Vụ 2 chiến sĩ Công an hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe: GĐ CA trắng đêm chỉ đạo điều tra, đã tạm giữ 8 đối tượng

Ngày 3/4, Đại tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ việc đua xe, cướp giật dẫn đến sự hy sinh của 2 chiến sĩ Công an đội Cảnh sát Giao thông – Cảnh sát Trật tự Công an quận Sơn Trà vào tối 2/4.

"8 đối tượng đã bị bắt. Nhóm này đều trú ở phường Hoà An (quận Cẩm Lệ). Những người này đang bị tạm giữ và chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai", Đại tá Mẫn nói.

Trưởng Công an quận Sơn Trà bày tỏ sự việc xảy ra quá đau buồn đối với Công an quận Sơn Trà, Công an Đà Nẵng nói chung mà còn là mất mát quá lớn của gia đình 2 chiến sĩ. Hai chiến sĩ hy sinh là Đại uý Đặng T. T (SN 1979) và Trung sĩ Võ V. T (SN 1997).

"Tối qua anh Viên (Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an Đà Nẵng) đã thức trắng đêm chỉ đạo anh em, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà, Công an quận Cẩm Lệ tổ chức truy tìm các đối tượng trên", Đại tá Mẫn cho biết.

Người dân Đà Nẵng tiếc thương sự hy sinh của 2 chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đã đến thắp hương nơi các anh gặp nạn

Trước đó khoảng 20h40 ngày 2/4, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng, nhận được tin báo của nhân dân về nhóm đối tượng đua xe và cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn quận Sơn Trà.

Trung tâm đã báo Công an quận Sơn Trà để triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng từ tin báo của người dân.

Lực lượng làm nhiệm vụ gồm đại úy Đ.T.T (SN 1979) và trung sĩ V.V.T (1997), thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Cảnh sát trật tự Công an quận Sơn Trà.

Khi xe mô tô của 2 chiến sĩ đi đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, Sơn Trà), thì xảy ra va chạm giao thông. Sự việc khiến cả hai anh ngã xuống đường. Do vết thương quá nặng, hai chiến sĩ Công an quận Sơn Trà đã hy sinh.