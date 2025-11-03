Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, hai chú chó corgi – Muick và Sandy được Hoàng tử Andrew và vợ cũ, bà Sarah Ferguson, chăm sóc tại dinh thự Royal Lodge ở Windsor. Nhưng khi Cung điện Buckingham vừa xác nhận việc thu hồi biệt thự này, người dân Anh lại băn khoăn: Điều gì sẽ xảy ra với "những đứa con tinh thần" mà Nữ hoàng từng yêu thương nhất đời mình?

Theo Hello! Magazine, Cung điện Buckingham mới đây đã chính thức lên tiếng:

"Những chú chó corgi sẽ vẫn ở lại với gia đình Hoàng gia".

Tuyên bố ngắn gọn này phần nào trấn an người dân Anh, khi nhiều người lo lắng cho tương lai của Muick và Sandy – hai chú chó từng khiến Nữ hoàng mỉm cười trong những năm cuối đời. Tuy nhiên, Cung điện không nói rõ ai sẽ là người trực tiếp chăm sóc chúng – Hoàng tử Andrew, bà Sarah Ferguson, hay hai con gái của họ: Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie.

(Ảnh: Peter Nicholls - WPA Pool/Getty Images)

Trước đó, Hoàng tử Andrew – em trai Vua Charles được xác nhận sẽ rời khỏi Royal Lodge, nơi ông sống suốt hơn 20 năm qua. Dinh thự này có tới 30 phòng, cũng là nơi bà Sarah Ferguson chuyển đến ở cùng chồng cũ từ năm 2008, dù hai người đã ly hôn từ lâu.

Sau khi bị tước tước vị hoàng gia, Andrew được sắp xếp chuyển về một biệt thự nhỏ hơn thuộc khu Sandringham của nhà vua, trong khi bà Sarah sẽ phải tự tìm nơi ở mới. Điều này đồng nghĩa với việc cặp đôi ly hôn nổi tiếng bậc nhất Hoàng gia Anh sẽ không còn chung mái nhà .

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi về tương lai của Muick và Sandy lại khiến dư luận xôn xao: "Ai sẽ là người được ở cùng những chú chó mà Nữ hoàng từng hết lòng yêu thương?".

Từ khi đón hai chú chó corgi về nuôi sau tang lễ Nữ hoàng năm 2022, bà Sarah Ferguson đã chia sẻ nhiều hình ảnh thân thiết bên chúng trên mạng xã hội. Trong một lần trả lời phỏng vấn tại Diễn đàn Nữ sáng tạo London hồi đầu năm, bà từng xúc động nói:

"Tôi có những chú chó của bà ấy, những chú corgi của Nữ hoàng. Mỗi sáng, chúng lại chạy vào phòng, sủa vang 'woof woof', và tôi có cảm giác như chính bà đang nói chuyện với tôi vậy".

Với bà Sarah, việc được chăm sóc corgi của Nữ hoàng không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một sợi dây tinh thần kết nối với người phụ nữ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nước Anh.

Corgi vốn là biểu tượng gắn liền với hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II trong suốt hơn 70 năm trị vì. Bà đã nuôi hơn 30 chú corgi trong đời, xem chúng như những người bạn trung thành và vui tươi nhất Hoàng gia. Công chúng Anh vì thế luôn xem việc chăm sóc corgi sau khi Nữ hoàng qua đời như một nghĩa cử đầy tình cảm và lòng trung thành .

Ảnh: Instagram / Sarah Ferguson

Giờ đây, dù Andrew và Sarah không còn chung nhà, người dân vẫn hy vọng Muick và Sandy sẽ được ở lại cùng người mà chúng yêu thương - người từng khiến Nữ hoàng tin tưởng gửi gắm "gia tài nhỏ" cuối cùng của mình.

Dù ngai vàng đã chuyển chủ, tình yêu mà Nữ hoàng Elizabeth II dành cho những chú chó nhỏ vẫn khiến nước Anh xúc động. Muick và Sandy – hai chú corgi bé nhỏ giờ không chỉ là vật nuôi, mà còn là một phần ký ức của triều đại vĩ đại nhất trong thế kỷ 20, theo Express.

Khi Sarah Ferguson nói rằng ở cạnh Muick và Sandy giống như vẫn được cảm nhận "sự hiện diện của Nữ hoàng", người dân Anh hiểu rằng: Có những tình yêu không mất đi, chỉ đổi hình hài và vẫn ở lại mãi trong tim những người từng gần gũi nhất với Hoàng gia.

Câu chuyện về hai chú chó corgi của Nữ hoàng không chỉ là chuyện hậu cần của Hoàng gia, mà còn là một nét nhân văn hiếm có giữa quyền lực và danh vị. Bởi lẽ, trong một Hoàng gia nhiều biến động, điều khiến người dân Anh cảm động lại không phải vương miện hay ngai vàng, mà chính là tình yêu giản dị mà một vị Nữ hoàng dành cho những sinh linh nhỏ bé bên cạnh mình .