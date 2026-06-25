Meghan Markle cầu nguyện điều gì bên mộ mẹ chồng?

Trong hồi ký Spare, Vương tử Harry đã chia sẻ một trong những khoảnh khắc riêng tư nhất của vợ chồng anh: lần đầu tiên Meghan đặt chân đến mộ Công nương Diana tại điền trang Althorp. Và giờ đây, khi cả gia đình nhỏ chuẩn bị trở lại nước Anh lần đầu sau 4 năm, câu chuyện ấy lại được nhắc đến với một ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết.

Meghan quỳ xuống, nhắm mắt, hai tay đặt lên phiến đá

Vào năm 2022, nhân dịp tưởng niệm 25 năm ngày mất của Công nương Diana, Vương tử Harry đã đưa Meghan đến Althorp - điền trang của dòng họ Spencer tại Northamptonshire, nơi người mẹ quá cố của anh được an táng trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ The Round Oval. Đây là lần đầu tiên Meghan đặt chân đến nơi này.

Trong Spare , Harry kể lại rằng sau khi người cậu đẩy nhẹ để họ vượt qua đoạn bùn lầy, hai vợ chồng chèo thuyền ra đảo. "Chưa lần nào đến chốn này mà tôi thấy dễ dàng, nhưng lần này… kỷ niệm 25 năm. Và là lần đầu của Meg. Cuối cùng, tôi cũng đưa người con gái của cuộc đời mình về gặp mẹ", anh viết.

Harry kể anh đặt hoa lên mộ, nói chuyện với mẹ trong đầu, kể rằng anh nhớ bà, xin bà chỉ dẫn và khai sáng. Rồi anh lui ra sau hàng cây để nhường không gian riêng cho Meghan. Khi quay lại, anh thấy vợ đang quỳ xuống, mắt nhắm, hai lòng bàn tay đặt lên phiến đá mộ.

"Trên đường chèo thuyền trở về, tôi hỏi cô ấy đã cầu nguyện gì", Harry viết. "Cô ấy nói: Khai sáng. Và chỉ dẫn".

Chỉ hai từ nhưng trùng khít với điều Harry cũng thầm cầu trong lòng. Đó có lẽ là khoảnh khắc chân thật nhất mà cuốn hồi ký ghi lại về mối quan hệ giữa Meghan và ký ức về Diana.

Gia đình Sussex sắp trở lại nước Anh và Althorp có thể là điểm dừng chân

Vương tử Harry dự kiến trở lại Anh vào tháng 7 này không phải một mình, mà cùng Meghan và hai con là Archie (7 tuổi) và Lilibet (5 tuổi). Chuyến đi gắn với sự kiện đếm ngược một năm trước Invictus Games 2027 tại Birmingham - giải thể thao do Harry sáng lập dành cho các cựu chiến binh bị thương.

Điền trang Althorp chỉ cách Birmingham khoảng một giờ lái xe, và đáng chú ý là trang web của Althorp cho thấy nơi này sẽ đóng cửa với khách tham quan vào ngày 10 và 11/7 đúng thời điểm gia đình Sussex có mặt tại Anh. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng nhà Harry có thể ở lại đây với Bá tước Charles Spencer, anh trai ruột của Công nương Diana. Năm 2024, Harry từng ở lại Althorp khi về Anh dự đám tang của cậu ruột Lord Robert Fellowes.

Đây cũng có thể là lần đầu tiên Archie và Lilibet được đến thăm mộ bà nội, người mà cả hai chưa bao giờ gặp. Đặc biệt, tên đệm của Lilibet chính là Diana, đặt để tưởng nhớ bà.

Vua Charles ngỏ lời, Harry chưa hồi âm

Vua Charles được cho là đã đề nghị thu xếp chỗ ở trên một điền trang hoàng gia cho gia đình Harry trong chuyến thăm lần này, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi. Câu chuyện an ninh vẫn là rào cản lớn sau khi rời vai trò hoàng gia năm 2020, Harry mất quyền được bảo vệ bằng ngân sách nhà nước và đã nhiều lần kiện cáo để đòi lại quyền này vì lo ngại cho sự an toàn của gia đình khi ở Anh.

"Nước Anh là quê hương của tôi. Đó là một phần di sản của các con tôi. Tôi muốn chúng cảm thấy thuộc về nơi đó nhưng điều đó không thể xảy ra nếu chúng tôi không được bảo đảm an toàn khi ở đây", Harry từng nói.

Về khả năng gặp mặt Vua Charles trong chuyến đi này, hiện chưa có xác nhận. Lần gặp gần nhất giữa hai cha con diễn ra vào tháng 9/2025, kéo dài 55 phút - lần đầu tiên sau 19 tháng không gặp nhau. Harry từng nói thẳng với BBC rằng anh "rất muốn hòa giải" với gia đình, và lo lắng về sức khỏe của cha khi nhắc đến chẩn đoán ung thư của Vua Charles năm 2024.

*Theo People