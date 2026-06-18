Nếu ngày thứ Hai tại lễ Garter Day, Vương phi Kate chọn vàng bơ dịu dàng với thiết kế của Patrick McDowell, thì đến ngày thứ Hai tại Royal Ascot 2026, cô đã "bước lên một tông" với sắc vàng canary rực rỡ hơn, táo bạo hơn, và thu hút hơn hẳn. Màu vàng rõ ràng là "màu của mùa hè này" với Vương phi xứ Wales, và cô đang mặc nó theo đúng nghĩa đen lẫn bóng.

Màn tái xuất đáng chờ đợi nhất Royal Ascot năm nay

Sự xuất hiện của Vương phi Kate tại Royal Ascot 2026 được đón nhận như một sự kiện đặc biệt, bởi cô đã vắng mặt ở giải đua ngựa danh giá này suốt nhiều năm qua. Chính vì thế, màn trở lại lần này mang một sức nặng cảm xúc riêng, và cô không hề để khán giả thất vọng.

Kate diện lại chiếc váy Brigitte Dress của thương hiệu Roksanda trong màu vàng marigold, được may theo phiên bản đặt riêng cho cô. Đây không phải lần đầu tiên bộ cánh này xuất hiện, Kate từng mặc nó trong chuyến thăm Wimbledon năm 2022. Việc chọn mặc lại trang phục cũ của cô không chỉ là tín hiệu thời trang bền vững, mà còn là cách cô khẳng định phong cách nhất quán của mình, không cần liên tục đổi mới để gây ấn tượng.

Từ mũ đến giày đều "kể chuyện"

Phụ kiện của Kate trong ngày hôm đó là một bộ sưu tập nhỏ đầy ý nghĩa. Cô đội chiếc mũ màu vàng tương xứng từ Jane Taylor London, cầm túi clutch Maud Pearl-Embellished Satin màu ngà từ Anya Hindmarch, và đi đôi giày cao gót Gianvito Rossi "Gianvito" 105mm màu bisque quen thuộc mà cô đã mang đi nhiều sự kiện quan trọng.

Điều khiến người hâm mộ hoàng gia xúc động hơn cả là lựa chọn trang sức của cô. Kate đeo vòng tay ba tầng ngọc trai của Nigel Milne vốn thuộc về Công nương Diana, chiếc vòng cô vừa đeo tại Trooping the Colour trước đó không lâu. Kết hợp cùng đôi bông tai kim cương chandelier từ bộ sưu tập của cố Vương hậu Elizabeth, tổng thể trang phục của Kate vừa hiện đại vừa chất chứa di sản hoàng gia theo cách tinh tế nhất.

Thân vương William xuất hiện bên cạnh Kate trong bộ vest đuôi tôm và mũ top hat truyền thống. Điểm đáng chú ý là anh cài một bông daffodil màu vàng trên ve áo, đây là biểu tượng gắn liền với xứ Wales và phản ánh vị trí Thân vương xứ Wales. Hai vợ chồng tông màu ăn khớp, xuất hiện như một cặp đôi ăn ý và rực rỡ giữa khung cảnh hoàng gia tráng lệ.

Royal Ascot 2026 diễn ra vào đúng một tuần đặc biệt với Kate. Trước đó, ngày 15/6, cô tham dự lễ Garter Day tại Windsor Castle với bộ áo choàng vàng bơ brocade của Patrick McDowell, nhận được vô số lời khen ngợi. Chỉ trong vài ngày, Kate đã xuất hiện ở hai sự kiện hoàng gia lớn, với hai sắc vàng khác nhau, và cả hai lần đều để lại dấu ấn sâu đậm.

Theo Town & Country