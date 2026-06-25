Trong nhiều năm, Meghan Markle là người phụ nữ liên tục bị soi dưới cái bóng của Vương phi xứ Wales Catherine. Giờ đây, khi spotlight hoàng gia dần dịch chuyển, một cái tên mới xuất hiện ở trung tâm của cuộc tranh luận quen thuộc ấy: Harriet Sperling, hay còn gọi là phu nhân mới của Peter Phillips. Nhưng có một điểm mấu chốt mà rất nhiều người đang bỏ qua.

Tại Royal Ascot 2026, Harriet Sperling xuất hiện trong bộ đầm xanh nhạt từ thương hiệu Suzannah London, một cái tên vốn gắn liền với tủ đồ của Vương phi xứ Wales và Công nương Sophie. Chiếc túi Anya Hindmarch, chiếc mũ từ Jane Taylor, đôi hoa tai kim cương từ Pragnell, tất cả đều là những lựa chọn mang dấu ấn "được hoàng gia phê duyệt" quen thuộc. Dân mạng lập tức nhảy vào so sánh. Nhưng thay vì phẫn nộ như những gì từng xảy ra với Meghan, lần này phản ứng lại thiên về... khen ngợi.

Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?

Meghan và Harriet: Cùng bị so sánh, nhưng câu chuyện hoàn toàn khác

Trong nhiều năm, giới mộ điệu thời trang hoàng gia liên tục cáo buộc Meghan Markle "mượn" phong cách từ Vương phi xứ Wales. Mỗi chiếc áo khoác, mỗi chiếc váy, mỗi đôi giày đều trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Câu chuyện dần biến thành một cuộc đối đầu ngầm, và một khi đã thành định kiến, gần như không thể gỡ bỏ được nữa.

Mỗi lần xuất hiện là một lần đem lên bàn cân. Ai mặc đẹp hơn, ai được yêu mến hơn, ai đang "thắng"? Trò chơi đó mệt mỏi đến mức kiệt sức cho cả người theo dõi lẫn người trong cuộc.

Harriet thì khác. Cô ấy không tạo ra cảm giác của một cuộc cạnh tranh. Những lựa chọn thời trang của cô ấy trông giống như sự học hỏi hơn là thách thức. Ngày thứ năm của Ascot, Harriet tiếp tục chọn chiếc váy ren trắng từ Beulah London, thêm một thương hiệu khác gắn liền với tên tuổi Vương phi xứ Wales. Và một lần nữa, không ai tức giận.

"Kate effect" - tiêu chuẩn mà bất kỳ ai bước vào hoàng gia đều phải đối mặt

Hãy thành thật mà nhìn nhận: nếu bạn đột ngột bước vào thế giới hoàng gia, được mời dự Royal Ascot, tham dự các buổi từ thiện, các sự kiện trang trọng, bạn sẽ nghiên cứu ai? Câu trả lời gần như không cần suy nghĩ. Người phụ nữ đã dành hơn một thập kỷ điều hướng tất cả những dịp đó một cách gần như hoàn hảo, chính là Vương phi xứ Wales.

Catherine đã trở thành chuẩn mực. Không chỉ với phụ nữ hoàng gia mà còn với phụ nữ nói chung - những ai tham dự sự kiện lớn, những ai bước vào môi trường chuyên nghiệp đòi hỏi hình ảnh chỉn chu. Đơn giản đến mức hai người còn cầm cùng một chiếc clutch Anya Hindmarch tại Ascot mà không ai coi đó là sự cố, Kate cầm màu kem, Harriet cầm màu xanh nhạt, và cả hai đều trông thanh lịch tuyệt vời.

Đó là lý do tại sao "Kate effect" tồn tại dai dẳng đến vậy sau bao nhiêu năm. Váy của cô ấy cháy hàng trong vài giờ. Mọi phụ nữ trong hoàng gia sớm muộn cũng bị đem ra so sánh với cô ấy. Dù muốn hay không, Vương phi xứ Wales là thước đo.

Triệu người đã "bắt chước" Kate, chỉ Harriet mới bị đưa lên báo

Điều thú vị là hàng triệu phụ nữ bình thường đã và đang sao chép phong cách của Vương phi xứ Wales. Cùng loại áo khoác, cùng kiểu váy, cùng đôi hoa tai. Cả Instagram đầy những tài khoản chuyên giúp người dùng tái hiện tủ đồ hoàng gia với ngân sách thực tế. Thế nhưng khi Harriet làm điều tương tự, bỗng dưng lại thành chuyện. Thực ra, lấy cảm hứng từ thời trang chưa bao giờ là tội lỗi, đó là một trong những lời khen chân thật nhất bạn có thể dành cho ai đó.

Sự khác biệt giữa Harriet và Meghan nằm ở cảm nhận tổng thể. Harriet không ra mắt podcast, không thông báo thương hiệu lifestyle cá nhân, không cố trở thành nhân vật trung tâm của bất kỳ câu chuyện nào. Cô ấy xuất hiện, ăn mặc phù hợp, và lặng lẽ tìm chỗ đứng của mình. Đó là một sự khiêm tốn mà người hâm mộ hoàng gia dường như trân trọng và dễ tha thứ hơn nhiều.

Những so sánh này, suy cho cùng, nói lên nhiều điều về Vương phi Catherine hơn là về Harriet Sperling. Hơn một thập kỷ sau khi gia nhập hoàng gia, cô ấy vẫn là người phụ nữ mà tất cả mọi người khác đều bị đo lường so với. Meghan đã trải qua điều đó. Harriet đang trải qua điều đó. Và chắc chắn sẽ còn nhiều người tiếp theo.

Nhìn vào Harriet, rõ ràng không thấy sự sao chép. Có lẽ điều chúng ta thấy nhiều hơn là một người phụ nữ bước vào thế giới mới, tìm đến tấm gương thành công nhất để học hỏi. Và nếu phải mượn công thức thời trang từ ai, mượn từ người sắp trở thành Vương hậu tương lai nghe có vẻ là lựa chọn khôn ngoan nhất.

*Theo Express