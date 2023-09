Vóc dáng quyết định tuổi thọ: Người sống thọ có 4 dấu hiệu nổi bật trên khuôn mặt và số đo lớn ở 2 bộ phận

Gần đây, các trang truyền thông của Trung Quốc chia sẻ trường hợp một phụ nữ 45 tuổi đi khám thì phát hiện mình có khối u lớn trong bụng. Đáng nói, khối u khiến bụng cô to lên nhưng lại bị nhầm là béo nên khi phát hiện đã chậm trễ và cần phẫu thuật ngay.

Đó là trường hợp của cô Ngô. Từ khi sinh con, bụng cô chưa hề nhỏ đi là bao, gần đây còn có xu hướng lớn hơn. Mỗi lần đi trên phương tiện giao thông công cộng, luôn có người nhường chỗ cho cô vì nghĩ cô đang mang bầu. Nhưng ngoại trừ bụng ra, toàn thân cô đều mảnh khảnh.

Cô Ngô cũng không quá để ý đến điều này vì nghĩ rằng sau khi sinh con, bụng to là do ăn nhiều. Nhưng từ khoảng 3 tháng trước, thỉnh thoảng thấy bụng dưới có cảm giác sưng lên, cô Ngô đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ phát hiện khoang bụng có một khối u lớn. Nó là nguyên nhân khiến bụng cô to lên chứ không phải do béo. Do khối lượng khối u quá lớn, đã chèn ép đường tiêu hóa, mạch máu nên cần phẫu thuật ngay lập tức.

Thực ra, có không ít người giống như cô Ngô - không quan trọng hóa việc vòng bụng to. Nếu như không phải có khối u trong bụng thì cô Ngô cũng không có ý định giảm số đo vòng 2 của mình.

Thế nhưng, thực tế, dù không bị bệnh nhưng số đo vòng bụng quá lớn cũng là một rủi ro sức khỏe và có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của bạn.

Người có cổ dày và bụng lớn có thể có tuổi thọ thấp hơn

Tháng 6/2022, các nhà nghiên cứu tại Khoa Nội tiết và Chuyển hóa của Bệnh viện Nhân dân số 1421 trực thuộc Trường Y khoa Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) đã công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy: Mỗi khi vòng cổ tăng 5% nguy cơ béo phì bụng sẽ tăng 36%. Trong khi đó, béo bụng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, làm giảm tuổi thọ.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã thực hiện một nghiên cứu và phát hiện ra rằng những người có vòng eo ≥109 cm có nguy cơ mắc ung thư ruột cao gấp 2,56 lần so với những người có vòng eo <89 cm. Ngoài ra, béo bụng còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư tử cung, ung thư gan.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Anh cho thấy béo phì vòng eo có thể dẫn đến tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim gây tử vong đột ngột.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Béo phì Quốc tế chỉ ra rằng người có cổ dày và hai cằm thường có nguy cơ béo phì ở bụng, toàn thân và nguy cơ trao đổi chất tim cao. Điều này làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh và khó sống lâu.

Người có đùi to và vòng 3 lớn có thể sống lâu hơn

Mối quan hệ giữa vóc dáng và tuổi thọ không chỉ thể hiện ở trọng lượng cơ thể mà còn ở các bộ phận khác của cơ thể. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa hàng đầu BMJ với hơn 252,5 triệu đối tượng cho thấy những người có đùi to và vòng 3 lớn có nguy cơ tử vong thấp hơn và sống lâu hơn.

Cụ thể, số đo vòng đùi cứ tăng 18cm sẽ tỷ lệ tử vong sớm giảm 18%, và mỗi 10cm tăng trong vòng mông có liên quan đến giảm 10% nguy cơ tử vong. Theo nghiên cứu, những người có đùi to có xu hướng có khả năng trao đổi chất tốt hơn. Điều này giúp lưu thông máu, giảm sự tích tụ chất béo không cần thiết, do đó làm giảm sản xuất bệnh và kéo dài tuổi thọ.

Người sống thọ có 4 dấu hiệu nổi bật trên khuôn mặt

Cùng với tuổi tác, chức năng của các cơ quan, nội tạng trong cơ thể sẽ trở nên tồi tệ hơn, sức khỏe cũng suy yếu đi. Khi đã lớn tuổi, nếu có những đặc điểm này trên cơ thể thì xin chúc mừng, bạn có thể sẽ sống lâu, sống thọ hơn.

1. Sắc mặt hồng hào

Khi tuổi tác tăng lên, tốc độ lưu thông máu trong cơ thể sẽ chậm lại nên nhiều người không có được sắc mặt hồng hào. Còn nếu bạn có sắc mặt tốt, cộng với cả người bạn trông rất hồng hào thì điều đó có nghĩa là lưu thông máu trong cơ thể tương đối trơn tru. Khi các cơ quan, các mô trong cơ thể nhận được nguồn cung cấp máu đầy đủ, tình trạng sức khỏe của bạn cũng sẽ tốt hơn.

2. Răng chắc

Tình trạng răng miệng và sức khỏe cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Răng khỏe có thể cho phép người cao tuổi nhai bình thường, giúp cơ thể bổ sung dinh dưỡng, nhờ đó nâng cao tuổi thọ.

3. Đôi mắt sáng

Mắt trắng đục, đục thủy tinh thể là những vấn đề về mắt tồn tại ở nhiều người cao tuổi. Những triệu chứng này có thể làm mờ tầm nhìn của người cao tuổi. Nếu ở thị lực của bạn không bị giảm đi nhiều khi có tuổi thì cơ hội sống thọ của bạn sẽ cao hơn.

4. Luôn vui vẻ mỉm cười

Câu nói "một nụ cười bằng mười năm tuổi trẻ" có một cơ sở khoa học nhất định. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng những người đàn ông và phụ nữ thích cười có thể sống thọ hơn người khác trung bình 11% và 15%. Khi mọi người cười, não sẽ tiết ra nhiều dopamine - hormone tạo cảm giác hạnh phúc và vui vẻ. Hạnh phúc được cải thiện cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ ở một mức độ nhất định.