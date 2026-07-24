Tử vi tuần mới (27/7-2/8): Top 3 chòm sao may mắn nhất, công việc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh

Bước sang tuần cuối của tháng 7, năng lượng từ Mặt Trời trong cung Sư Tử tiếp tục mang đến sự tự tin, quyết đoán và động lực để nhiều người bứt phá. Đây là thời điểm thích hợp để triển khai kế hoạch mới, giải quyết công việc còn tồn đọng hoặc chủ động nắm bắt cơ hội. Theo chiêm tinh học, Sư Tử, Kim Ngưu và Nhân Mã là ba chòm sao được đánh giá có vận may nổi bật nhất trong tuần từ 27/7 đến 2/8.

Sư Tử: Vận may ở đỉnh cao, càng chủ động càng dễ thành công

Tuần mới là khoảng thời gian Sư Tử có nhiều lợi thế hơn hầu hết các chòm sao khác. Bạn làm việc với tinh thần tích cực, tự tin và sẵn sàng thử sức ở những lĩnh vực mới.

Trong công việc, đây là lúc Sư Tử dễ được cấp trên ghi nhận hoặc giao thêm những nhiệm vụ quan trọng. Nếu đang chờ kết quả phỏng vấn, xét tăng lương hoặc chuẩn bị ký hợp đồng, khả năng nhận tin vui khá cao.

Đối với người đang kinh doanh, lượng khách hàng hoặc doanh thu có xu hướng tăng lên. Một số cơ hội hợp tác tưởng chừng chưa rõ ràng trước đó cũng bắt đầu có tín hiệu tích cực.

Tài chính là điểm sáng lớn trong tuần. Thu nhập chính ổn định, trong khi nguồn thu phụ cũng có cơ hội cải thiện. Nếu biết quản lý chi tiêu hợp lý, Sư Tử hoàn toàn có thể tích lũy được một khoản đáng kể.

Chuyện tình cảm cũng thuận lợi. Người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc bạn bè. Những người đang yêu có nhiều thời gian chia sẻ, giúp mối quan hệ trở nên gắn bó hơn.

Lời khuyên: Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Tuần này, sự chủ động sẽ mang lại kết quả tốt hơn bạn nghĩ.

Kim Ngưu: Tiền bạc tăng lên nhờ sự chăm chỉ

Kim Ngưu là chòm sao có vận tài chính khá sáng trong tuần từ 27/7-2/8. Những nỗ lực bạn bỏ ra trong thời gian qua bắt đầu mang lại kết quả rõ ràng. Ở nơi làm việc, bạn được đánh giá cao nhờ sự cẩn thận và tinh thần trách nhiệm. Đây là thời điểm phù hợp để đề xuất ý tưởng mới hoặc nhận thêm nhiệm vụ nếu muốn cải thiện thu nhập.

Với những người kinh doanh, tuần này có thể xuất hiện khách hàng mới hoặc cơ hội mở rộng thị trường. Dù chưa phải khoản lợi nhuận quá lớn, nhưng đây là tín hiệu tích cực cho giai đoạn tiếp theo.

Kim Ngưu cũng có xu hướng chi tiêu hợp lý hơn, nhờ đó tình hình tài chính khá ổn định. Nếu đang có kế hoạch mua sắm hoặc đầu tư, bạn nên ưu tiên những khoản có giá trị lâu dài. Chuyện tình cảm diễn ra khá nhẹ nhàng. Người độc thân có cơ hội gặp người cùng quan điểm sống, còn các cặp đôi dễ tìm được tiếng nói chung sau những ngày bận rộn.

Lời khuyên: Hãy tiếp tục kiên trì với kế hoạch hiện tại. Thành quả lớn thường đến từ những nỗ lực đều đặn mỗi ngày.

Nhân Mã: Quý nhân xuất hiện, cơ hội nối tiếp cơ hội

Nhân Mã bước vào tuần mới với tinh thần lạc quan và nhiều năng lượng tích cực. Đây là chòm sao có khả năng gặp quý nhân hoặc nhận được sự hỗ trợ đúng lúc.

Trong công việc, nếu đang muốn thay đổi môi trường làm việc, tìm kiếm đối tác hoặc phát triển dự án mới, đây là thời điểm khá thuận lợi. Một cuộc gặp gỡ hoặc lời giới thiệu bất ngờ có thể giúp bạn mở ra hướng đi mới.

Về tài chính, Nhân Mã có cơ hội gia tăng thu nhập từ những công việc ngoài kế hoạch. Người làm nghề tự do hoặc kinh doanh sẽ cảm nhận rõ sự cải thiện về doanh thu trong tuần này. Đây cũng là lúc thích hợp để học thêm kỹ năng mới hoặc mở rộng các mối quan hệ. Những gì bạn đầu tư cho bản thân lúc này sẽ sớm mang lại giá trị.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Người độc thân dễ gặp người khiến mình rung động, còn các cặp đôi sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Lời khuyên: Hãy mạnh dạn nhận lời những cơ hội mới. Đừng tự giới hạn bản thân vì sợ thất bại.

Tuần từ 27/7-2/8 được xem là khoảng thời gian khá tích cực với Sư Tử, Kim Ngưu và Nhân Mã. Không chỉ có cơ hội cải thiện thu nhập, ba chòm sao này còn dễ ghi dấu ấn trong công việc và nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Vận may sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự chăm chỉ, tinh thần cầu tiến và khả năng nắm bắt thời cơ. Nếu biết tận dụng tốt những cơ hội xuất hiện trong tuần này, đây có thể là bước khởi đầu thuận lợi cho cả tháng 8.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo