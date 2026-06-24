Gia đình nhỏ của Vương tử Harry và Meghan chuẩn bị đặt chân về Anh lần đầu tiên sau nhiều năm, mang theo hai con nhỏ Archie và Lilibet để gặp ông nội Vua Charles III. Đây là tín hiệu tích cực cho mối quan hệ cha - con vốn đã trải qua quá nhiều sóng gió. Nhưng với Thân vương William, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Các chuyên gia hoàng gia nhận định thẳng thắn rằng dù Harry có trở về, vết nứt giữa hai anh em vẫn chưa thể lành trong một sớm một chiều.

Anh em cùng một nhà, nhưng đứng hai phía

Theo chuyên gia bình luận hoàng gia Amanda Matta, mối quan hệ giữa Vương tử Harry và Thân vương William hiện đang là "căng thẳng nhất" trong toàn bộ các mối quan hệ nội bộ hoàng gia, và gần như không thể rút ra kết luận gì về khả năng hòa giải ở thời điểm này. Nói cách khác, dù chuyến về thăm của Harry có diễn ra suôn sẻ đến đâu, William nhiều khả năng vẫn sẽ đứng ngoài cuộc.

Amanda Matta, đồng dẫn podcast "Off With Their Headlines", chỉ ra một chi tiết đáng chú ý: Thân vương William đang nỗ lực thể hiện hình ảnh mạnh mẽ và có tầm lãnh đạo, và chính điều này thường khiến anh thể hiện rõ sự phản đối cách Vua Charles xử lý các vấn đề nhạy cảm trong gia đình. Câu chuyện Harry trở về, theo bà, cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.

Nhà báo hoàng gia Emily Nash cũng đồng quan điểm. Bà khẳng định rõ ràng: không nên kỳ vọng vào bất cứ cuộc gặp gỡ nào giữa hai anh em trong chuyến thăm lần này. "Biết đâu đấy," bà nói, nhưng thực tế là cả hai sẽ không vội vã thu xếp gặp nhau chỉ vì Harry đang ở cùng đất nước.

Vua Charles: Tập trung vào điều quan trọng nhất

Trong khi đó, Vua Charles được cho là đang gạt sang một bên toàn bộ ồn ào chính trị nội bộ để tập trung vào điều ông quan tâm hơn cả: Kể từ kỳ Đại lễ Bạch kim năm 2022, đây sẽ là lần đầu tiên Vua Charles gặp lại cháu nội Archie và Lilibet, và với Lilibet, đó gần như là lần gặp duy nhất kể từ khi cô bé chào đời. Emily Nash nhận xét rằng Nhà vua đang tập trung vào khoảnh khắc sum họp với người con trai mà ông đã không gặp suốt một thời gian dài, và cơ hội được gặp các cháu chính là ưu tiên số một lúc này.

Lần gặp gần nhất giữa Vua Charles và Vương tử Harry diễn ra vào tháng 9/2025, tại Clarence House, London, kéo dài khoảng 55 phút. Cuộc gặp đó được xem là bước ngoặt nhỏ trong hành trình hàn gắn. Còn lần này, với cả gia đình cùng trở về, kỳ vọng đặt lên đôi vai của chuyến đi càng lớn hơn.

"Phản bội không thể tha thứ": William nhìn Harry như thế nào?

Amanda Matta dùng những từ nặng nề để mô tả góc nhìn của Thân vương William: Anh xem những gì Harry đã làm là "sự phản bội không thể tha thứ," và đã giữ lập trường đó suốt nhiều năm. Để hai anh em có thể ngồi lại với nhau, theo bà, William cần tiếp cận tình huống "bằng lý trí hơn là cảm xúc".

Theo tiết lộ từ các nguồn thân cận với cung điện, Thân vương William từng không được thông báo trước về cuộc gặp bí mật giữa Vua Charles và Harry tại Clarence House và được cho là đã sẵn sàng ngăn cản nếu biết trước. William chịu nhiều chỉ trích nhất từ cuốn hồi ký "Spare" và các cuộc phỏng vấn của nhà Sussex, và không có tâm trí để làm như thể những điều đó chưa từng xảy ra.

Emily Nash cũng không lạc quan về tốc độ hòa giải: mọi thứ cần diễn ra từng bước, từng bước một, và khi rạn nứt đã sâu đến mức này, sẽ không ai nên mong đợi một phép màu chỉ sau một đêm.

Meghan và những đứa trẻ trở về

Chuyến thăm Anh lần này đánh dấu việc Meghan và Harry lần đầu tiên đưa cả gia đình trở lại Vương quốc Anh kể từ năm 2022. Archie, nay 7 tuổi, và Lilibet, 5 tuổi, chưa một lần đặt chân trở lại quê hương của bố sau Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II. Còn Meghan, lần cuối cô đến Anh là để dự tang lễ Nữ hoàng vào tháng 9/2022.

Việc Vua Charles mời gia đình Harry lưu trú tại một dinh thự hoàng gia và đề nghị lo an ninh cho cả đoàn được xem là cử chỉ thiện chí hiếm có, bởi từ khi Harry và Meghan từ bỏ vai trò hoàng gia và chuyển sang California vào năm 2020, đặc quyền bảo vệ an ninh ở Anh của họ đã bị thu hồi.

Dù sao, chuyến về này ít nhất mang lại một điều chắc chắn: Vua Charles sẽ được gặp lại cháu. Còn câu hỏi về William và Harry, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.

*Theo PageSix