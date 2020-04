Nghẹn ngào đến đưa tiễn 2 đồng đội về nơi an nghỉ, các chiến sỹ công an quận Sơn Trà cho biết, tối 2/4, bữa ăn lúc 20h đêm của các anh em là những gói mì tôm pha vội. Chưa kịp ngồi vào bàn, các chiến sĩ nhận được thông tin về một vụ đua xe, cướp giật trên địa bàn. Đại úy Tuấn cùng Trung sĩ Toàn cấp tốc lên đường truy đuổi các đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, khi đuổi theo các đối tượng đến khu vực cầu Mân Quang (quận Sơn Trà), 2 anh không may gặp nạn và hi sinh.