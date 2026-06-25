Tháng 7 này, Vương tử Harry, Meghan và hai con Archie, Lilibet dự kiến trở lại Vương quốc Anh lần đầu tiên sau bốn năm. Quốc vương Charles được cho là đã mở cửa đón họ, thậm chí đề nghị cho ở tại cung điện hoàng gia. Nhưng trong khi cha con đang dần nối lại sợi dây liên kết, Vương hậu Camilla lại có một kế hoạch hoàn toàn khác: đơn giản là... không ở đó khi họ đến.

Người đi trước khi cửa vừa mở

Theo nguồn tin từ Closer Online, Vương hậu Camilla đã lên tiếng cảnh báo Quốc vương Charles về việc chào đón nhà Sussex trở lại, cho rằng bất kỳ sự nhượng bộ nào với họ cũng là "một sai lầm nghiêm trọng". Nhưng bên cạnh việc bày tỏ quan điểm riêng, bà còn chủ động hành động: theo một nguồn thân cận, Camilla đã "phá tan kế hoạch đoàn tụ mùa hè ấm cúng" mà Harry hướng tới.

Bình luận viên hoàng gia Carole Malone của tờ Daily Express nói thẳng trên chương trình Daily Expresso: "Camilla sẽ không có mặt khi nhà Sussex đến. Tôi không trách bà ấy, vì Harry đã nói những điều rất nặng nề về bà".

Vết thương từ cuốn hồi ký

Lý do không khó đoán. Trong cuốn hồi ký gây chấn động Spare xuất bản năm 2023, Vương tử Harry đã khắc họa người mẹ kế theo cách không thể gay gắt hơn, gọi bà là "kẻ phản diện", người "gieo rắc tai họa" và chơi "canh bạc dài hơi" nhắm thẳng đến hôn nhân với Quốc vương và cuối cùng là Vương miện. Cuốn sách mô tả chi tiết những bất đồng cá nhân và căng thẳng âm ỉ trong gia đình hoàng gia, khiến hàng loạt rạn nứt được phơi bày trước công chúng.

Tờ The Times dẫn nguồn cho biết Vương hậu "khó có khả năng tham gia" vào bất kỳ cuộc gặp nào với Harry và Meghan, và đang chủ động lên kế hoạch né tránh tại dinh thự riêng Ray Mill ở Wiltshire. Theo Carole Malone: "Harry đã dùng cả tuổi thơ và những mối quan hệ gia đình để bán cho thiên hạ. Anh ấy bán cho người trả giá cao nhất. Cuốn sách đó là hành động phản bội gia đình theo cách tệ hại nhất có thể".

Chuyến về của cả gia đình

Trong tháng 7, Harry và Meghan dự kiến đưa hai con Archie và Lilibet trở lại Anh trong khoảng một tuần - chuyến đi đầu tiên của Meghan và các con kể từ tháng 9/2022, khi họ ở lại vì sự ra đi của Nữ vương Elizabeth II.

Về an ninh, yếu tố Harry từng nhấn mạnh là điều kiện tiên quyết để đưa gia đình về, Quốc vương Charles được cho là đã đề nghị cho họ ở tại một trong những dinh thự hoàng gia tư nhân, với vòng bảo vệ an ninh đủ chặt.

Còn về khả năng gặp Thân vương William, theo các nguồn tin, điều đó "gần như không có cơ hội xảy ra". Hai anh em được cho là đã cắt đứt mọi liên lạc từ lâu, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ đang tan băng.

Người duy nhất đang cố kết nối

Giữa bức tranh u ám ấy, một cái tên được nhắc đến như một tia hy vọng nhỏ: Vương phi xứ Wales Kate. Theo một số báo cáo, Vương phi muốn William và Harry cuối cùng sẽ hàn gắn được với nhau, dù không ai thực sự kỳ vọng điều đó sẽ xảy ra trong chuyến thăm này.

Trong khi đó, Vương hậu Camilla - người phụ nữ đứng sau Quốc vương, từng bị Harry vẽ ra như nhân vật phản diện trong chính câu chuyện của mình đã chọn cách im lặng và rời đi. Không cần đối mặt, không cần giải thích. Cửa cung điện mở, nhưng bà đã đi từ trước.

*Theo Express