Nếu ở buổi sáng, Công chúa Elisabeth ghi điểm với chiếc váy trắng nữ tính thì đến sự kiện Resto National diễn ra cùng ngày 21/7, người thừa kế ngai vàng Bỉ lại khiến nhiều người bất ngờ khi đổi sang phong cách trẻ trung, hiện đại hơn.

Lần này, Elisabeth diện nguyên một "cây" denim của Emporio Armani với tông xanh nhạt. Bộ trang phục gồm áo gilet dáng quấn có ve cổ cùng chi tiết thắt nơ ở eo, kết hợp với quần jeans ống suông đồng điệu. Thiết kế vừa mang cảm giác năng động, vừa đủ thanh lịch để phù hợp với một sự kiện chính thức.

Dù là chất liệu denim vốn khá quen thuộc, bộ trang phục vẫn tạo được điểm nhấn nhờ họa tiết kẻ sọc chìm cùng phom dáng gọn gàng. Nhiều người nhận xét đây là một trong những lần hiếm hoi Công chúa Elisabeth lựa chọn phong cách thời trang gần gũi, dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được hình ảnh sang trọng đặc trưng.

Để hoàn thiện tổng thể, Elisabeth chọn đôi hoa tai Victoria của thương hiệu Sézane. Điều thú vị là đôi khuyên tai này trước đây cũng từng được Vương hậu Mathilde sử dụng, cho thấy thói quen chia sẻ phụ kiện trong Hoàng gia Bỉ, cũng là điều không còn quá xa lạ với những người yêu thích thời trang hoàng gia.

Bộ trang phục của Emporio Armani cũng nhanh chóng được giới mộ điệu chú ý. Riêng chiếc áo gilet có giá khoảng 445 USD (hơn 11,7 triệu đồng), trong khi chiếc quần jeans đi kèm có giá khoảng 625 USD (hơn 16 triệu đồng). Tổng giá trị set đồ vào khoảng 1.070 USD, tương đương hơn 28 triệu đồng, chưa bao gồm phụ kiện.

Những năm gần đây, Công chúa Elisabeth ngày càng được đánh giá cao về gu thời trang. Cô thường ưu tiên các thiết kế tối giản, thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Bên cạnh những bộ váy mang phong cách hoàng gia truyền thống, Elisabeth cũng nhiều lần lựa chọn suit, quần âu hay các thiết kế hiện đại, giúp hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn với giới trẻ.

Sự thay đổi linh hoạt trong phong cách cũng phản ánh hình ảnh mà Công chúa Elisabeth đang xây dựng: Trẻ trung, tự tin nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu của người sẽ kế vị ngai vàng trong tương lai. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được nhiều lời khen vì biết cách cân bằng giữa tính thời trang và sự phù hợp với vai trò của một thành viên hoàng gia.