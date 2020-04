Hai chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh: Hũ mắm tôm tặng mẹ còn chưa mở

Mẹ, vợ, con, tất cả người thân, đồng đội vẫn chưa thể tin được anh Tuấn đã cùng đồng đội hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ngay giữa thời bình.

Nén tâm nhang lặng lẽ giữa đêm khuya

"Tụi tôi quen biết gì đâu. Tôi mới đọc tin trên báo nên cùng anh hàng xóm rủ nhau đến thắp nén tâm nhang an ủi vong linh 2 anh. Tội quá…", người đàn ông lặng lẽ thắp nhang nơi vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm vừa trả lời lúc hơn 1h sáng.

Dịch Covid-19 bùng phát, phố biển Đà Nẵng cùng cả nước hứng chịu hàng loạt khó khăn, trở ngại. Người Đà Nẵng không vì vậy mà nản chí. Họ cùng nhau nghiêm túc thực hiện "cách ly xã hội" theo yêu cầu của Chính phủ để chung tay đẩy lùi Covid-19.

Đường phố Đà Nẵng những ngày đầu tháng 4, vốn hàng năm đông nghẹt du khách, người dân tham quan, vui chơi, nay bỗng vắng lặng. Thành phố biển bên sông Hàn vốn quen với sự ồn ào, náo nhiệt nay tĩnh lặng lạ thường. Những con đường từng chen chúc ô tô, xe máy, khách du lịch giờ chỉ còn tiếng động cơ chiếc xe "bồ câu" tuần đường của các chiến sĩ Công an Đà Nẵng.

Những người dân Đà Nẵng xa lạ, đến nơi 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh để thắm nén nhang cầu mong vong linh 2 anh yên nghỉ

20h40, màn đêm yên tĩnh dọc bờ biển ven con đường Võ Nguyễn Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị phá vỡ bởi tiếng động cơ gầm rú. Những chiếc xe máy xé gió lao đi trên con đường biển lúc này đã vắng bóng người. Tiếng rồ ga inh ỏi, tiếng hú hét của những gã choai trên xe máy.

Điện thoại đường dây nóng Trung tâm chỉ huy Công an Đà Nẵng đổ chuông liên hồi. Đầu dây, người dân phản ánh có tình trạng đua xe đang diễn ra trên đường Võ Nguyên Giáp, đề nghị Công an thành phố can thiệp.

Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn, 2 chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an quận Sơn Trà, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn nhận được thông báo qua bộ đàm. Hai anh cùng các đồng đội khác nhận nhiệm vụ truy đuổi nhóm đối tượng đua xe đang khiến người dân bức xúc.

Hiện trường nơi 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng tử nạn.

"Nhóm đua xe phát hiện có lực lượng chức năng nên chạy theo đường Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà) hòng tẩu thoát. Chúng tách thành 2 nhóm nhỏ. Một nhóm rẽ theo hướng đường Yết Kiêu về cảng Đà Nẵng và bị tạm giữ sau đó. Nhóm còn lại chạy qua cầu Mân Thái, lao về hướng quận Hải Châu.

Khoảng nửa tiếng sau tôi nhận được thông tin rồi lập tức đến hiện trường. Hai đồng đội đã hy sinh…", Trung tá Hồ Ngọc Linh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an quận Sơn Trà, mắt đỏ hoe, kể.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, bật khóc bên người nhà chiến sĩ.

Cái đầu Trung tá Linh lắc liên tục. Mắt cố mở thật to để nước mắt đừng chảy xuống. Anh không dám kể lại cảm giác của mình khi thấy 2 đồng đội nằm đó, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

12h đêm ngày 2/4, ít giờ sau vụ tai nạn, nhiều người dân Đà Nẵng đeo khẩu trang kín mít đến hiện trường. Họ vừa đọc bản tin dữ trên báo chí. Nhiều người bàng hoàng. "Trời ơi, răng giữa thời bình còn hy sinh ri mấy con", một phụ nữ giọng nửa Huế, nửa Đà Nẵng thốt lên. Bà thắp nén nhang dưới gốc cây, ngay vị trí 2 chiến sĩ Công an Đà Nẵng vừa ngã xuống.

Con trai, cón gái Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn cúi lạy bàn thờ cha

Càng về khuya, những chiếc xe máy vẫn lặng lẽ ghé lại. Trên tay họ là bó nhang. Bước xuống đốt vội, chắp tay khấn vái, thắp hương rồi rời đi. Một vài tiếng chép miệng, vài tiếng thở dài, có người thút thít.

"Nén tâm nhang này mong vong linh các anh đi thanh thản. Chúng tôi cảm ơn các anh đã bảo vệ bình yên cho Đà Nẵng cho đến hơi thở cuối cùng", người đàn ông trung niên lầm rầm khấn vái.

Mắm con tặng, mẹ chưa kịp mở

Mẹ Nguyễn Thị Hảo ngồi ngoài hành lang nhà tang lễ thành phố. Bên trong, con trai mẹ, Đại uý Tuấn yên nghỉ trong chiếc quan tài. Vợ, con trai, con gái anh khóc nghẹn. Đồng đội anh túc trực bên linh cửu. Những người đàn ông trong quân phục công an thỉnh thoảng lén quay mặt, vén tay áo lau vội dòng nước mắt.

