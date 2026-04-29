Không chỉ là một bữa tối ngoại giao, đây còn là màn trình diễn thời trang đẳng cấp thế giới. Tối thứ Ba vừa qua, Nhà Trắng tổ chức quốc yến chào đón Vua Charles III và Vương hậu Camilla trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên của hai vị kể từ khi nhà vua lên ngôi năm 2022. Và nếu có một điều thu hút sự chú ý không kém chính sự kiện ngoại giao trọng đại này, thì đó là những trang phục mà các nhân vật chủ chốt lựa chọn để xuất hiện trong đêm đặc biệt ấy.

Đệ nhất phu nhân diện một chiếc váy quây bằng lụa màu hồng nhạt do Christian Dior thiết kế.

Melania trong đầm Dior đẹp đến mức không ai rời mắt

Đệ nhất phu nhân Melania Trump, 55 tuổi, chọn một bộ đầm không vai bằng lụa hồng phấn của Christian Dior Haute Couture, kết hợp cùng găng tay da lộn trắng ngà và giày pump lụa cùng tông.

Bà Melania Trump đã xuất hiện tại bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tối thứ Ba cùng với Quốc vương Charles III và Vương hậu Camilla.

Toàn bộ tổng thể toát lên vẻ thanh lịch cổ điển của một nguyên thủ phu nhân đúng nghĩa không phô trương nhưng hiệu ứng mang lại thì tuyệt vời. Melania mỉm cười rạng rỡ khi sánh bước bên Tổng thống Donald Trump trong bộ tuxedo đen truyền thống, cùng đón tiếp hai vị khách hoàng gia Anh.

Melania cũng đeo găng tay da lộn màu trắng ngà và giày cao gót bằng lụa.

Theo Page Six, đây không phải lần đầu Melania gây ấn tượng trong các sự kiện liên quan đến hoàng gia Anh. Hồi tháng 9/2025, bà từng nổi bật tại Windsor với đầm vàng off-shoulder của Carolina Herrera thắt lưng tím lilac - một lựa chọn táo bạo và đầy tự tin khi đứng cạnh Vua Charles, Vương hậu Camilla, Thân vương William và Vương phi Kate.

Melania rất yêu thích màu vàng. Bà đã tạo điểm nhấn phong cách với chiếc váy Carolina Herrera màu vàng tươi, hở vai, được thắt bằng thắt lưng màu tím nhạt trong chuyến thăm Anh hồi tháng 9 năm 2025.

Ivanka Trump cũng không kém phần nổi bật

Con gái cả của Tổng thống, Ivanka Trump, chia sẻ hình ảnh của mình tại sự kiện qua Instagram. Cô chọn một chiếc đầm xanh da trời huyền ảo với tay áo xuyên thấu, điểm xuyết tinh thể và phần đuôi váy dài thướt tha vừa lãng mạn, vừa sang trọng đúng chuẩn black tie.

Ivanka Trump đã chia sẻ một bức ảnh chiếc váy màu xanh da trời nhạt mà cô mặc trong sự kiện này trên Instagram.

Trước giờ tiệc: Melania trong vest Ralph Lauren trắng

Trước đó trong ngày, Melania xuất hiện trong bộ vest peplum trắng của Ralph Lauren, đội mũ rơm boater của Eric Javits và đi giày pump trắng Manolo Blahnik thanh lịch và tươi sáng theo phong cách ban ngày hoàn toàn khác với vẻ huyền bí buổi tối.

Đệ nhất phu nhân diện bộ váy áo hiệu Adam Lippes màu vàng bơ cho dịp này.

Khi Vua Charles và Vương hậu Camilla đáp máy bay đến Nhà Trắng vào thứ Hai, Melania đã ra đón trong bộ suit vàng bơ nhạt của nhà thiết kế người Mỹ Adam Lippes.

Thực đơn quốc yến: Tinh tế và đầy tính ngoại giao

Không chỉ thời trang, bữa tiệc còn được chú ý về mặt ẩm thực. Đầu bếp Darren McGrady, người từng phục vụ cố Nữ hoàng Elizabeth II, Công nương Diana và nhiều đời tổng thống Mỹ chia sẻ với Fox News rằng Vua Charles sẽ đặc biệt ấn tượng nếu thực đơn có các loại rau củ theo mùa như măng tây, atiso, đậu Hà Lan hay bông cải xanh.

Chuyên gia hoàng gia Amanda Matta cũng lưu ý rằng Nhà Trắng phải cân nhắc kỹ sở thích ẩm thực của khách: Vua Charles không ăn gan béo, và hoàng gia Anh thường tránh các món có nước sốt đỏ, tỏi hay cà ri vì lý do thực tế. "Bữa ăn cần thanh lịch nhưng không phức tạp, dễ dùng trong khi trò chuyện không có món cầm tay, không lộn xộn, không thí nghiệm ẩm thực", bà nhấn mạnh.