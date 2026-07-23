Ngày 21/7 hằng năm là Ngày Quốc khánh Bỉ. Như thường lệ, Vua Philippe, Vương hậu Mathilde cùng bốn người con gồm Công chúa Elisabeth, Hoàng tử Gabriel, Hoàng tử Emmanuel và Công chúa Eléonore đã có mặt tại Nhà thờ Thánh Michael và Thánh Gudula ở Brussels để tham dự Thánh lễ Te Deum truyền thống trước khi tiếp tục các hoạt động trong ngày.

Năm nay, các nữ thành viên của Hoàng gia Bỉ đều chọn phong cách nhẹ nhàng, đúng tinh thần mùa hè với những gam màu tươi sáng và thiết kế thanh lịch.

Là người được quan tâm nhất, Công chúa Elisabeth xuất hiện nổi bật trong chiếc váy trắng không tay của Carolina Herrera. Thiết kế dập nổi họa tiết hoa mang đến vẻ ngoài tinh khôi nhưng vẫn rất sang trọng. Cô kết hợp cùng chiếc mũ rộng vành màu trắng của Fabienne Delvigne, đôi giày cao gót màu nude của Gianvito Rossi và hoa tai tinh tế, tạo nên tổng thể hài hòa đúng chuẩn phong cách hoàng gia.

Nhiều người dành lời khen cho lựa chọn trang phục của Elisabeth bởi bộ váy vừa trẻ trung, vừa giữ được sự trang nhã cần có tại một sự kiện mang tính nghi lễ. Theo thông tin được chia sẻ, chiếc váy Carolina Herrera có giá khoảng 850 euro, tương đương hơn 25 triệu đồng.

Trong khi đó, Công chúa Eléonore cũng ghi điểm với chiếc váy xanh nhạt mang cảm giác mát mẻ, nữ tính đến từ thương hiệu Toteme. Cô hoàn thiện set đồ bằng đôi giày slingback màu nude của Emporio Armani, mang đến hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn rất tinh tế.

Vương hậu Mathilde tiếp tục trung thành với phong cách thanh lịch quen thuộc khi diện thiết kế ren được may riêng bởi thương hiệu Natan - nhà mốt đã đồng hành cùng bà trong nhiều sự kiện quan trọng suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh thời trang, một trong những khoảnh khắc được truyền thông Bỉ đặc biệt quan tâm là sự xuất hiện của Hoàng tử Gabriel. Đây là lần đầu tiên hoàng tử đeo Đại Huân chương Leopold – phần thưởng cao quý nhất của Vương quốc Bỉ.

Dấu mốc này đến không lâu sau khi Gabriel tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia vào tháng 6 vừa qua. Việc được Vua Philippe trao huân chương được xem là cột mốc đánh dấu quá trình hoàn thành đào tạo và chính thức bước vào chặng đường mới trong sự nghiệp quân đội.

Không chỉ gây ấn tượng bởi những bộ trang phục thanh lịch, các thành viên Hoàng gia Bỉ còn dành thời gian chào hỏi, bắt tay và trò chuyện với người dân sau khi kết thúc thánh lễ. Hình ảnh gần gũi ấy đã trở thành một nét đẹp quen thuộc trong mỗi dịp Quốc khánh, giúp khoảng cách giữa Hoàng gia và công chúng trở nên gần gũi hơn.

Với vẻ ngoài rạng rỡ của Công chúa Elisabeth, phong cách trẻ trung của Công chúa Eléonore cùng cột mốc đáng nhớ của Hoàng tử Gabriel, Ngày Quốc khánh năm nay tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc đẹp, thu hút sự quan tâm của những người yêu mến Hoàng gia Bỉ trên khắp thế giới.