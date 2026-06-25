Không cần đến cả năm để tỏa sáng, Công chúa Eleonore của Bỉ chỉ cần một đêm tiệc hoàng gia để khiến cả thế giới phải ngoái nhìn. Ngày 23/6/2026, cô gái vừa tròn 18 tuổi xuất hiện tại quốc yến ở Cung điện Laeken, Brussels, trong bộ cánh màu hồng phấn thanh lịch kèm vương miện kim cương lần đầu được đội lên đầu. Khoảnh khắc đó đủ để ghi dấu ấn cho cả một chặng đường trưởng thành của một vị công chúa.

Chiếc đầm quen mà lạ

Nếu bộ đầm màu hồng dịu dàng của Công chúa Eleonore trông có vẻ quen mắt, bạn không hề nhầm. Đó là thiết kế của Safiyaa, thương hiệu thời trang cao cấp có giá khoảng 1.995 USD, với kiểu dáng cape duyên dáng, cổ cao và đuôi váy dài quét sàn. Eleonore chọn phiên bản màu hồng nhạt với chi tiết cape đặc trưng từ một nhà thiết kế được giới hoàng gia yêu thích. Đây chính là mẫu đầm mà Meghan Markle từng mặc phiên bản đỏ thắm khi tham dự Liên hoan Âm nhạc Mountbatten vào tháng 3/2020.

Sự trùng hợp này ngay lập tức tạo ra làn sóng chú ý trên mạng xã hội. Hai phụ nữ, hai thế hệ, hai màu sắc hoàn toàn khác nhau nhưng cùng một thiết kế, và cả hai đều mang đến sức hút riêng không thể phủ nhận. Meghan chọn sắc đỏ rực rỡ mang hơi thở tự tin, còn Eleonore lại ưu ái tông hồng phấn nhẹ nhàng, đúng với tuổi 18 đang chớm nở.

Vương miện đặc biệt từ cha mẹ

Điểm nhấn của tối hôm đó không chỉ là bộ đầm. Đồng hành cùng bộ đầm, Công chúa Eleonore còn đeo một chiếc vương miện kim cương mới tinh, gần như chắc chắn được cha mẹ tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của cô đầu năm nay. Theo tài khoản mạng xã hội của Benjamin Vaesen, chuyên gia trang sức hoàng gia, chiếc vương miện này được định danh là tác phẩm của nhà kim hoàn người Bỉ Coosemans và từng được bán đấu giá vào năm 2019. Một món quà vừa có giá trị lịch sử, vừa mang đậm tình cảm gia đình. Eleonore cũng kết hợp thêm vòng tay và hoa tai kim cương, hoàn thiện diện mạo sang trọng nhưng vẫn tươi sáng, đúng vẻ của một thiếu nữ hoàng gia bước vào tuổi trưởng thành.

Quốc vương Philippe và Vương hậu Mathilde của Bỉ được đồng hành bởi cả bốn người con để chào đón Hoàng đế Naruhito và Hoàng hậu Masako của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên cả bốn người con của cặp đôi hoàng gia cùng xuất hiện tại một quốc yến, tạo nên khoảnh khắc lịch sử hiếm có.

Chị cả, Công chúa (Vương nữ) Elisabeth, gần đây vừa tốt nghiệp Đại học Harvard, xuất hiện rực rỡ trong đầm xanh navy kết hợp vương miện Brabant Laurel Wreath, được đội lần đầu tiên trong dịp này, chiếc vương miện cổ là quà cưới của Vương hậu Mathilde từ năm 1999. Vương tử Gabriel, 22 tuổi, chỉn chu trong quân phục, còn Vương tử Emmanuel, 20 tuổi, lịch lãm với trang phục white tie truyền thống.

Vương hậu Mathilde cũng khiến mọi ánh mắt dõi theo với bộ đầm Armani Privé đặt riêng, lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản. Chiếc đầm ombre hồng xanh với họa tiết thêu hoa lá được đính kết công phu trên thân áo, kết hợp cùng vương miện Nine Provinces lộng lẫy, như một lời tri ân tinh tế gửi đến hai vị khách quý từ xứ sở mặt trời mọc.

Buổi tối ấy không chỉ là một quốc yến ngoại giao thông thường. Với Công chúa Eleonore, đó là đêm chính thức bước vào thế giới của người lớn, đánh dấu bằng chiếc vương miện đầu tiên trong đời và một bộ đầm mang câu chuyện của riêng mình.

Theo Marie Claire