ của Hoàng gia đang dần qua đi".

Theo nhà tiểu sử Christopher Andersen, dù áp lực lớn, Charlotte và Louis có may mắn đặc biệt: Họ có nhau.

"William và Kate dành tình yêu và sự quan tâm gần như ngang nhau cho cả ba con, đồng thời tôn trọng cá tính khác biệt của từng đứa", Andersen chia sẻ với Harper's Bazaar. "Điều tích cực là Charlotte và Louis có thể cùng nhau chia sẻ 'gánh nặng của người dự bị', nếu có thể gọi như vậy".

Hình ảnh gia đình Hoàng gia xứ Wales luôn được tô vẽ đẹp đẽ: Một cặp đôi mẫu mực, ba đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng phía sau là một bài toán đầy áp lực: Làm sao để một người con gánh vác ngai vàng, trong khi hai người còn lại vẫn cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa?

Câu trả lời ấy, có lẽ, Thân vương William và Vương phi Kate vẫn đang cố gắng tìm từng ngày giữa ánh đèn Hoàng gia và những góc khuất không bao giờ được công chúng nhìn thấy.

