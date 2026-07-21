Giữa sân duyệt binh của Học viện Không quân và Vũ trụ San Javier, sau khi tự tay gắn lên ngực con gái Huân chương Công trạng Hàng không Đại Chữ thập, Vua Felipe VI đã bước tới ôm chầm lấy Công chúa Leonor trước hàng quân. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi người đứng đầu Hoàng gia Tây Ban Nha để cảm xúc lấn át những nghi thức vốn luôn được giữ gìn nghiêm cẩn.

Khi chiếc vương miện được thay bằng quân phục

Cái ôm ấy không chỉ đánh dấu việc Leonor hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự kéo dài ba năm, mà còn khép lại chặng đường chuẩn bị quan trọng nhất của người sẽ trở thành Nữ vương tương lai của Tây Ban Nha. Nếu mọi việc diễn ra theo trình tự kế vị, Leonor sẽ là nữ quân chủ đầu tiên của Tây Ban Nha sau hơn 150 năm, kể từ khi Nữ vương Isabella II rời ngai vàng vào năm 1868.

Nhưng để có được giây phút đầy tự hào ấy, Leonor đã đi qua một hành trình hoàn toàn khác với hình dung quen thuộc về một nàng công chúa. Suốt ba năm, cô đổi váy dạ hội lấy quân phục, rời cung điện để sống trong doanh trại, vượt Đại Tây Dương trên tàu huấn luyện, học lái máy bay quân sự và trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt giống như bất kỳ học viên nào khác.

Tháng 8/2023, ở tuổi 17, Leonor bước vào Học viện Quân sự Tổng hợp Zaragoza, bắt đầu năm đầu tiên trong chương trình huấn luyện luân phiên qua ba quân chủng: Lục quân, Hải quân và Không quân.

Theo truyền thống của Hoàng gia Tây Ban Nha, người kế vị ngai vàng cũng sẽ trở thành Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Vì vậy, việc hiểu cách vận hành của quân đội không phải một nghi thức mang tính biểu tượng mà là yêu cầu gần như bắt buộc trước khi bước lên ngai vàng.

Trong doanh trại, Leonor không xuất hiện với tư cách "công chúa". Trên quân phục là bảng tên "Borbón Ortiz" – ghép từ họ của Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia. Đồng đội gọi cô đơn giản là "Học viên Borbón", còn lịch sinh hoạt cũng giống mọi học viên khác: thức dậy từ sáng sớm, tập thể lực, hành quân, học chiến thuật, bắn súng và tham gia các bài tập dã chiến.

Hình ảnh cô gái trẻ lấm lem bùn đất, bò qua hàng rào dây thép gai hay mang súng trường trên thao trường nhanh chóng trở thành những khoảnh khắc gây chú ý trên truyền thông quốc tế. Nó tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với hình ảnh một công chúa thường thấy trong các nghi lễ hoàng gia.

Từ thao trường, đại dương rồi chương cuối là bầu trời

Nếu năm đầu tiên là bài học về kỷ luật và sức bền, thì năm thứ hai đưa Leonor đến một môi trường hoàn toàn khác.

Tại Học viện Hải quân ở Marín, cô lên tàu buồm huấn luyện Juan Sebastián de Elcano để thực hiện chuyến hải trình kéo dài khoảng 5 tháng, vượt hơn 17.000 dặm qua Đại Tây Dương.

Cuộc sống trên tàu không có nhiều chỗ cho đặc quyền. Các học viên cùng nhau chia ca trực, học điều hướng, làm việc giữa sóng gió và thích nghi với nhịp sống khắt khe giữa đại dương. Đó cũng là nơi người kế vị ngai vàng học cách phối hợp cùng tập thể, đưa ra quyết định trong môi trường luôn thay đổi và chịu trách nhiệm với từng nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiều người, đây là một trong những chặng huấn luyện mang tính biểu tượng nhất, bởi suốt nhiều thế hệ, con tàu Juan Sebastián de Elcano vẫn được xem như "lớp học trên biển" của các sĩ quan hải quân Tây Ban Nha.

Năm 2025, Leonor bước vào học viện cuối cùng – Học viện Không quân và Vũ trụ ở San Javier.

Tại đây, cô học điều khiển máy bay huấn luyện Pilatus PC-21, thực hành các nội dung về hàng không quân sự và hoàn thành chuyến bay đơn đầu tiên vào cuối năm 2025 – cột mốc mà bất kỳ học viên phi công nào cũng mong chờ.

Song song với đó, Leonor còn tham gia nhiều khóa huấn luyện đặc biệt, trong đó có nhảy dù quân sự. Những hình ảnh cô mặc quân phục, đeo dù và luyện tập trên thao trường tiếp tục được truyền thông châu Âu đăng tải rộng rãi, góp phần thay đổi hình ảnh truyền thống về một nữ thành viên hoàng gia.

Không ai sinh ra đã sẵn sàng

Ba năm ấy không chỉ giúp Leonor học cách sử dụng súng trường, điều khiển tàu hay lái máy bay.

Mỗi quân chủng dường như đại diện cho một bài học khác nhau.

Lục quân dạy cô về kỷ luật và khả năng chịu đựng.

Hải quân dạy tinh thần đồng đội, sự bình tĩnh giữa những điều kiện khắc nghiệt.

Không quân rèn luyện khả năng đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn, khi mỗi lựa chọn đều có thể tạo nên khác biệt.

Đó cũng là lý do chương trình đào tạo này luôn được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhất đối với người sẽ trở thành Quốc vương hoặc Nữ vương của Tây Ban Nha.

Sau lễ tốt nghiệp, Leonor sẽ nghỉ ngắn trước khi theo học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid, đồng thời đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ đại diện Hoàng gia.

Con đường phía trước của cô vẫn còn rất dài. Nhưng ba năm vừa qua đã chứng minh một điều: trước khi học cách trị vì, người kế vị phải học cách phục vụ.

Có lẽ đó cũng là thông điệp mà Hoàng gia Tây Ban Nha muốn gửi gắm qua hành trình của Leonor. Một chiếc vương miện có thể được thừa kế, nhưng năng lực lãnh đạo thì không. Nó được hình thành từ những buổi sáng trên thao trường, những tháng ngày lênh đênh ngoài biển và hàng trăm giờ huấn luyện nghiêm ngặt để chuẩn bị cho ngày gánh trên vai trách nhiệm của cả một quốc gia.

Nguồn: HOLA, Nine, Europe's Royals, W Magazine