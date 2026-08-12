Lễ khai mạc Giải vô địch cưỡi ngựa thế giới FEI Aachen 2026 không chỉ quy tụ nhiều gương mặt hoàng gia nổi tiếng như Công chúa Amalia của Hà Lan, Công chúa Elena của Tây Ban Nha hay Zara Tindall của Hoàng gia Anh mà còn là dịp để Vương hậu Mary của Đan Mạch tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng thời trang được yêu thích nhất châu Âu. Dù không lựa chọn một thiết kế mới hoàn toàn, bà vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ cách kết hợp những món đồ quen thuộc thành một tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại, chứng minh rằng phong cách không nằm ở việc mặc đồ mới liên tục mà ở cách tạo nên dấu ấn riêng.

Bộ trang phục chấm bi kinh điển chưa bao giờ lỗi mốt

Trong sự kiện diễn ra tại thành phố Aachen (Đức), Vương hậu Mary lựa chọn bộ trang phục đến từ thương hiệu Diane von Furstenberg (DVF), gồm áo cổ yếm họa tiết chấm bi kết hợp chân váy midi đồng điệu. Đây đều là những thiết kế từng xuất hiện trong tủ đồ của bà, nhưng mỗi lần được mặc lại đều mang đến cảm giác mới mẻ nhờ cách phối phụ kiện khác nhau.

Họa tiết chấm bi vốn được xem là biểu tượng của phong cách cổ điển, nhưng dưới bàn tay phối đồ của Vương hậu Mary, tổng thể không hề tạo cảm giác cũ kỹ. Phần cổ yếm giúp bộ trang phục trở nên mềm mại, tôn bờ vai thanh thoát, trong khi chân váy midi tạo nên vẻ nữ tính, thanh lịch rất phù hợp với những sự kiện mang tính nghi lễ nhưng không quá cứng nhắc.

Đây cũng là kiểu trang phục có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều độ tuổi. Chỉ cần thay đổi phụ kiện hoặc kiểu giày đi kèm, bộ đồ có thể dễ dàng chuyển từ phong cách công sở sang những buổi tiệc ngoài trời hoặc sự kiện ban ngày.

Chiếc thắt lưng nhỏ tạo điểm nhấn đắt giá cho cả tổng thể

Một trong những chi tiết giúp bộ trang phục của Vương hậu Mary trở nên nổi bật hơn chính là chiếc thắt lưng da màu nâu của Dolce & Gabbana. Thiết kế bản nhỏ được đính pha lê tinh tế giúp tạo điểm nhấn ở vòng eo mà không làm mất đi sự thanh lịch vốn có của bộ đồ.

Đây cũng là món phụ kiện quen thuộc trong tủ đồ của Hoàng hậu Đan Mạch và thường xuyên được bà sử dụng cùng nhiều trang phục khác nhau. Thay vì lựa chọn những chiếc thắt lưng bản lớn theo xu hướng, Mary ưu tiên kiểu dáng tối giản nhưng có chi tiết ánh kim vừa đủ để tạo hiệu ứng sang trọng.

Cách sử dụng phụ kiện của bà luôn được đánh giá cao bởi sự tiết chế. Không quá nhiều điểm nhấn xuất hiện cùng lúc, nhưng từng món đồ đều có vai trò riêng trong việc hoàn thiện tổng thể.

Túi xách mới trở thành điểm sáng của diện mạo

Nếu phần lớn trang phục và phụ kiện đều được mặc lại thì chiếc túi xách lại là món đồ mới duy nhất trong lần xuất hiện này. Vương hậu Mary mang theo mẫu St. Barths Petit Tote Bag của thương hiệu Naghedi NYC với sắc đen Onyx và chi tiết hạt cườm trang trí, có giá khoảng 292 USD.

Chiếc túi có kích thước nhỏ gọn, thiết kế tối giản nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn nhờ chất liệu dệt đặc trưng. Đây là lựa chọn khá thú vị bởi nó mang hơi hướng hiện đại hơn so với phong cách cổ điển của bộ trang phục, tạo nên sự cân bằng giữa nét thanh lịch và tinh thần thời trang đương đại.

Việc kết hợp một món phụ kiện mới với những thiết kế đã có sẵn cũng là cách nhiều chuyên gia thời trang khuyến khích để làm mới tủ đồ mà không cần mua sắm quá nhiều.

Điểm đáng ngưỡng mộ trong phong cách của Vương hậu Mary là bà không ngần ngại mặc lại những món đồ yêu thích. Đôi giày cao gót ánh đồng của Christian Louboutin, khuyên tai Kharisma của Dulong Fine Jewelry, hai chiếc vòng tay vàng của Rebekka Notkin hay chiếc nhẫn vàng "Leaves" của Ole Lynggaard Copenhagen đều từng đồng hành cùng bà trong nhiều sự kiện trước đây.

Điều này phản ánh xu hướng thời trang bền vững mà nhiều thành viên hoàng gia châu Âu đang theo đuổi. Thay vì liên tục xuất hiện với trang phục mới, họ ưu tiên tận dụng những món đồ chất lượng và làm mới chúng bằng cách thay đổi cách phối hoặc bổ sung một vài phụ kiện khác biệt.

Chính triết lý ấy giúp phong cách của Vương hậu Mary luôn giữ được sự thanh lịch, thực tế và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ. Bà cho thấy một bộ trang phục đẹp không nhất thiết chỉ mặc một lần, và giá trị của thời trang đôi khi nằm ở cách người mặc biến những món đồ quen thuộc trở nên mới mẻ qua từng lần xuất hiện.