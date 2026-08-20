Sau hơn 6 năm định cư tại Mỹ kể từ khi rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, Vương tử Harry và Meghan Markle được cho là sắp có một bước ngoặt lớn trong cuộc sống gia đình. Theo thông tin được tạp chí People đăng tải, cặp đôi sẽ chuyển về Anh sinh sống trong một khoảng thời gian dài cùng hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Thông tin nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm bởi chỉ cách đây chưa đầy một năm, Harry từng khẳng định anh chưa thể hình dung việc đưa vợ con trở lại Anh vì những lo ngại liên quan đến vấn đề an ninh.

Theo People, gia đình Sussex sẽ bắt đầu chuyển về Anh ngay trong tháng này để các con kịp nhập học vào tháng 9. Tuy nhiên, đây không phải là quyết định rời Mỹ hoàn toàn. Harry và Meghan vẫn giữ ngôi nhà tại Montecito, bang California cũng như bất động sản nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha. Tại Anh, hai vợ chồng sẽ thiết lập một nơi ở riêng tư, không mang tính chất nơi cư trú chính thức của Hoàng gia.

Nguồn tin cũng cho biết địa điểm ngôi nhà mới và trường học của Archie cùng Lilibet hiện đều được giữ kín nhằm đảm bảo sự riêng tư cho gia đình. Quốc vương Charles III được cho là đã được thông báo về kế hoạch này vào cuối tuần vừa qua.

Nếu thông tin trên là chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Archie và Lilibet sinh sống lâu dài tại Anh kể từ khi gia đình chuyển sang Mỹ vào tháng 3/2020. Khi đó, Harry và Meghan quyết định từ bỏ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia và bắt đầu cuộc sống mới tại Bắc Mỹ trước khi ổn định ở California.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sự thay đổi này dường như trái ngược với những chia sẻ trước đây của Vương tử Harry. Trong cuộc phỏng vấn với BBC vào năm ngoái, anh từng nói không thể "hình dung một thế giới mà ở thời điểm hiện tại mình có thể đưa vợ và các con trở lại Anh". Khi ấy, Harry nhiều lần bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh dành cho gia đình sau khi không còn được hưởng chế độ bảo vệ như các thành viên làm việc cho Hoàng gia.

Hiện chưa rõ điều gì đã thay đổi để Harry và Meghan đưa ra quyết định mới, đặc biệt trong bối cảnh Meghan từng rút khỏi các hoạt động công khai tại Anh hồi tháng trước.

Theo People, ngoài yếu tố gia đình, quyết định này còn được cho là xuất phát từ những thay đổi trong cuộc sống của cặp đôi những năm gần đây. Dù xây dựng được cuộc sống ổn định tại Montecito, Harry và Meghan được cho là không giấu sự thất vọng với bối cảnh chính trị hiện tại ở Mỹ. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, những người thân cận với cặp đôi cho biết họ có nhiều suy nghĩ về định hướng tương lai của gia đình.

Bên cạnh đó, chuyến trở về Anh vào tháng 7 vừa qua dường như cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Trong chuyến đi này, Harry và Meghan lưu trú tại Althorp - dinh thự thời thơ ấu của Công nương Diana đồng thời đến thăm Quốc vương Charles III tại Highgrove.

Nguồn tin của People cho biết những người thân cận với Harry tin rằng chuyến công tác gần đây tại Birmingham đã mang lại cho anh thêm sự tự tin. Trong thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện và quảng bá Invictus Games, Harry cảm nhận được sự quan tâm tích cực của công chúng dành cho Meghan. Anh tin rằng khi có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với vợ mình, công chúng sẽ hiểu và dành nhiều thiện cảm hơn cho cô.

Đến thời điểm hiện tại, cả Harry và Meghan vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin chuyển về Anh. Vì vậy, mọi chi tiết liên quan đến kế hoạch sinh sống, ngôi nhà mới hay trường học của Archie và Lilibet vẫn đang được giữ kín.

Nếu việc chuyển về Anh diễn ra đúng như các nguồn tin tiết lộ, đây sẽ là một trong những quyết định đáng chú ý nhất của gia đình Sussex kể từ sau khi rời Hoàng gia năm 2020. Không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Archie và Lilibet học tập tại Anh, động thái này còn làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa Harry với gia đình Hoàng gia, đặc biệt là Quốc vương Charles III và Thân vương William.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng ở những thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải. Công chúng sẽ phải chờ thêm phản hồi chính thức từ Harry và Meghan để biết liệu gia đình Sussex có thực sự bắt đầu một chương mới tại Anh sau nhiều năm gắn bó với cuộc sống ở California hay không.