Phía sau cảnh quay rợn người: Đạo diễn Lương Đình Dũng chạm ranh giới sống – chết khi làm “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại”

Cảnh phim thử thách nhất là khi chiếc xe chở nhân vật Ngư (bé Quyên thủ vai) từ từ chìm xuống lòng hồ. Được quay đúng vào mùa đông miền Bắc, thời tiết khắc nghiệt khiến cả ê-kíp gặp khó khăn, nhưng đạo diễn vẫn kiên quyết tự cầm máy xuống nước để bắt trọn từng khung hình.

“Xe chìm xuống nước, nội thất sẽ ướt hết, coi như hỏng mọi thứ. Chúng tôi chỉ có một lần quay duy nhất. May mắn là Bé Quyên diễn như ‘thoát xác’, nằm chết lặng, không chớp mắt, mặc cho dòng nước dâng cao dần nhấn chìm”, đạo diễn kể. Anh còn dự đoán Bé Quyên sẽ sớm trở thành một diễn viên xuất sắc trong tương lai.

Kết thúc cảnh quay, Lương Đình Dũng kiệt sức đến mức mất thị giác, thính giác, đứng không vững. Anh nhớ lại: “Tôi đã nằm thiếp đi, chắc cũng rất lâu mới tỉnh lại. Có lẽ cha mẹ tôi đã cầu xin cho tôi nên tôi mới còn sống.” Phải gần hai tuần sau, sức khỏe của anh mới ổn định.

Ngoài nỗi ám ảnh với cảnh quay dưới nước, đạo diễn còn phải vượt qua nỗi sợ… cá trê. Nhìn vào đôi mắt đen bóng của loài cá này, anh cảm nhận sự ma mị kỳ lạ. Lương Đình Dũng thú nhận anh vốn là người “sợ ma” nhưng lại bị hấp dẫn bởi những câu chuyện liêu trai, huyền hoặc. Chính sự mâu thuẫn ấy đã thôi thúc anh biến nỗi sợ thành chất liệu sáng tạo, đưa vào tác phẩm kinh dị lần này.

Không chỉ thử thách bản thân, đạo diễn còn đầu tư mạnh tay cho bối cảnh. Một garage ô tô rộng gần 300m², trị giá tới 35.000 USD, đã được dựng ngay giữa thảo nguyên dứa Tam Điệp (Ninh Bình). Đây là không gian làm việc của nhân vật Bảo (Xuân Thắng thủ vai) – tay độ xe bí hiểm vô tình đánh thức vong hồn chết oan.

Để dựng được garage này, đoàn phim mất hàng tháng trời thỏa thuận bồi thường hoa màu cho bà con, san ủi nền đất, dựng nhà xưởng và thậm chí phải làm lại sau một cơn bão. Garage được thiết kế với hàng chục mẫu xe đa dạng, sưu tập từ nhiều tỉnh thành, cùng đầy đủ dụng cụ sửa xe thật, tạo cảm giác sống động nhất trên màn ảnh.

Chi phí lớn, công sức nhiều, nhưng đổi lại, bối cảnh trở thành một trong những điểm nhấn thị giác quan trọng nhất của bộ phim. Nhiều tài xế xe tải đi ngang còn tưởng garage là thật, ghé vào hỏi… sửa xe.

Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại chính thức ra rạp từ ngày 26/9/2025, quy tụ dàn diễn viên Xuân Thắng, Yu Dương, Bé Quyên, Hứa Vĩ Văn. Câu chuyện xoay quanh một truyền thuyết đen tối, bầu không khí u ám và những bi kịch ám ảnh con người.

Bằng việc dấn thân vào nỗi sợ cá nhân, đạo diễn Lương Đình Dũng đã tạo nên một tác phẩm điện ảnh vừa rùng rợn vừa đầy tâm huyết. Và với những trải nghiệm cận kề cái chết, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại chắc chắn sẽ mang đến những khung hình “rợn da gà” nhưng cũng rất giàu tính nhân văn.