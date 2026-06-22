Nhân Ngày của Cha (Father's Day) 21/6, Meghan Markle đã đăng lên mạng xã hội một khoảnh khắc hiếm hoi của gia đình nhỏ tại Montecito. Trong ảnh, Harry cười rạng rỡ khi ôm Archie và Lilibet vào lòng. Chỉ một câu ngắn trong phần caption nhưng đủ để người xem cảm nhận được không khí ấm áp, bình thường đến đáng ngưỡng mộ của một gia đình nhỏ đang cố gắng tìm lại chính mình sau tất cả những sóng gió.

"Các con thật may mắn khi có anh"

Chủ nhật tuần qua, Meghan đăng một bức ảnh Harry đang cười thật tươi trong khi ôm cả hai con vào lòng: Archie, 7 tuổi, và Lilibet, 5 tuổi. Kèm theo ảnh là dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "They’re so lucky to have you 🥹We all are Happy Father’s Day to our one and only".

Cộng đồng mạng gọi Harry là "Papa Sussex" và danh hiệu này cũng chính Meghan đặt ra từ trước. Gia đình bốn người hiện đang sống tại Montecito, California, sau khi rời xa vai trò hoàng gia Anh từ năm 2020. Meghan từng chia sẻ với tạp chí PEOPLE vào năm 2025 rằng dù hoàn cảnh có đặc biệt đến đâu, cô và Harry vẫn muốn các con có một tuổi thơ bình thường. "Một khi bạn hiểu chúng tôi, tôi nghĩ bạn sẽ muốn chúng tôi được sống như những bậc cha mẹ bình thường và các con chúng tôi cũng vậy", cô nói.

Cuộc sống ở Mỹ và những dự án thiện nguyện vì con

Song song với việc nuôi dạy con, Harry và Meghan duy trì nhiều hoạt động từ thiện và thương mại. Riêng Harry thường xuyên nhắc đến Archie và Lilibet như nguồn cảm hứng để anh thúc đẩy phong trào xây dựng môi trường internet an toàn hơn cho trẻ em, đây cũng là trọng tâm trong các hoạt động từ thiện mà hai vợ chồng cùng theo đuổi.

Chuyến về Anh tháng 7: Có hay không?

Giữa lúc không khí Ngày của Cha còn chưa nguội, tin tức về một chuyến đi tiềm năng đang thu hút sự chú ý không kém. Theo BBC đưa tin ngày 17/6, Harry và Meghan có thể sẽ đưa Archie và Lilibet trở lại Anh vào tháng 7 tới. Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên trong bốn năm Meghan và các con đặt chân trở lại đất Anh. Chuyến đi được cho là trùng với lễ đếm ngược một năm trước thềm Invictus Games 2027 tổ chức tại Birmingham.

Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản chỉ là một chuyến du lịch. Harry từng nhiều lần khẳng định anh không cảm thấy an toàn khi đưa gia đình trở về Anh khi không còn được bảo vệ bởi lực lượng an ninh nhà nước, quyền lợi này bị tước bỏ khi hai vợ chồng rút khỏi vai trò hoàng gia. Ngoài ra, mối quan hệ của Harry với Vua Charles vẫn còn rạn nứt, và hiện chưa rõ liệu chuyến đi có bao gồm một cuộc gặp gỡ cha con hay không.

Lần gần nhất Harry gặp trực tiếp Vua Charles là vào tháng 9/2025 tại London, đánh dấu cuộc hội ngộ đầu tiên sau 19 tháng xa cách. Trước đó, vào tháng 5/2025, Harry đã công khai bày tỏ mong muốn hòa giải với gia đình sau khi tòa bác kháng cáo của anh về việc phục hồi an ninh nhà nước. "Tôi rất muốn hòa giải với gia đình. Không có lý do gì để tiếp tục chiến đấu nữa", Harry chia sẻ với BBC. "Cuộc sống thật quý giá. Tôi không biết cha còn bao nhiêu thời gian", anh nói thêm, nhắc đến căn bệnh ung thư của Vua Charles được công bố năm 2024. "Ông ấy không nói chuyện với tôi vì chuyện an ninh này, nhưng thật tốt nếu chúng tôi có thể hòa giải".

Trên trang cá nhân của mình, Meghan không đăng gì về những rắc rối đó. Chỉ là một bức ảnh, một câu chữ, và một gia đình nhỏ đang cố gắng sống trọn vẹn từng ngày bên nhau.

*Theo People