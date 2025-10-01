Tổng tài "chịu chơi” nhất màn ảnh: Tặng vợ yêu từ nhẫn kim cương đến… cả tứ hợp viện!

Bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đang làm cộng dồng mạng bùng nổ trong những ngày qua. Ngay từ những tập đầu nam chính Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) đã khiến hội chị em rụng rời con tim khi xuất hiện với hình tượng tổng tài nói ít làm nhiều - mà đẫ làm thì phải làm tới nơi tới chốn.

Mối tình ngọt ngào nhưng đầy giằng xé của cặp đôi Thẩm Hạo Minh - Hứa Nghiên

Không cần hoa mỹ, không cần dài dòng, cứ mỗi lần muốn thể hiện tình cảm, anh tổng tài lại "vung tay" tặng quà đắt đỏ cho "vợ yêu" Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư). Từ chiếc đồng hồ tiền tỷ, dây chuyền ngọc trai lấp lánh, nhẫn kim cương sáng chói, cho đến một tứ hợp viện xa hoa - tất cả khiến khán giả vừa ghen tị vừa trầm trồ: "Đúng chuẩn chồng quốc dân trong mơ!"

Chưa dừng lại ở đó trong tập phim mới nhất, Thẩm Hạo Minh còn mạnh tay tặng thêm một chiếc xe sang trọng chp Hứa Nghiên. Màn tặng quà đầy bất ngờ này một lần nữa lại khiến khán giả phải ồ lên thích thú, bởi sự hào phóng và chiều chuộng vợ yêu hết mực của vị tổng tài. Từ trang sức, nhà cửa cho đến xe cộ - loạt món quà xa xỉ nối tiếp nhau như một minh chứng sống động cho tình yêu vừa ngọt ngào ngập tràn vật chất của cặp đôi.

Cảnh phim vừa lãng mạn vừa sang chảnh này lập tức tạo thành cơn sốt trên mạng xã hội. Các diễn đàn phim ảnh và hastag liên quan đến "tổng tài Hạo Minh" liên tục leo top trending, kéo theo loạt bình luận "chảy nước mắt vì ghen tị":

1. Ước gì mỗi lần cãi nhau chồng mình cũng mang về một tứ hợp viện để xin lỗi!

2. Nhẫn kim cương, đồng hồ, nhà đất.... xem phim mà đau lòng vì ngoài đời mình chỉ nhận được ly trà sữa size M.

3. Phim này coi không chỉ để ngắm couple, mà còn để học cách mơ mộng về một người chồng như Thẩm Hạo Minh.

4. Ai bán cho tôi một anh chồng tổng tài như Thẩm Minh Hạo với, tôi nguyện trả góp cả đời luôn.

Có thể nói, "Hãy để tôi tỏa sáng" không chỉ hút khán giả nhờ kịch bản ngọt ngào, chemistry bùng nổ của cặp đôi chính, mà còn bởi loạt tình tiết bất ngờ, thú vị khiến dân tình vừa xao xuyến vừa "đứng ngồi không yên".