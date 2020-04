Vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh: "Nhận bằng khen "Tuổi trẻ dũng cảm" thay con, lòng tôi tự hào nhưng tim đau quặn thắt...!"

Bát mì tôm bỏ dở...

Chiều 4/4, hàng người đến thăm viếng và tiễn đưa Thiếu Tá Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự) và Thượng sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp CA quận Sơn Trà, Đà Nẵng; cả 2 vừa được thăng quân hàm), 2 chiến sỹ công an hi sinh trong lúc truy bắt nhóm đua xe, vẫn không ngớt.

Bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi), mẹ Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp sau một đêm khóc thương con. Cả ngày hôm qua, bà Hảo liên tục ngất xỉu, cứ mỗi khi tỉnh dậy, bà lại lặng lẽ nhìn di ảnh đứa con trai độc đinh rồi khóc nghẹn.

16 giờ chiều nay (4/4), linh cữu của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn sẽ được án táng tại nghĩa trang Hòa Sơn (Đà Nẵng).

Clip: Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà chia sẻ về sự hi sinh của 2 chiến sỹ trẻ.

Thiếu Tướng Vũ Xuân Viên, cùng các lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đến viếng và động viên gia đình 2 đồng chí vừa hi sinh.

Bà Hảo đứng từ xa nhìn về phía bàn thờ con trai, bà không dám lại gần quan tài con vì chưa thể tin đây là sự thật!

"Chồng tôi mất mới cách đây 1 năm, giờ đứa con trai duy nhất cũng bỏ tôi mà đi, đau xót lắm. Nhưng con tôi hy sinh trong khi làm nhiệm vụ nên dù đau xót nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào!", giọng bà Hảo lạc trong 2 hàng nước mắt.

Còn chị Đinh Thị Liên Hồi (36 tuổi, vợ anh Tuấn) suốt 2 hôm nay cứ ngồi cạnh quan tài chồng và ôm lấy 2 con thơ dại. Chị không nói gì, chỉ khóc và nhiều lần chị ngất lịm trong tiếng nấc. Rồi ánh mắt ngây thơ của 2 con Thiếu tá Tuấn nhìn dòng người đến viếng cha mình, chiếc khăn tang buộc hờ trên đầu 2 cháu bé càng thêm khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Chị Hồi liên tục ngất xỉu vì quá sốc, con gái đầu của anh Tuấn mới lớp 5 cố cầm chặt tay mẹ và liên tục trấn an: "Mạnh mẽ lên mẹ ơi!".

Cậu trai út của Thiếu tá Tuấn mới học lớp 3, cháu vẫn còn quá nhỏ và chưa thể cảm nhận hết được mọi chuyện đang xảy ra.

Suốt 2 ngày qua túc trực để lo tang lễ cho 2 chiến sỹ, đồng đội của các anh nghẹn ngào kể, tối 2/3, sau một ngày "căng mình" làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Tuấn cùng đồng đội trở về đơn vị lúc 20 giờ đêm. Mọi người pha vội bát mì tôm để ăn tối nhưng chưa kịp ngồi vào bàn thì nhận được thông tin có một vụ đua xe, cướp giật nên Thiếu tá Tuấn cùng Thượng sĩ Toàn lập tức lên đường truy đuổi các đối tượng nghi vấn.



Khoảng nửa tiếng sau, đơn vị nhận được tin báo 2 đồng chí Tuấn và Toàn đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Cả đơn vị bàng hoàng, không ai nói với ai một lời nào, nước mắt tự nhiên cứ trực trào.

Thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Hoa, cán bộ Công an quận Sơn Trà, người viết những dòng "Nhật ký đồng đội" lay động cộng đồng mạng, đã bật khóc nức nở khi đến đưa tiễn 2 đồng đội của mình về nơi an nghỉ.

Dù ngày thường mạnh mẽ là vậy, nhưng mấy hôm nay, Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà cũng không kiềm được nước mắt trước sự ra đi của 2 chiến sỹ trẻ.

Cũng theo các chiến sỹ Công an quận Sơn Trà, từ Tết đến nay, anh Tuấn liên tục công tác, hết nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đến tức trực bảo vệ khu cách ly, được điều động công tác tuần tra, chốt chặn điểm cửa ngõ quận Sơn Trà để đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch Covid-19.



