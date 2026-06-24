Bán mứt ế ẩm, nguy cơ thua lỗ 130 tỷ đồng, Meghan lại chuyển sang bán matcha

Trong khi truyền thông đang xôn xao về con số ước tính hơn 650.000 hũ mứt dâu As Ever vẫn chưa tìm được chủ nhân, Meghan Markle lại bất ngờ thông báo một màn hợp tác mới cùng thương hiệu đồ uống lành mạnh Clevr Blends. Bộ Strawberry Matcha Set giá 56 đô la (khoảng 1,5 triệu đồng) nhanh chóng cháy hàng chỉ sau vài giờ lên sóng, nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó: liệu đây có phải nước đi chiến lược để giải quyết bài toán hàng tồn kho đang dần đến hạn sử dụng?

Collab ngọt ngào với người bạn thân

Meghan Markle thông báo màn hợp tác mới qua Instagram, đăng ảnh chụp cùng Hannah Mendoza, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Clevr Blends. "Tôi đã tự hào ủng hộ Hannah và Clevr Blends suốt bao nhiêu năm qua. Vô cùng vui khi được hợp tác với một trong những người bạn gái yêu thích và hai thương hiệu tôi yêu thích nhất", cô viết.

Bộ sản phẩm có giá khoảng 56 đô la Mỹ gồm bột matcha hảo hạng từ Clevr Blends, mứt dâu As Ever và hoa ăn được dùng để trang trí, tất cả được giới thiệu nhân danh "tình yêu chung dành cho những buổi sáng đầy niềm vui". Mendoza đáp lại bằng lời cảm ơn chân thành: "Clevr được nuôi dưỡng bởi những người phụ nữ nâng đỡ nhau lên. Yêu lắm".

Meghan vốn đã là nhà đầu tư và khách hàng lâu năm của Clevr Blends từ tháng 12 năm 2020, và từng xuất hiện trong quảng cáo cà phê của thương hiệu này vào năm 2023. Collab lần này vì thế không phải màn bắt tay xa lạ, mà là sự tiếp nối tự nhiên của một mối quan hệ cả về tình bạn lẫn kinh doanh.

Cháy hàng trong chớp mắt, nhưng áp lực vẫn còn đó

Bộ Strawberry Matcha Set nhanh chóng hết sạch ngay sau khi ra mắt. Tuy nhiên, màn hợp tác này ra đời trong bối cảnh không mấy êm ả với thương hiệu As Ever.

Một nguồn tin tiết lộ với Daily Mail rằng hàng tồn kho mứt dâu của As Ever có thể khiến Meghan đối mặt với khoản thua lỗ lên đến 5 triệu đô la nếu không được tiêu thụ hết trước hạn sử dụng vào cuối mùa hè năm sau. Theo nguồn tin này, "khi sản phẩm qua hạn, chúng gần như không còn giá trị thương mại, và công ty sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc xóa sổ toàn bộ lô hàng".

Có ước tính cho rằng As Ever hiện còn khoảng 650.190 hũ mứt chưa bán được, và con số thua lỗ có thể còn tăng thêm nếu hoa ăn được và trà cũng không tiêu thụ kịp.

Từ cháy hàng phút đầu đến bài toán hàng tồn

Khi ra mắt vào tháng 4 năm 2025, As Ever tạo ra cơn sốt thực sự. Toàn bộ lô hàng đầu tiên bán sạch trong vòng chưa đầy một giờ. Meghan quyết định tăng sản lượng gấp 10 lần để đáp ứng nhu cầu, rồi tiếp tục nhập thêm hàng mỗi khi hết sạch. Nhưng làn sóng đặt mua ban đầu rõ ràng không duy trì được đà đó lâu dài.

Phía Meghan phản bác mạnh mẽ các thông tin này. Đại diện của cô gửi phản hồi tới Page Six: "Vấn đề với những bài 'doom story' lặp đi lặp lại về As Ever trên Daily Mail là chúng giống như phim Groundhog Day: cùng dự đoán, cùng nguồn ẩn danh, cùng sự chắc chắn. Thế mà chúng ta vẫn đang chờ mãi cái ngày tận thế họ hứa hẹn từ năm 2024".

Giữa làn sóng chú ý dồn vào collab này, một tình huống khá oái oăm xuất hiện: trên trang web của chính Clevr Blends, công thức pha Strawberry Jam Cold Foam Matcha Latte lại hướng dẫn dùng mứt dâu Bonne Maman, một thương hiệu đối thủ, thay vì mứt As Ever của Meghan. Giá cũng là điểm đáng chú ý: một hũ mứt Bonne Maman 370g có thể mua tại Target hoặc Walmart với giá dưới 7 đô la, trong khi hũ mứt As Ever 215g của Meghan có giá 12 đô la, tức là nửa lượng hàng nhưng gần gấp đôi giá tiền.

Dẫu vậy, màn collab vẫn cháy hàng. Và trong thế giới thương hiệu cá nhân, đôi khi tiếng ồn ào lại là thứ bán được hàng tốt nhất.

*Theo PageSix