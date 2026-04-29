Công chúa Leonor được huấn luyện khắc nghiệt như nam giới: 3 năm lục quân, hải quân, không quân và bài học "không ai được sinh ra đã sẵn sàng"

20 tuổi, Công chúa Leonor - con gái cả của Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia đã đi qua hành trình mà không công chúa Instagram nào dám thử: 3 năm huấn luyện ở 3 quân chủng, một chuyến hải hành 5 tháng băng qua 7 quốc gia trên tàu Juan Sebastián de Elcano, và giờ là những giờ bay đầu tiên trên buồng lái máy bay chiến đấu PC-21 Pilatus. Tháng 7/2026, cô sẽ nhận quân hàm Thiếu úy 3 quân chủng kết thúc giai đoạn được mô tả là "khắc nghiệt nhất trong lịch sử các công chúa kế vị châu Âu". Vì sao Tây Ban Nha lại đào tạo nữ hoàng tương lai khác hoàn toàn với hình ảnh Vương phi Kate Middleton mà ai cũng quen thuộc? Và bài học nào ẩn sau câu chuyện ấy cho phụ nữ hiện đại?

Một cô gái 20 tuổi và buồng lái PC-21

Ngày 1/9/2025, Học viện Không quân và Không gian San Javier (vùng Murcia, Tây Ban Nha) đón một học viên đặc biệt. Cô bước vào trong bộ đồ bay phi công, tóc búi gọn, không trang điểm. Lịch trình ngày đầu tiên: Tham quan phòng trang thiết bị bay cá nhân, lớp huấn luyện ảo, mô phỏng buồng lái và cuối cùng là leo lên buồng lái thực của một chiếc PC-21 Pilatus, máy bay huấn luyện chiến đấu thế hệ mới của Không quân Tây Ban Nha.

Cô gái ấy là Leonor de Borbón Ortiz - Công chúa xứ Asturias, người sẽ trở thành Nữ hoàng Tây Ban Nha tiếp theo.

Trong sổ Vinh danh của Học viện, cô viết: "Hôm nay tôi bắt đầu giai đoạn thứ ba của quá trình huấn luyện quân sự tại Học viện Không quân và Không gian này. Tôi mong chờ một cách hào hứng khóa học sắp tới, trong đó tôi sẽ có cơ hội bắt đầu huấn luyện hàng không và cùng các bạn học của mình tìm hiểu cả lý thuyết lẫn thực hành về hàng không quân sự".

Đó là một câu nói rất Leonor: Khiêm tốn, không kịch tính hóa. Nhưng đằng sau nó là một sự thật ít ai chú ý: Cô gái 19 tuổi ấy (khi đó) đang là học viên sĩ quan ở cả ba quân chủng - điều mà phần lớn nam quân nhân chuyên nghiệp Tây Ban Nha cũng phải mất 10-15 năm mới đạt được.

Hành trình 3 năm: Lục quân, Hải quân, Không quân

Để hiểu mức độ khắc nghiệt của những gì Leonor đã trải qua, hãy nhìn vào timeline 3 năm của cô:

Tháng 8/2023 - Học viện Quân sự Zaragoza (Lục quân)

17 tuổi, vừa tốt nghiệp UWC Atlantic College ở xứ Wales được 3 tháng, Leonor đến Zaragoza nhập học cùng cha - Vua Felipe VI, người 40 năm trước cũng từng đứng ở chính ngôi trường này. Theo The Sunday Times , lớp của cô có khoảng 600 học viên, trong đó chỉ 120 là nữ. Và Leonor dù là người sẽ kế vị ngai vàng được đối xử y hệt mọi học viên khác: Ngủ phòng tập thể, dậy sớm tập thể lực, học bắn, học chiến thuật, học sống sót dã ngoại. Trong cuộc trò chuyện ngắn với báo giới, cô thừa nhận có chút lo lắng nhưng "phấn khích nhiều hơn".

Lời dặn của Vua Felipe trước khi tiễn con gái: "Hãy thật chú ý, và để mình được người khác chỉ bảo".

Tháng 8/2024 - Học viện Hải quân Marín (Hải quân)

Sau một năm Lục quân, Leonor chuyển sang Marín bắt đầu giai đoạn Hải quân. Đến tháng 1/2025, cô lên tàu huấn luyện huyền thoại Juan Sebastián de Elcano - một con tàu buồm 4 cột thuộc Hải quân Tây Ban Nha. Cha mẹ cô, Vua Felipe và Vương hậu Letizia tiễn con tại bến cảng, có khoảnh khắc Vương hậu rưng rưng nước mắt được báo chí ghi lại.

Hành trình 5 tháng đưa cô đi qua 7 quốc gia, 2 đại dương: Brazil, Chile, Panama, Peru, Colombia, Cộng hòa Dominica, và điểm dừng cuối là New York. Học viên sĩ quan trên tàu phải học 18 môn trong điều kiện thực tế lênh đênh: Hàng hải, thiên văn, khí tượng, tác chiến đổ bộ, hỗ trợ chiến đấu, luật biển, chiến thuật, hệ thống vũ khí.

