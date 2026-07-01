Clip 19s của Hoàng tử George

Mới đây, tài khoản Instagram của Thân vương William và Vương phi Kate đã chia sẻ một đoạn reel dài 19 giây nhân dịp Hoàng tử George bước sang tuổi 13. Đi kèm video là dòng nhắn ngắn gọn: "Thank you for all the birthday wishes for George today!" (Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật dành cho George hôm nay!).

Dù thời lượng rất ngắn, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Video ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường của George trong kỳ nghỉ cùng gia đình như leo trên các mỏm đá, chơi cricket trên bãi biển, vuốt ve chú chó cưng và vui đùa với em trai Louis. Hình ảnh một cậu bé năng động, gần gũi với thiên nhiên khiến nhiều người thích thú.

Hoàng tử George đón sinh nhật tuổi 13. @princeandprincessofwales

Bên dưới bài đăng, rất nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Hoàng tử George. Không ít bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên khi cậu bé ngày nào giờ đã chính thức bước vào tuổi teen. Những chia sẻ như "Thời gian trôi nhanh quá", "Chúc mừng sinh nhật George", hay "Không thể tin George đã 13 tuổi rồi" xuất hiện dày đặc dưới bài viết.

Một chủ đề khác cũng được nhắc đến nhiều là ngoại hình của George. Nhiều người nhận xét khi chuyển động trong video, cậu bé ngày càng giống Thân vương William, đặc biệt ở gương mặt và nụ cười. Bên cạnh đó, chiều cao nổi bật của George cũng khiến không ít người bất ngờ khi cậu gần bắt kịp mẹ mình.

Điều khiến người hâm mộ yêu thích nhất lại chính là những khoảnh khắc rất bình dị trong video. Nhiều bình luận cho rằng William và Kate đang cố gắng mang đến cho các con một tuổi thơ gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống bình thường nhất có thể, dù George là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh. Những cảnh hai anh em George và Louis cùng khám phá bãi biển hay chơi thể thao được khen là vừa đáng yêu vừa chân thật.

Sinh nhật tuổi 13 cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng với Hoàng tử George. Theo truyền thông Anh, cậu sẽ bắt đầu theo học tại trường Eton vào tháng 9 tới, ngôi trường danh tiếng mà cha mình là Thân vương William và chú là Vương tử Harry từng theo học. Theo PageSix, đây được xem là bước chuyển mình lớn trong hành trình trưởng thành của người thừa kế tương lai của Hoàng gia Anh.