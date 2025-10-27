Ngày 25 tháng 10 vừa qua, Công chúa Elisabeth, người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Bỉ đã chính thức bước sang tuổi 24. Để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, tài khoản Instagram chính thức của Cung điện Hoàng gia Bỉ đã đăng tải một bức chân dung mới toanh của Công chúa, do nhiếp ảnh gia Bas Bogaerts thực hiện. Bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu thời trang và người hâm mộ Hoàng gia trên toàn thế giới.

Trong bức ảnh, Công chúa Elisabeth xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng trang nhã và quyền quý: Cô mặc một chiếc váy không tay màu xanh hoàng gia (Royal Blue) có thiết kế ôm sát, thanh lịch. Màu xanh này không chỉ hợp với tông da mà còn rất phù hợp với vị thế của cô, bởi đây là màu sắc gắn liền với sự cao quý và dòng dõi hoàng tộc. Công chúa không nhìn thẳng vào ống kính mà hướng ánh mắt về phía xa, tạo nên một cái nhìn sâu sắc, có chiều sâu, thể hiện sự chín chắn và tầm nhìn của một nhà lãnh đạo tương lai.

Điểm nhấn đắt giá nhất, khiến bức ảnh trở nên lộng lẫy, chính là đôi hoa tai kim cương cỡ lớn mà Công chúa đeo. Đôi bông tai này lấp lánh, phản chiếu ánh sáng và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và thần thái vương giả của cô. Đây là một lựa chọn phụ kiện đầy táo bạo nhưng hoàn toàn phù hợp, nó không chỉ là trang sức mà còn là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có của Hoàng gia Bỉ.

Về phần trang điểm, Công chúa giữ tông màu tự nhiên, tinh tế nhưng vẫn sắc sảo: Cô chọn màu son hồng phớt nhẹ nhàng kết hợp với phấn mắt màu bạc khói. Lớp trang điểm này vừa tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, vừa tạo chiều sâu cho đôi mắt, giúp tổng thể trở nên hoàn hảo và phù hợp với phong thái trang trọng của một bức chân dung chính thức. Dòng chú thích ngắn gọn của Cung điện đi kèm bức ảnh đã nói lên tất cả: "Hôm nay Công chúa Elisabeth kỷ niệm sinh nhật của mình! Cô ấy đang thổi nến mừng tuổi 24. Hip hip…".

Công chúa Elisabeth là con gái cả của Vua Philippe và Vương hậu Mathilde của Bỉ, đồng thời giữ tước hiệu Nữ công tước xứ Brabant. Cô có ba người em là Hoàng tử Gabriel, Hoàng tử Emmanuel và Công chúa Eléonore. Dù mang trong mình trọng trách kế vị to lớn, Công chúa Elisabeth hiện vẫn đang tiếp tục con đường học vấn của mình. Cô đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Học viện Quân sự Hoàng gia ở Brussels và hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ Chính sách công kéo dài hai năm tại Đại học Harvard danh giá ở Boston, Mỹ.

Theo trang web chính thức của Hoàng gia Bỉ, Công chúa Elisabeth là một người đa ngôn ngữ, có thể nói trôi chảy tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh. Sự kiện cô theo học tại những môi trường quốc tế hàng đầu, từ Anh (trước đó cô đã học Lịch sử và Chính trị tại Đại học Oxford) đến Mỹ, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Hoàng gia Bỉ cho vị Nữ hoàng tương lai: Một người không chỉ am hiểu văn hóa và chính trị trong nước mà còn có tầm nhìn và kiến thức toàn cầu.

Bức chân dung tuổi 24 này không chỉ đơn thuần là một bức ảnh đẹp: Nó khắc họa hình ảnh một vị quân chủ tương lai đầy tự tin, thanh lịch và sẵn sàng tiếp nhận vai trò lịch sử của mình. Với khí chất toát ra từ ánh mắt và sự lấp lánh của đôi hoa tai kim cương, Công chúa Elisabeth đang từng bước khẳng định rằng cô hoàn toàn xứng đáng với vương miện mà cô sẽ đội trong tương lai. Công chúng Bỉ và cả thế giới đều đang chờ đợi sự tỏa sáng rực rỡ của vị Nữ hoàng trẻ tuổi, tài năng và quyến rũ này.

