Việt Nam có 1 tổng tài vừa đẹp vừa giàu ngang ngửa Trần Vỹ Đình: Ở biệt thự 7000m2, trẻ mãi không già suốt 15 năm

Năm 2025 đánh dấu cột mốc ấn tượng của nam diễn viên Quốc Trường khi anh có những dự án điện ảnh ấn tượng, thu về thành tích tốt. Gần đây, dự án Chị Ngã Em Nâng mà anh đóng cùng Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân… nhận được sự chú ý của khán giả, trong đó nhân vật Trường của nam diễn viên cũng rất được yêu thích.

Đóng Chị Ngã Em Nâng, Quốc Trường vào vai nửa kia của nữ chính Thương (Lê Khánh), làm nghề bác sĩ thẩm mỹ và có nhiều khách quen, sang trọng và gợi cảm. Trường là người tình cảm, đảm đang, giỏi giang, nhưng dần dần bị cuốn vào những tranh cãi của Thương cùng em trai Lực (Thuận Nguyễn).

Quốc Trường tiếp tục thể hiện một tổng tài lịch lãm, có đủ combo cao - phú - soái (cao ráo, giàu có, đẹp trai). Tuy vậy, hình tượng này vẫn có điểm khác với những vai tổng tài trước đó của anh, như người chồng tồi đáng sợ trong Bẫy Ngọt Ngào.

Hình tượng tổng tài của Quốc Trường còn khiến nhiều người liên tưởng đến Thẩm Hạo Minh - chàng tổng tài nhà hào môn của phim ngôn tình Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, do Trần Vỹ Đình thể hiện. Cả hai có nhiều điểm chung, thuộc độ tuổi 8X đang chín muồi về sự nghiệp, và đều là hình mẫu tổng tài từ màn ảnh ra tận đời thật, kinh doanh giỏi và sở hữu khối tài sản bạc tỷ bao người ao ước.

Trước Chị Ngã Em Nâng, Quốc Trường đã có cú tái xuất thành công với vai nam chính trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của đạt doanh thu hơn 90 tỷ đồng. Ngoài ra, anh cũng lần đầu lồng tiếng trong phim Hoa ngữ Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sinh năm 1988, Quốc Trường đã có sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 15 năm, đặc biệt với lĩnh vực truyền hình. Chỉ khi tham gia những dự án của VTV như Váy Hồng Tầng 24, Nếu Còn Có Ngày Mai hay bùng nổ nhất là Về Nhà Đi Con, Quốc Trường mới bắt đầu được công chúng yêu thích đông đảo. Năm 2019, nam diễn viên cầm trên tay chiếc cúp AAA cho hạng mục Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc.

Song song đó, Quốc Trường bắt đầu “lấn sân” sang màn ảnh rộng, nổi bật với Đôi Mắt Âm Dương, Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ẩn Danh… và giờ đây là Chị Ngã Em Nâng. Mặt khác, nam diễn viên lại nhận khá ít phim điện ảnh, ngược lại dành nhiều thời gian cho kinh doanh.

Không phải tự dưng mà khán giả gọi Quốc Trường là “tổng tài đời thật”. Ngoài diện mạo đẹp trai không đổi suốt bao năm, anh còn đồng sở hữu chuỗi nhà hàng mỳ cay nổi tiếng với xấp xỉ 100 chi nhánh. Nam diễn viên còn sở hữu 2 căn biệt thự với tổng giá trị được xác định hiện tại là 70 tỷ đồng, còn diện tích lên đến 7000m2. Vì vậy trong một phỏng vấn, anh chia sẻ rằng bản thân không đặt nặng về vai diễn nữa, thấy hợp thì nhận chứ không áp lực doanh số. Tuy có “profile” hoàn hảo là vậy, Quốc Trường cho đến nay vẫn lẻ bóng, nhiều lần khiến khán giả quan tâm bởi tin đồn tình ái cùng các bạn diễn.

Chị Ngã Em Nâng chính thức ra rạp từ ngày 3/10/2025.