Sau bốn năm vắng bóng, Vương tử Harry và Meghan dự kiến đưa hai con Archie và Lilibet trở lại nước Anh vào tháng 7. Chuyến đi có nhiều tầng ý nghĩa: từ sự kiện đếm ngược một năm đến Invictus Games 2027, đến khả năng gặp lại Quốc vương Charles và quan trọng hơn, đó là một chuyến thăm đầy cảm xúc tới nơi an nghỉ của Công nương Diana tại Althorp.

Đây sẽ là lần đầu tiên Archie và Lilibet đặt chân lên đất Anh trong vòng bốn năm. Lần gần nhất cả gia đình cùng về là tháng 6/2022 để dự lễ Bạch Kim Kỷ niệm của Nữ hoàng Elizabeth nhưng hai đứa trẻ không tham gia bất kỳ sự kiện công khai nào. Chuyến đi lần này được tổ chức để đánh dấu mốc đếm ngược một năm đến Invictus Games, sẽ được tổ chức tại Birmingham vào năm 2027.

Dấu hiệu bí ẩn ở Althorp

Điều khiến dư luận xôn xao không kém là một chi tiết nhỏ trên trang web của trang viên Althorp - ngôi nhà tổ của gia đình Spencer ở Northamptonshire, nơi Công nương Diana được an táng. Althorp thông báo đóng cửa với khách tham quan hai ngày 10 và 11/7, trong khoảng thời gian hiếm khi xảy ra đối với một địa điểm chỉ mở cửa vài tháng mỗi năm. Một nguồn thạo tin với tờ Daily Mail gọi đây là điều "khác thường". Quan trọng hơn, Althorp chỉ cách Birmingham khoảng một giờ lái xe - chính địa điểm diễn ra sự kiện Invictus Games mà Harry tham dự.

Đưa các con gặp "bà nội" lần đầu

Với Harry, đây không chỉ là một chuyến đi công việc. Lilibet mang tên đệm Diana như một lời tri ân với người bà quá cố, và chuyến thăm Althorp sẽ là cơ hội đầu tiên để Archie và Lilibet kết nối với phần lịch sử gia đình quan trọng này. Trong hồi ký Spare xuất bản năm 2023, Harry từng kể lại lần đầu đưa Meghan đến thăm mộ mẹ vào năm 2022: "Cuối cùng, tôi đã đưa người con gái trong mơ của mình về nhà để gặp mẹ". Anh kể rằng sau khi đặt hoa lên mộ và nói chuyện thầm với mẹ trong đầu, anh vòng ra sau để nhường không gian cho Meghan và khi quay lại, Meghan đang quỳ xuống, mắt nhắm, hai lòng bàn tay áp lên tảng đá và cầu nguyện.

Quốc vương Charles mời, nhưng chưa có câu trả lời

Một chi tiết đáng chú ý khác: Quốc vương Charles đã ngỏ lời cho gia đình Harry ở trong một trang viên hoàng gia trong thời gian lưu trú. Tuy nhiên, lời mời chưa nhận được xác nhận hay từ chối từ phía Vương tử Harry và Meghan. Đây không phải lần đầu Quốc vương đưa ra đề nghị tương tự, trong những lần về trước, Harry đã từng được mời nghỉ tại Cung điện Buckingham nhưng đã không nhận. Dù vậy, Harry đã được đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ an ninh sẽ có mặt trong chuyến thăm lần này - điều mà anh từng nhiều lần nêu như rào cản chính khi cân nhắc đưa gia đình trở lại Anh.

Hàn gắn chưa thành, nhưng cánh cửa vẫn mở

Chưa có xác nhận nào về cuộc gặp giữa Harry và Quốc vương Charles trong chuyến đi này. Nhưng lịch sử gần đây cho thấy hai cha con không hoàn toàn cắt đứt. Tháng 9/2025, Harry và Quốc vương đã gặp nhau riêng tại dinh thự London của nhà vua - cuộc gặp đầu tiên sau 19 tháng, kéo dài 55 phút. Trước đó, Harry từng chia sẻ với BBC rằng anh "rất muốn hòa giải" với gia đình: "Không còn lý do gì để tiếp tục chiến đấu nữa. Cuộc sống quá ngắn ngủi".

Dù chuyến đi tháng 7 còn nhiều ẩn số, một điều rõ ràng: với Archie và Lilibet, đây sẽ là lần đầu tiên các con được chạm vào phần lịch sử mà bố chúng luôn muốn giữ gìn dù ở bất cứ đâu trên thế giới, những đứa trẻ nhà Sussex vẫn là cháu nội của Diana.

Theo People, Hello! Magazine