Tháng 7/2025, Leonor hoàn thành huấn luyện hải quân và được phong hàm Thiếu úy Hải quân hạng 2 .

Tháng 9/2025 - Học viện Không quân và Không gian San Javier (Không quân) Năm cuối cùng và cũng là năm khó nhất. San Javier là nơi cha cô từng học năm 1987-88, và ông nội cô, cựu Vương Juan Carlos I từng học năm 1958-59. Một dòng chảy 3 thế hệ trong cùng một học viện.

Theo Hello! Magazine, Leonor sẽ kết thúc kỳ học vào cuối tháng 5/2026, trải qua kỳ thi và một giai đoạn huấn luyện chuyên sâu, để rồi đến tháng 7/2026 chính thức nhận quân hàm 3 quân chủng trong lễ tốt nghiệp truyền thống.

Vì sao luật Tây Ban Nha bắt buộc điều này?

Có một sự thật ít người biết: Ở Tây Ban Nha, người trị vì ngai vàng đồng thời là Tổng tư lệnh Tối cao của các Lực lượng Vũ trang. Đó là quy định của Hiến pháp không có ngoại lệ, không có "phiên bản dành cho phụ nữ".

Vì vậy, để chuẩn bị cho vai trò ấy, Hiến pháp và truyền thống Hoàng gia Tây Ban Nha quy định người kế vị phải trải qua huấn luyện đầy đủ ở cả ba quân chủng. Cha cô - Felipe VI đã làm điều này. Ông cô Juan Carlos I cũng đã làm điều này. Và đến lượt Leonor.

Tháng 3/2023, Chính phủ Tây Ban Nha chính thức công bố kế hoạch 3 năm huấn luyện cho Công chúa khi đó mới 17 tuổi. Đây là một quyết định mang tính nhà nước, không phải chuyện riêng của hoàng gia.

Điểm khác biệt rất lớn so với hoàng gia Anh: Vương phi Kate Middleton chưa bao giờ phải trải qua điều tương tự. Hoàng gia Anh có truyền thống cho thành viên nam phục vụ quân đội (William từng là phi công cứu hộ, Harry từng phục vụ ở Afghanistan), nhưng các Vương phi như Diana, Kate, Meghan đều không có nghĩa vụ này. Đó là sự khác biệt cấu trúc giữa hai hệ thống hoàng gia và cũng là lý do hình ảnh Leonor mặc đồ bay phi công là điều mà người ta sẽ không bao giờ thấy ở Kate.

Cô gái không có "đường tắt"

Nếu bạn nghĩ rằng vì là công chúa, Leonor sẽ được hưởng đặc quyền gì đó trong suốt 3 năm này, bạn sẽ ngạc nhiên.

The Sunday Times mô tả: Dù có tước hiệu Công chúa xứ Asturias, Leonor có "trải nghiệm hệt như mọi học viên khác" tại Học viện Quân sự. Không phòng riêng. Không ưu tiên giờ giấc. Không miễn nhiệm vụ trực đêm. Cô đứng xếp hàng ăn cơm như mọi học viên khác, mặc bộ đồng phục như mọi học viên khác, và phải hoàn thành các bài kiểm tra thể lực như mọi học viên khác.

Trong chuyến hải hành 5 tháng trên tàu Juan Sebastián de Elcano, cô ngủ võng trong khoang tập thể, làm các ca trực boong tàu lúc 3 giờ sáng, học hải đồ trong điều kiện sóng lớn. Khi tàu ghé Brazil, ghé Chile, ghé Peru, cô có ít thời gian dành cho các sự kiện ngoại giao chính thức, còn lại đa phần là học và thực hành.

Đây là điều khiến câu chuyện Leonor đặc biệt: Cô không được sinh ra đã sẵn sàng. Cô đang được làm cho sẵn sàng, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, qua những bài học không có đường tắt.

Trong văn hóa hiện đại, chúng ta thường nghe những câu kiểu: "Cô ấy sinh ra đã có tất cả", "Anh ta được trời ban năng khiếu", "Người ta có nền tảng tốt nên mới thành công". Những câu nói này nghe có lý, nhưng chúng giấu đi một sự thật:

Ngay cả người được sinh ra ở đỉnh cao nhất của xã hội như một công chúa kế vị cũng phải qua hàng nghìn giờ huấn luyện mới được coi là "đủ tư cách" cho vai trò của mình.

Hãy nghĩ về điều này: Leonor sinh ra đã là người sẽ kế vị ngai vàng Tây Ban Nha. Cô không cần phấn đấu để được vị trí ấy. Cô không cần thi tuyển. Cô không cần "chứng minh năng lực" để được chọn. Vậy mà cô vẫn phải trải qua 3 năm khắc nghiệt nhất của tuổi trẻ chỉ để được coi là xứng đáng với vai trò mà cô vốn dĩ đã có.

Vậy nếu bạn, một phụ nữ công sở đang ở tuổi 28, 30, 35 cảm thấy mình "chưa đủ" cho vị trí mơ ước, cảm thấy phải học thêm, phải thi thêm chứng chỉ, phải làm thêm dự án, phải đọc thêm sách, phải dậy sớm hơn, phải cố gắng hơn thì điều đó không có gì sai cả. Đó là cách thế giới vận hành, ngay cả đối với người ngồi trên ngai vàng.

