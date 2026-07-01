Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha đều trở thành tâm điểm nhờ gu thời trang thanh lịch, hiện đại và đặc biệt có tính ứng dụng cao. Không quá cầu kỳ hay chạy theo những xu hướng ngắn hạn, bà luôn biết cách lựa chọn những thiết kế tôn dáng, phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn mang lại cảm giác trẻ trung.

Mới đây, Vương hậu Letizia tiếp tục nhận "cơn mưa" lời khen khi tham dự sự kiện kỷ niệm 50 năm của thương hiệu thời trang nổi tiếng Adolfo Domínguez tại San Cibrao das Viñas, thuộc tỉnh Ourense, Tây Ban Nha.

Đây là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt bởi Adolfo Domínguez được xem là một trong những thương hiệu góp phần thay đổi diện mạo thời trang Tây Ban Nha từ thập niên 1980. Nhà mốt từng tạo nên dấu ấn với khẩu hiệu nổi tiếng "La arruga es bella", có thể hiểu là "Nếp nhăn cũng là một vẻ đẹp" - thông điệp đề cao sự tự nhiên và vẻ đẹp không cần hoàn hảo.

Chiếc váy pastel được khen là một trong những bộ trang phục đẹp nhất mùa hè

Trong lần xuất hiện này, Vương hậu Letizia lựa chọn một thiết kế váy midi với gam màu pastel dịu mắt. Chiếc váy được phối nhiều mảng màu nhẹ nhàng như xanh nhạt, hồng phấn, kem và trắng theo phong cách patchwork hiện đại.

Thiết kế có phần eo được xử lý khéo léo giúp tôn vòng hai, trong khi chân váy suông nhẹ tạo cảm giác thanh thoát và chuyển động mềm mại mỗi khi bước đi. Không ít chuyên trang thời trang Tây Ban Nha nhận xét đây là một trong những bộ trang phục đẹp nhất của Vương hậu Letizia trong mùa hè năm nay.

Điều đáng chú ý là dù sử dụng nhiều mảng màu khác nhau, tổng thể chiếc váy vẫn mang cảm giác rất nhã nhặn, không hề rối mắt. Đây cũng là kiểu trang phục được nhiều phụ nữ trung niên có thể tham khảo vì vừa che khuyết điểm tốt, vừa tạo cảm giác tươi tắn hơn.

Phụ kiện tối giản nhưng đủ tạo điểm nhấn

Đúng với phong cách quen thuộc, Vương hậu Letizia không sử dụng quá nhiều phụ kiện. Bà kết hợp chiếc váy cùng đôi hoa tai của thương hiệu Gold & Roses và sandal cao gót quai mảnh của Massimo Dutti. Những món phụ kiện mang thiết kế tối giản giúp toàn bộ sự chú ý tập trung vào chiếc váy mà vẫn giữ được vẻ sang trọng.

Kiểu phối này cũng là công thức được nhiều chuyên gia thời trang khuyên áp dụng trong mùa hè: chỉ cần một chiếc váy có điểm nhấn, các phụ kiện còn lại nên tiết chế để tổng thể trở nên tinh tế hơn.

Điều khiến phong cách của Vương hậu Letizia được yêu thích suốt nhiều năm không chỉ vì bà mặc đẹp, mà còn bởi cách lựa chọn trang phục rất thực tế. Bà thường xuyên diện lại những món đồ cũ, ưu tiên các thương hiệu thời trang Tây Ban Nha và không ngại kết hợp trang phục cao cấp với những thiết kế có mức giá dễ tiếp cận.

Nhiều bộ váy của bà sau khi xuất hiện đều nhanh chóng "cháy hàng" vì được đánh giá dễ mặc, phù hợp với nhiều vóc dáng và có thể ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày. Đó cũng là lý do Vương hậu Letizia nhiều lần được truyền thông châu Âu ca ngợi là một trong những biểu tượng mặc đẹp có sức ảnh hưởng lớn nhất Hoàng gia.

Phong cách tuổi 50 đáng học hỏi

Bước sang tuổi 52, Vương hậu Letizia vẫn duy trì hình ảnh thanh lịch, khỏe khoắn và hiện đại. Thay vì cố gắng ăn mặc trẻ hơn tuổi, bà lựa chọn những thiết kế vừa vặn với cơ thể, chú trọng chất liệu, đường cắt và bảng màu. Đây cũng là điểm khiến nhiều phụ nữ đồng cảm.

Không cần váy áo quá cầu kỳ hay những xu hướng khó ứng dụng, chỉ cần lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và hoàn cảnh, vẻ ngoài vẫn có thể trở nên nổi bật.

Trong những năm gần đây, Vương hậu Letizia đặc biệt yêu thích các gam màu trung tính, pastel hoặc những tông màu đơn sắc. Những màu sắc này không chỉ dễ phối mà còn mang lại cảm giác thanh lịch, sang trọng và giúp người mặc trông tươi tắn hơn.

Chuyến thăm nhà mốt Adolfo Domínguez lần này không chỉ là hoạt động kỷ niệm 50 năm của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, mà còn là dịp để Vương hậu Letizia tiếp tục truyền cảm hứng về phong cách ăn mặc.

Chiếc váy pastel bà lựa chọn không gây ấn tượng bằng sự xa hoa hay những chi tiết cầu kỳ. Thay vào đó, thiết kế chinh phục người đối diện bằng sự tinh tế, nhẹ nhàng và khả năng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của người mặc.

Có lẽ cũng giống như thông điệp nổi tiếng mà Adolfo Domínguez từng theo đuổi: vẻ đẹp không nhất thiết phải hoàn hảo. Một vài nếp nhăn, những dấu ấn của thời gian hay sự trưởng thành của người phụ nữ đều có thể trở thành nét cuốn hút riêng khi họ biết yêu bản thân và lựa chọn phong cách phù hợp.

Với màn xuất hiện lần này, Vương hậu Letizia thêm một lần chứng minh rằng thời trang không chỉ là quần áo, mà còn là cách một người thể hiện sự tự tin, khí chất và thái độ sống. Chính vì thế, dù không chạy theo xu hướng, bà vẫn luôn là cái tên được nhắc đến mỗi khi truyền thông châu Âu tổng kết những biểu tượng mặc đẹp của mùa.