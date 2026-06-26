Vua Charles lần đầu công khai hóa đơn thuế cá nhân

Năm tài chính 2024–2025 vừa qua, Hoàng gia Anh lặng lẽ đánh dấu một cột mốc chưa từng có tiền lệ: Quốc vương Charles lần đầu tiên trong lịch sử chủ động công khai hóa đơn thuế thu nhập cá nhân. Con số được tiết lộ không hề nhỏ, và đi kèm với đó là hàng loạt câu hỏi về sự minh bạch, trách nhiệm, cũng như giá trị thực sự của chế độ quân chủ trong xã hội Anh hiện đại.

Quốc vương nộp bao nhiêu tiền thuế?

Theo thông tin do Điện Buckingham công bố, Quốc vương Charles đã nộp 12,9 triệu bảng Anh tiền thuế trong năm tài chính 2024–2025. Tính từ khi lên ngôi vào năm 2022, tổng số tiền thuế ông đã nộp vượt quá 30 triệu bảng. Đây là thông tin chưa bao giờ được bất kỳ vị quân chủ nào của nước Anh công khai trước đây.

Thân vương xứ Wales William cũng được đề cập trong đợt công bố này. Cụ thể, ông đã nộp 7,76 triệu bảng tiền thuế thu nhập và thuế lãi vốn trong cùng kỳ. Tính từ khi nhận tước vị Thân vương xứ Wales, tổng số tiền thuế William đã đóng vượt mốc 20 triệu bảng. Kensington Palace cho biết thêm, thu nhập chính của Thân vương William đến từ Công quốc Cornwall, mang lại cho anh 22,9 triệu bảng trong năm vừa qua.

Quyết định đến từ đích thân Quốc vương

Một phát ngôn viên của Điện Buckingham xác nhận: quyết định công khai thông tin thuế lần này xuất phát từ ý nguyện cá nhân của Quốc vương Charles. Trên thực tế, khi còn là Thân vương xứ Wales, ông đã có thói quen công bố thông tin này, và nay ông tiếp tục duy trì truyền thống đó ở cương vị Quốc vương.

James Chalmers, người giữ chức Chưởng khố Hoàng gia, phát biểu trong buổi họp báo về tài chính hoàng gia rằng việc cân bằng giữa gìn giữ truyền thống và thích nghi với thời đại là điều không hề dễ dàng, nhưng đây là con đường Hoàng gia đang quyết tâm theo đuổi.

Nguồn thu nhập chịu thuế của Quốc vương bao gồm thu nhập từ Công quốc Lancaster (26,8 triệu bảng trong năm 2024–2025), thu nhập từ bất động sản cá nhân như lâu đài Balmoral và dinh thự Sandringham, cùng các khoản đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phía Hoàng gia không giải thích chi tiết cách tính toán ra con số cuối cùng, điều này khiến mức độ minh bạch thực sự vẫn còn là dấu hỏi với nhiều người.

Sovereign Grant: Ngân sách công tăng gấp đôi trong một thập kỷ

Song song với câu chuyện tiền thuế, con số về Sovereign Grant, tức khoản ngân sách nhà nước cấp cho Hoàng gia, cũng gây không ít chú ý. Theo số liệu được công bố, khoản cấp phát này sẽ đạt 99,9 triệu bảng trong năm tài chính 2027–2028. So với năm 2016–2017 khi chưa tính thêm chi phí trùng tu cung điện, con số khi đó chỉ là 42,8 triệu bảng. Như vậy, chỉ trong hơn một thập kỷ, ngân sách dành cho Hoàng gia đã tăng hơn gấp đôi, trong khi số lượng thành viên Hoàng gia làm việc chính thức lại ít hơn so với trước. Sovereign Grant được dùng để chi trả cho các hoạt động chính thức của Hoàng gia bao gồm duy trì cư sở hoàng gia và chi phí di chuyển, trong đó hơn 3,3 triệu bảng đã được chi cho các chuyến công du trong năm qua.

Động thái công bố thuế cá nhân được nhiều người xem là bước tiến đáng ghi nhận của Hoàng gia Anh trong việc thích nghi với kỳ vọng ngày càng cao của công chúng về trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, khi mà số tiền ngân sách cấp cho Hoàng gia không ngừng tăng, và câu hỏi về giá trị thực của chế độ quân chủ ngày càng được đặt ra nhiều hơn trong dư luận Anh, một tờ khai thuế chưa được giải thích đầy đủ có lẽ vẫn chưa đủ để xoa dịu mọi hoài nghi.

*Theo Town & Country