Mẹ Hảo thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm trước nỗi đau quá lớn

"Mọi người giấu, không nói cho mẹ biết. Linh tính mẹ mách bảo có chuyện. Mẹ thấy mấy đứa nó ngồi khóc. Hơn 11h đêm, bà thông gia mở lời. Mẹ đâu có tin. Mới hồi chiều nó còn gọi điện dặn mẹ uống thuốc. Hôm qua thì hắn mới cho mẹ hũ mắm tôm rồi dặn cứ ăn đi, hết nó lại mua. Mẹ còn chưa kịp mở hũ mắm ra ăn nữa mà hắn bỏ mẹ mà đi", mẹ Hảo ngồi lặng thinh, kể đứt đoạn.

"Người ta cho mẹ nhìn mặt nó 2 lần. Mặt nó bị hư. Tay nó nắm chặt lại, mẹ mở ra mà không được. Hắn chẳng nghe lời gì cả.

Hắn với vợ con ở nhà ngoại. Hai ngày trước cả nhà hắn chạy xe sang chơi rồi ở lại ăn cơm. Hắn còn dặn là dịch bệnh, mẹ đừng ra đường, cần ăn gì, mua gì thì gọi vợ chồng hắn". Mẹ nói, đưa mắt nhìn trân trân, xa xăm.

Vợ, 2 con Thiếu tá Đặng Anh Tuấn thẫn thờ bên linh cửu.

Cơn đau dạ dày ập đến khiến mẹ nhăn mặt, ôm bụng gục xuống bàn. Căn bệnh dạ dày hành hạ mẹ suốt 2 năm trời. Đại uý Tuấn là người mua thuốc cho mẹ. Mỗi bữa, anh lại gọi điện nhắc nhở mẹ uống thuốc đúng giờ. Mẹ nghe tin anh Tuấn hy sinh rồi suốt cả 1 ngày đêm chẳng ăn uống được gì. Dạ dày cứ thế từng cơn đau quặn thắt.

"Cái đau này sao bằng nỗi đau ở đây", mẹ Hảo nói, tay đập đập mạnh vào lồng ngực trái.

Vừa năm trước, mẹ đeo khăn tang khi người chồng suốt 40 năm đầu ấp tay gối qua đời vì căn bệnh quái ác. Nỗi đau chưa nguôi thì thêm tai hoạ ập xuống đầu mẹ.

"Thằng ni hắn hiền lành, đi làm, đi trực là về nhà chơi với con. Hết chơi với con thì hắn chăm trồng cây cảnh.

Mẹ đau lắm nhưng cũng tự hào. Con trai mẹ và đồng đội hy sinh vì bình yên của Đà Nẵng", mẹ Hảo nói, giọng mạnh mẽ.

Chị Hồi gục ngã, tựa đầu vào vai con. Con gái Đặng Quỳnh Hương ôm đầu mẹ, an ủi.

Cô giáo Đinh Thị Liên Hồi ngồi ghế giữa, dang hai tay ôm 2 con vào lòng. Cô giáo Liên kết duyên cùng Đại uý Tuấn gần 15 năm. Hạnh phúc của họ là cậu con trai 8 tuổi đang học lớp 3 cùng cô con gái đang học lớp 5. Cha là chiến sĩ Công an, mẹ là giáo viên trường tiểu học, 2 con của anh chị trải qua tuổi thơ bình yên trước khi biến cố ập đến.

Cậu bé Đặng Anh Khoa ngồi bên linh cửu cha. Cậu nhìn người đến viếng, thỉnh thoảng cúi lạy đáp lễ. Có lúc mệt, cậu bé đến ngồi bên Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà. "Cha con ở trên đó", Khoa đưa tay chỉ vào tấm di ảnh trên bàn thờ. Thượng tá Mẫn ôm cậu bé, mắt người chỉ huy đỏ hoe, cố mở thật to.

Đồng đội ôm con trai Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn vào lòng.

Chị Hồi không đứng nỗi, ngồi trên ghế. Chị gục đầu vào vai con gái Đặng Quỳnh Hương, khóc nức nở rồi lại rấm rứt. Cô bé Hương 11 tuổi ôm đầu mẹ, an ủi, mím chặt môi. Ba mẹ con, người khóc, người ngơ ngác, người mạnh mẽ ở cái tuổi còn quá nhỏ. Họ ngồi bên nhau, siết tay nhau thật chặt.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, tự tay thay dòng chữ trên tấm bảng truy điệu ở nhà tang lễ thành phố. Ông cẩn thận thay dòng chữ Đại uý Đặng Thanh Tuấn thành Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn sau khi có quyết định thăng hàm từ Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tá Mẫn tỉ mỉ thay dòng chữ quân hàm của người chiến sĩ đã hy sinh.

"Tuấn là một cán bộ đầy nhiệt huyết trong công việc. Khi được phân công công việc, anh luôn là người tận tụy, theo đuổi sự việc tới cùng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sự ra đi của đồng chí Tuấn và Toàn là một mất mát lớn của đơn vị, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng của đồng chí, đồng nghiệp đã gắn bó với các anh suốt những năm qua", Thượng tá Mẫn nói.