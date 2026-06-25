Chỉ là một đoạn video ngắn đăng lên Instagram, Meghan Markle lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý không phải vì sản phẩm cô đang quảng bá, mà vì chính cách cô xuất hiện trong đó, và đặc biệt là vì một giỏ táo có vẻ... chưa đúng mùa.

Giỏ trái cây và màn "đi chợ" gây tranh cãi

Video mới nhất của Meghan đăng lên trang Instagram thương hiệu As Ever cho thấy cô xuất hiện với quần trắng và áo sọc xanh trắng, tay xách một giỏ đầy rau củ quả. Caption đi kèm đơn giản: "A basket full of summer" tạm dịch là "Một giỏ đầy mùa hè".

Nghe thì lãng mạn, nhưng cư dân mạng trên X (Twitter cũ) lại không nghĩ vậy. Làn sóng chỉ trích nổ ra ngay lập tức, với hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Hướng đầu tiên là những bình luận về thái độ của Meghan trong clip. Nhiều người cho rằng video này trông giống một buổi thử vai tự phát hơn là một chiến dịch quảng bá sản phẩm thực sự, và không ít người đặt câu hỏi thẳng thắn: "Cô ấy đang bán mứt hay đang bán bản thân?. Một người dùng viết: "Chưa bao giờ tôi thấy một người nổi tiếng yêu bản thân đến mức này. Như một cuộc tình vậy". Người khác nối lời: "Cô ấy yêu bản thân mình đến mức... xấu hổ thay".

Táo tháng Sáu ở California, chuyện lạ hay không?

Hướng chỉ trích thứ hai thú vị hơn nhiều, và thực ra lại có cơ sở hơn. Nhiều người dùng chú ý đến những quả táo to bóng trong giỏ của Meghan và lập tức đặt câu hỏi: táo ở California chín vào tháng Sáu sao?

Một người tự nhận trồng táo hơn 35 năm bình luận: "Giống táo sớm nhất của chúng tôi cũng phải đến đầu tháng Tám mới thu hoạch được". Người khác thì viết: "Thú vị đấy, vì mùa táo California thường bắt đầu từ cuối tháng Tám".

Một số người còn thẳng thắn hỏi: "Tôi chẳng hiểu phần giỏ rau củ quả này để làm gì. Cô ấy không phải người bán rau".

Câu hỏi về chiến lược thương hiệu

Ngoài các bình luận về hình ảnh cá nhân, một bộ phận người xem còn bày tỏ sự bối rối về mục tiêu khách hàng của As Ever, với ý kiến cho rằng "sản phẩm đang bị lu mờ bởi hình ảnh cá nhân" và nếu người ta đang bàn về tư thế chụp ảnh nhiều hơn về trà hay mứt, thì chiến dịch marketing đã không đạt được mục tiêu.

Dẫu vậy, vẫn có những người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Meghan, khen cô trông tươi tắn và rạng rỡ trong video. Tranh cãi xung quanh bất kỳ lần xuất hiện nào của Meghan Markle dường như đã trở thành một hằng số dù cô đăng ảnh nấu ăn, làm vườn hay chỉ đơn giản là xách một giỏ trái cây mùa hè.

*Theo Express UK