Khép lại một ngày dày đặc lịch trình tại Washington D.C., Vua Charles III và Vương hậu Camilla đã trở thành khách danh dự trong bữa tiệc quốc yến do Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì tại Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007 khi Tổng thống George W. Bush đón tiếp Nữ hoàng Elizabeth II, Nhà Trắng tổ chức một buổi tiệc white tie chính thức theo nghi lễ cấp cao nhất.

Trước khi bước vào bàn tiệc, Vua Charles đã có bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Mỹ trong buổi chiều cùng ngày.

Bữa tiệc diễn ra tại East Room, gian phòng trang trọng bậc nhất của Nhà Trắng với khoảng 120 khách mời, trong đó có CEO Apple Tim Cook, chủ sở hữu đội bóng New England Patriots Robert Kraft, và chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos.

Không gian white tie có nghĩa là tiêu chuẩn trang phục và nghi lễ đều ở mức cao nhất trong ngoại giao.

Theo Town & Country, Vương hậu Camilla xuất hiện trong chiếc đầm hồng đậm của nhà thiết kế Fiona Clare, kết hợp cùng vòng cổ kim cương và thạch anh tím mang tính lịch sử.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump chọn một chiếc đầm không dây của Christian Dior Haute Couture. Điều thú vị là hai trang phục hồng hồng của hai người phụ nữ quyền lực này vô tình ăn ý với nhau - một chi tiết nhỏ nhưng không ai bỏ qua.