Dù công việc vất vả, thường xuyên vắng nhà, nhưng Thiếu tá Tuấn cùng anh em đồng đội vẫn cố gắng vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Do bận nhiệm vụ nên suốt từ Tết đến nay, anh gần như giao phó việc nhà, chăm sóc mẹ già và 2 con nhỏ cho vợ là chị Đinh Thị Liên Hồi (36 tuổi) gánh vác. Tối trước ngày mất, anh Tuấn có tranh thủ về chở vợ con sang ăn cơm cùng mẹ và tặng cho bà Hảo hũ mắm tôm, dặn mẹ ăn dần vì dịch bệnh hạn chế ra ngoài. Ai ngờ đó là món quà cuối cùng…

Ôm chầm lấy người thân của 2 chiến sỹ hi sinh để động viện, Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng không kiềm được nước mắt. "Tuấn và Toàn là những chiến sỹ còn quá trẻ và là lực lượng hỗ trợ, nhiệt tình tham gia công tác được giao... Đặc biệt, đồng chí Tuấn là một người năng nổ, trách nhiệm, quyết làm tới cùng mọi vụ việc. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ có sự mất mát đột ngột trong lúc cao điểm như hiện nay.", thượng tá Mẫn, chia sẻ.

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà (nơi 2 chiến sĩ hi sinh đang công tác) nghẹn ngào động viên ông Võ Xuân Tài (bố của Thượng sĩ Võ Văn Toàn).

... và nước mắt mẹ, cha!

Trắng đêm không ngủ, gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, sáng nay ông Võ Xuân Tài (bố Thượng sĩ Toàn) ngồi thất thần trước hiên nhà, im lặng. Thi thoảng, người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Dường như ông vẫn chưa thể chấp nhận sự thật cậu con trai mới 23 tuổi của mình đã không còn trên cõi đời này nữa.

Đôi tay run run, ông Tài mở điện thoại, lướt những dòng tin nhắn trong zalo gia đình của Toàn vẫn còn mới. Gần một tuần nay, vì bận làm nhiệm vụ và trực phòng chống dịch Covid-19 nên thỉnh thoảng chàng Thượng sĩ trẻ mới được về nhà. Lần cuối Toàn nhắn tin là trưa 2/4, anh nhờ mẹ xào món mì mình thích ăn, chia làm 2 phần để ăn trưa và tối, trực cùng đồng đội. Không ngờ, đó lại là bữa ăn cuối cùng mẹ chuẩn bị cho anh...



Đồng đội đến thăm viếng, đưa tiễn Thương sỹ Toàn lần cuối.

"Anh Toàn là tấm gương về sự dũng cảm mà đoàn viên thanh niên Đà Nẵng sẽ noi theo", Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, chia sẻ.

Trưa 4/4, Đoàn Thanh niên Đà Nẵng đã thay mặt Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến viếng, gửi tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho thượng sĩ Võ Văn Toàn. “Sự ra đi của anh Toàn là mất mát to lớn của gia đình, lực lượng công an và đoàn thanh niên. Nhưng, anh Toàn cũng là tấm gương về sự dũng cảm về đấu tranh phòng chống tội phạm mà đoàn viên thanh niên Đà Nẵng sẽ noi theo”, anh Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, chia sẻ.

Ôm tấm bằng khen vào lòng, rồi mở điện thoại xem những tấm ảnh của con trai, ông Tài im lặng một hồi, nước mắt lại rơi lã chã. Trong ảnh, gương mặt chiến sĩ trẻ măng, lúc nào cũng tươi cười. Ông Tài bảo, lúc con mới hi sinh, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà khuyên đưa Toàn đến nhà tang lễ thành phố để làm lễ tang cùng đồng đội cho trang trọng, nhưng ông Tài xin được đưa thi thể con về nhà.



Ông Võ Xuân Tài (bố Thượng sĩ Toàn) ôm tấm bằng khen "Tuổi trẻ dũng cảm" của con trai vào lòng, khóc nức nở.

"Nhận bằng khen 'Tuổi trẻ dũng cảm' thay con, lòng tôi tự hào nhưng tim thì đau quặn thắt..."

Tấm bằng khen và huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" được đặt trên bàn thờ của Thượng sỹ Toàn.

07 giờ sáng mai (5/4), linh cữu của của Thượng sĩ Toàn sẽ được đưa về quê nhà ở xã Duy Châu (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) để an táng.

"Tôi muốn đưa con về nhà có anh em, họ hàng cho ấm cúng, bởi từ lúc nó đi nghĩa vụ đến giờ, chỉ được về nhà có mấy lần. Ước mơ của nó là được làm chiến sĩ công an. Đang học kiến trúc nhưng nó xin gia đình cho đi lính, vừa ôn thi vào ngành Công an. Ngày nhập ngũ, thấy ai cũng tiễn, khóc. Chỉ có thằng Toàn là cười tít mắt vì vui mừng. Hôm nay, nó được thăng hàm lên Thượng sĩ, nhưng từ nay sẽ không còn được cùng đồng đội làm nhiệm vụ nữa rồi. Nhận bằng khen 'Tuổi trẻ dũng cảm' thay con, lòng tôi tự hào nhưng tim thì đau quặn thắt...", giọng ông Tài lạc đi và dường như ông không còn nước mắt để khóc nữa!