3 điều rút ra từ hành trình của Leonor

1. Sự chuẩn bị không có "phiên bản nữ giới" dễ thở hơn.

Leonor không được giảm nhẹ bài tập vì là phụ nữ. Cô không được miễn ca trực đêm vì là công chúa. Cô không được rút ngắn thời gian huấn luyện vì là người kế vị. Trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu bạn muốn được coi trọng ngang nam giới, hãy chuẩn bị tinh thần làm việc ngang nam giới, không có đường tắt nào dành riêng cho phụ nữ trong cuộc đua tới đỉnh.

2. Lời khuyên đắt giá nhất là "hãy chú ý, và để mình được chỉ bảo".

Câu Vua Felipe nói với Leonor ngày nhập học có lẽ là bài học khiêm tốn quý giá nhất cho mọi phụ nữ trẻ. Trong thế giới mạng xã hội mà ai cũng thích "thể hiện cá tính", "không để ai dạy mình", thì người nữ kế vị ngai vàng Tây Ban Nha lại được dạy điều ngược lại: Chú ý, lắng nghe, để người khác chỉ bảo . Không phải vì cô yếu đuối, mà vì cô đủ tự tin để biết rằng mình chưa biết hết.

3. "Sẵn sàng" là động từ, không phải tính từ.

Chúng ta thường hỏi: "Bạn đã sẵn sàng chưa?" như thể "sẵn sàng" là một trạng thái có hoặc không. Nhưng nhìn vào Leonor, bạn sẽ thấy: Sẵn sàng là một quá trình. Mỗi ngày huấn luyện là một viên gạch. Mỗi chuyến đi biển là một viên gạch. Mỗi giờ bay là một viên gạch. Đến năm thứ ba, tổng số viên gạch ấy mới đủ để xây nên một con người "sẵn sàng" cho vai trò.

Mùa hè 2026 - bước ngoặt lớn nhất của một cô gái 20 tuổi

Theo lịch trình được Hoàng gia Tây Ban Nha công bố, tháng 7/2026 sẽ là thời khắc đặc biệt. Leonor sẽ tham dự lễ trao quân hàm truyền thống tại San Javier, nhận hàm Thiếu úy ở cả 3 quân chủng. Sau đó, theo Hello! Magazine, vào khoảng cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2026, Cung điện sẽ thông báo về kế hoạch đại học của cô.

Các nguồn tin Tây Ban Nha cho biết nhiều khả năng Leonor sẽ học tại Đại học Tự trị Madrid (UAM) - nơi cha cô từng học hoặc Đại học Carlos III (UC3M), Đại học Complutense (nơi mẹ cô Vương hậu Letizia từng học báo chí). Ngành học có lẽ sẽ liên quan đến Luật, Quan hệ Quốc tế hoặc Khoa học Chính trị - những lĩnh vực giúp cô hiểu vai trò Hiến pháp của một quốc vương trong thời đại châu Âu phức tạp.

Trong khi đó, em gái cô - Infanta Sofía (19 tuổi) đã bắt đầu hành trình hoàn toàn khác: Học tại Forward College, chương trình quốc tế kết hợp 3 thành phố Lisbon - Paris - Berlin, ngành Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế. Hai chị em, hai số phận khác nhau ngay trong cùng một gia đình.

Khi vương miện không còn là đặc quyền, mà là gánh nặng phải xứng đáng

Có một điều đáng suy ngẫm khi nhìn vào thế hệ công chúa kế vị Gen Z châu Âu hiện nay: Leonor (Tây Ban Nha, 20 tuổi) huấn luyện quân sự 3 quân chủng, Catharina-Amalia (Hà Lan, 22 tuổi) đang huấn luyện cùng Lực lượng Không quân Hoàng gia Hà Lan, Elisabeth (Bỉ, 24 tuổi) đang học Harvard, Ingrid Alexandra (Na Uy) đang học Đại học Sydney, Christian (Đan Mạch) - con trai cũng đang trải qua huấn luyện sĩ quan.

Cả thế hệ ấy đang được nuôi dạy theo một triết lý mới: Vương miện không còn là đặc quyền cha mẹ trao mà là gánh nặng người trẻ phải tự chứng minh xứng đáng.

Và có lẽ, đó cũng là tinh thần mà mọi phụ nữ đang ở giai đoạn xây dựng sự nghiệp nên mang theo. Không ai, kể cả công chúa được sinh ra đã sẵn sàng. Tất cả chúng ta đều phải đi qua những "trại huấn luyện" của riêng mình. Có thể là một khóa học khó, một dự án vượt sức, một năm thử thách bản thân. Có thể là những đêm thức làm việc, những buổi sáng dậy sớm, những lần thất bại phải đứng dậy.

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy nghĩ đến cô gái 20 tuổi đang ngồi trong buồng lái PC-21 ở San Javier. Cô không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục. Và bạn cũng vậy, nếu bạn thật sự muốn ngai vàng của riêng mình.