Trước thềm chung kết World Cup 2026, Cucurella ra thông báo gây bất ngờ, anh sẽ chia tay đội tuyển Tây Ban Nha nếu giành chiến thắng.

Khi được hỏi nguyên do, Cucurella chỉ trả lời nửa đùa nửa thật: "Nếu thắng trận đấu tới, tôi đã có đủ cả chức vô địch Euro lẫn World Cup. Đời cầu thủ đâu còn gì để phấn đấu nữa?".

Nhưng mới đây, báo The Mirror của Anh đã chia sẻ câu chuyện đằng sau quyết định chia tay - rất có thể là sự thật của Cucurella. Đó là hậu vệ tuyển Tây Ban Nha muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng như cậu con trai lớn Mateo của mình bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ.

Hậu vệ tuyển Tây Ban Nha Marc Cucurella thu hút người hâm mộ không chỉ bởi tài năng, mà còn là câu chuyện gia đình phía sau sân cỏ. Trong ảnh là Cucurella cùng Tây Ban Nha giành Euro 2024 tại Đức - Ảnh: Reuters

Phía sau nụ cười trên sân cỏ là nước mắt của người làm cha

Marc Cucurella và bạn đời Claudia Rodriguez đã gắn bó với nhau từ những năm tháng tuổi teen. Họ cùng nhau trải qua những cột mốc quan trọng trong cuộc sống trước khi xây dựng một gia đình hạnh phúc với ba người con gồm 2 cậu con trai Mateo (sinh năm 2019), Rio (2021) và cô con gái út Bella (2022).

Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ những chuyến du lịch, sinh nhật của các con cho đến các buổi sum họp gia đình. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười ấy là một hành trình đầy nước mắt mà ít người biết đến.

Biến cố lớn nhất đến khi Marc Cucurella và Claudia nhận thấy Mateo có những biểu hiện khác biệt so với các em của mình.

Cucurella và cậu con trai Mateo trong màu áo tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: MUNDO

Ban đầu, nam cầu thủ chỉ nghĩ con phát triển chậm hơn bình thường, nhưng theo thời gian, những dấu hiệu ấy ngày càng rõ rệt. Sau nhiều lần thăm khám, gia đình nhận được chẩn đoán rằng Mateo mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Mateo là một cậu bé không nói được (non-verbal), vì vậy việc giao tiếp với con luôn là thử thách lớn đối với gia đình. Trong loạt phim tài liệu Married to the Game phát trên Amazon Prime, Marc Cucurella và Claudia đã nhiều lần bật khóc khi kể về hành trình nuôi dạy con trai. Họ thừa nhận có những giai đoạn cảm thấy bất lực vì không biết làm thế nào để hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của Mateo.

"Khi Mateo lên 3 tuổi, chúng tôi nhận thấy một số điều khác biệt ở những đứa trẻ khác. Chúng tôi không nhận được nhiều sự giúp đỡ từ nhà trường, và đã trải qua những tháng tồi tệ nhất.

Ngày nào tôi và chồng cũng cùng nhau đưa Mateo đến trường. Đồng thời khi đó tôi cũng đang mang thai Rio. Rồi ngày nào chúng tôi cũng về nhà trong nước mắt.

Hầu như tuần nào tôi và Marc Cucurella cũng tìm kiếm một nơi phù hợp cho Mateo", Rodriguez - bạn gái của Cucurella kể trong cuộc phỏng vấn với The Mirror.

Cucurella cùng gia đình khi còn khoác áo Chelsea - Ảnh: INSTAGRAM

Tân binh của Real Madrid cho biết, anh đã đọc sách, tham khảo ý kiến từ các bác sĩ, chuyên gia tâm lý và cả những người đang sống chung với chứng tự kỷ để hiểu hơn về cách suy nghĩ của Mateo. Từ đó biết cách khiến con trai cảm thấy an toàn, vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Tại trận chung kết World Cup trên sân MetLife ở bang New Jersey, Mateo đã có mặt trên khán đài VIP để cổ vũ cho bố.

Luôn dành nhiều thời gian nhất cho con

Vì muốn ở bên con thật nhiều nên Marc Cucurella thay đổi hoàn toàn quan điểm về cuộc sống.

Nếu như trước đây, bóng đá là ưu tiên lớn nhất thì giờ đây mọi quyết định trong sự nghiệp đều phải đặt gia đình lên hàng đầu. Hậu vệ sinh năm 1998 từng khẳng định anh sẽ không bao giờ chuyển đến một đội bóng hay một thành phố nếu nơi đó không có hệ thống trường học và các chương trình trị liệu phù hợp dành cho Mateo.

"Tôi luôn nói rằng gia đình là trên hết. Bóng đá rất quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn nhiều" - Marc Cucurella chia sẻ.

Marc Cucurella bên Mateo sau trận chung kết World Cup 2026 - Ảnh: AP.

Sau mỗi trận đấu, hình ảnh hậu vệ tóc xù ôm chầm lấy các con trên khán đài đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Với anh, đó không chỉ là những khoảnh khắc đoàn tụ đơn thuần mà còn là nguồn động lực lớn nhất để tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp.

Câu chuyện của Marc Cucurella cũng góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về chứng rối loạn phổ tự kỷ. Họ mong muốn mọi người hiểu rằng trẻ tự kỷ không cần sự thương hại mà cần được yêu thương, kiên nhẫn và tạo điều kiện để phát triển theo cách riêng của mình.

Đối với Marc Cucurella, những chiếc cúp hay danh hiệu rồi sẽ trở thành quá khứ, nhưng hành trình đồng hành cùng Mateo sẽ là nhiệm vụ lớn nhất trong cuộc đời.