Bậc thầy chiêm tinh dự báo từ nay đến hết tháng 7/2026: 4 chòm sao đón vận may dồi dào, tiền tài rộng mở, cơ hội đổi đời gõ cửa

Nhà chiêm tinh Genna Messmer nhận định tháng 7/2026 sẽ là quãng thời gian đầy "khúc cua bất ngờ", vừa có thử thách vừa có phước lành. Nhưng điểm thú vị nằm ở chỗ: Khi mọi thứ tốt, chúng sẽ tốt một cách rực rỡ. Bốn cung hoàng đạo dưới đây được các hành tinh nâng đỡ đặc biệt, mở ra cánh cửa thịnh vượng mà nếu biết nắm bắt, cuộc sống có thể bước sang một chương hoàn toàn mới.

Sư Tử: Năm vàng son chỉ đến một lần trong 12 năm

Sao Kim đã bước vào cung Sư Tử từ ngày 13/6 và lưu lại đến 9/7. Đáng chú ý hơn, sao Mộc cũng chính thức tiến vào Sư Tử từ 30/6, ở lại trọn 13 tháng tiếp theo. Hai hành tinh được xem là "may mắn nhất" trong chiêm tinh học cùng đậu ở cung bản mệnh, đây là hiện tượng hiếm hoi chỉ xuất hiện 12 năm một lần.

Sư Tử bước vào giai đoạn tự tin nhất, thu hút nhất, có sức ảnh hưởng nhất. Người xung quanh sẽ tự tìm đến, cơ hội tự gõ cửa, kể cả khi bạn không chủ động đi tìm. Đặc biệt trong chín ngày đầu tháng 7, năng lượng cá nhân lên cao chưa từng có. Đây là thời điểm vàng để lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng, dù chưa nên khởi sự dự án mới do sao Thủy đang nghịch hành.

Khi sao Kim rời sang Xử Nữ từ 9/7, Sư Tử nhận được sự nâng đỡ về tài chính và lòng tự trọng. Đây cũng là lúc thích hợp để đầu tư cho bản thân: Một bộ quần áo đẹp, một khóa học yêu thích, hay đơn giản là vé xem một buổi biểu diễn mong chờ đã lâu. Sao Hỏa chuyển vào Song Tử từ 28/6 mở rộng các mối quan hệ xã hội, biến tháng 7 thành chuỗi ngày sôi động đầy năng lượng tích cực.

Cự Giải: Mùa sinh nhật rực rỡ, tài lộc khởi sắc

Sao Mộc gặp gỡ Sư Tử từ 30/6 và lưu lại đến tận tháng 7/2027 mở ra một năm tài chính tươi sáng cho Cự Giải. Có thể là một công việc mới, một đợt thăng chức, hoặc một con đường kiếm tiền mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Sao Mộc vốn được giới chiêm tinh gọi là "Đại Cát Tinh", và lần này nó thúc đẩy Cự Giải xem xét lại mối quan hệ với tiền bạc, hướng đến sự tự do tài chính thật sự.

Mặt Trời di chuyển qua Cự Giải đến 22/7 đặt cung này dưới ánh đèn sân khấu. Đặc biệt, ngày 14/7 sẽ có trăng non tại 21 độ Cự Giải, một dạng "khởi động lại" cho năm tuổi mới. Hãy tận dụng khoảnh khắc này để xác định rõ: Bản thân muốn trở thành ai, đạt được gì trước sinh nhật năm sau.

Sao Thủy nghịch hành tại Cự Giải đến 22/7 có thể gây cảm giác bứt rứt, nhưng đổi lại sẽ mang đến những thông tin quan trọng giúp Cự Giải điều chỉnh hướng đi. Sao Kim chuyển vào Xử Nữ từ 9/7 đến 5/8 mang đến những trải nghiệm đẹp bên bạn bè và người thân, rất phù hợp để lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày cuối tuần.

Bạch Dương: Tình duyên thăng hoa, sự nghiệp rộng mở

Mùa Cự Giải mở ra với sao Kim đi qua nhà thứ năm của Bạch Dương, ngôi nhà của tình yêu, niềm vui và sáng tạo. Lời mời tụ tập, gặp gỡ sẽ đến nhiều hơn bình thường. Người độc thân có cơ hội gặp đối tượng đặc biệt, người đang trong mối quan hệ thì cảm thấy được trân trọng hơn. Những ai làm việc với trẻ em hoặc đang mong con cũng sẽ thấy giai đoạn này mang đến nhiều tín hiệu vui.

Sao Mộc tiến vào Sư Tử từ 30/6 tiếp thêm sự lạc quan, mạnh mẽ và tự tin cho Bạch Dương trong suốt một năm. Đây là chu kỳ 12 năm mới lặp lại, vì vậy nếu Bạch Dương đang tìm kiếm tình yêu đích thực, khả năng cao sẽ gặp được người có duyên trong giai đoạn này.

Khi sao Kim rời Sư Tử sang Xử Nữ từ 7/7, năng lượng chuyển sang khía cạnh sức khỏe và công việc. Bạch Dương có thể được thôi thúc bắt đầu một thói quen lành mạnh, thử một môn thể thao mới, hoặc đơn giản là chăm chút bản thân nhiều hơn. Khi hai hành tinh tốt lành nhất cùng đậu ở nhà thứ năm, hiếm khi nào cuộc sống lại tràn đầy niềm vui đến vậy.

Nhân Mã: Tầm nhìn mở rộng, sự nghiệp bứt phá

Sao Mộc đi vào Sư Tử từ 30/6 đậu ngay khu vực chi phối du lịch, học hỏi và tầm nhìn của Nhân Mã. Đây là cơ hội để khám phá điều gì đó hoàn toàn mới: Một khóa học, một cuốn sách, một bộ phim tài liệu, hay thậm chí là kết bạn với những người có lối sống khác biệt. Nhân Mã sẽ thấy mình được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ những trải nghiệm tưởng chừng nhỏ bé.

Sao Kim chuyển vào Xử Nữ tác động trực tiếp đến sự nghiệp. Một đợt tăng lương, một dự án quan trọng, hoặc một vai trò dẫn dắt mới đều có khả năng xuất hiện. Sao Hỏa khởi động chu kỳ tại Song Tử từ 29/6 đẩy mạnh các mối quan hệ đối tác, cả trong công việc lẫn tình cảm. Lịch trình của Nhân Mã sẽ kín đặc, nhưng đó là cái kín đầy ý nghĩa.

Khi Mặt Trời tiến vào Sư Tử ngày 22/7 và gặp sao Mộc, đây là thời điểm lý tưởng nhất để lên kế hoạch cho một chuyến đi xa. Mặt Trời và sao Thủy nghịch hành tại Cự Giải cũng nhắc Nhân Mã xem xét lại ngân sách, các khoản nợ, các vấn đề tài chính chung. Đây là cách để bước vào nửa cuối năm với nền tảng vững vàng.

Bốn cung hoàng đạo Sư Tử, Cự Giải, Bạch Dương và Nhân Mã đều đang đứng trước một mùa hè rộng mở. Nhưng vận may, dù lớn đến đâu, cũng chỉ phát huy giá trị khi gặp được người biết tận dụng. Hãy giữ tinh thần cởi mở, hành động kịp thời, và đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi để nhận diện rõ điều mình thực sự muốn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.