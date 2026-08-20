Vương hậu Camilla từ lâu đã tiếp nối tình yêu của Nữ hoàng Elizabeth II dành cho ngành đua ngựa, và trong buổi chiều tại trường đua York, bà lại một lần nữa gợi nhắc đến người mẹ chồng quá cố qua một món trang sức đặc biệt.

Chiếc trâm cài hình bướm đính kim cương và sapphire mà Vương hậu Camilla diện hôm 19/8 vốn được biết đến là món quà tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II từ năm 1977. Món trang sức tinh xảo này từng được Camilla lựa chọn trong nhiều dịp quan trọng, như khi đón tiếp Nhật hoàng Naruhito trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2024. Khi bà chọn chiếc trâm này cho bộ ảnh chân dung mừng sinh nhật lần thứ 79 hồi đầu năm, giới truyền thông cũng từng tiết lộ rằng đây là món quà Nữ hoàng Elizabeth II nhận được tại Birmingham vào năm 1977.

Hôm 19/8, chiếc trâm không lộ rõ ngay từ đầu vì Camilla khoác thêm áo mưa bên ngoài trang phục và che ô để tránh thời tiết không thuận lợi khi vừa đến nơi. Bên cạnh chiếc trâm hình bướm, bà còn đeo thêm một chiếc trâm khác gắn với vai trò người bảo trợ của Câu lạc bộ Jockey, vị trí mà trước đây từng do Nữ hoàng Elizabeth II đảm nhiệm, và Camilla cùng Vua Charles III đã chính thức đồng đảm nhận từ năm 2024.

Chuyến xuất hiện ngày 19/8 của Vương hậu Camilla diễn ra ngay sau khi một đoạn video từ thiện được công bố, ghi lại những chia sẻ của bà về giai đoạn Vua Charles III được chẩn đoán mắc ung thư. Trong cuộc trò chuyện được ghi hình cho tổ chức từ thiện Maggie's, Vương hậu tiết lộ rằng bà từng cảm thấy rất khó khăn khi phải giữ kín thông tin này trong khi bản thân đã biết còn công chúng thì chưa. Bà nhớ lại chuyến thăm một trung tâm Maggie's vào tháng 1 năm 2024, chỉ vài ngày trước khi tin tức về bệnh tình của nhà vua được công bố chính thức, và nói rằng lúc đó bà chỉ muốn nói ra sự thật nhưng rõ ràng không thể làm điều đó.

Camilla được công bố trở thành người bảo trợ của trường đua York từ năm 2024, và bà cũng từng có chuyến ghé thăm nơi này vào tháng 8 năm ngoái. Ngày 19/8, bà tham dự ngày khai mạc của lễ hội đua ngựa Ebor Festival, nơi bà có lịch trình gặp gỡ những người được Điện Buckingham gọi là những anh hùng thầm lặng của trường đua, trong đó có một tình nguyện viên thuộc tổ chức St. John Ambulance đã gắn bó suốt 50 năm qua. Bà cũng dự kiến gặp gỡ đại diện các tổ chức từ thiện địa phương được trường đua hỗ trợ, cùng với những thành viên tiêu biểu của cộng đồng đua ngựa vùng Yorkshire. Trong khuôn khổ sự kiện, Vương hậu Camilla cũng sẽ là người trao cúp cho chủ sở hữu chú ngựa giành chiến thắng tại giải đua chính, mang tên Juddmonte International Stakes.

Có thể thấy, dù chỉ là một buổi chiều tại trường đua, hình ảnh của Vương hậu Camilla vẫn khéo léo gợi nhắc đến di sản mà Nữ hoàng Elizabeth II để lại, từ tình yêu với môn đua ngựa cho đến những món trang sức mang dấu ấn riêng của hoàng gia. Sự kết hợp giữa vai trò công vụ và những chi tiết mang tính cá nhân như vậy vẫn luôn là điều khiến công chúng dành sự quan tâm đặc biệt mỗi khi bà xuất hiện.

*Theo townandcountry