Mơ mà có chồng tổng tài thế này thì xin cả đời không tỉnh: Chất tài phiệt ăn vào máu, đẹp chả chừa phần ai

Những ngày này, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đang gây bão mạng xã hội. Có rất nhiều chủ đề xoay quanh bộ phim được khán giả thảo luận sôi nổi, trong đó nổi bật phải kể đến vai nam chính Thẩm Hạo Minh do Trần Vỹ Đình thủ vai.

Dù nhìn góc nào thì Trần Vỹ Đình cũng giống như mang chất tài phiệt trong máu. Anh quả thực đã đưa Thẩm Hạo Minh xé truyện bước lên màn ảnh.

Một vài hình ảnh của Trần Vỹ Đình ở phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Dạo quanh các fanpage về phim Hoa ngữ, không khó để thấy những hình ảnh của nhân vật này được netizen chia sẻ rầm rộ. Mọi người đều đang phát cuồng trước vẻ đẹp trai cực độ cùng khí chất tài phiệt của Thẩm Hạo Minh. Không chỉ vậy, những hành động vừa tinh tế, vừa kinh tế mà anh dành cho nữ chính Hứa Nghiên càng khiến hội chị em chết mê chết mệt.

Ở cơ quan, đồng nghiệp của Hứa Nghiên cậy thế lực gia đình nên đã chèn ép cô. Biết chuyện, Thẩm Hạo Minh liền nói sẽ ra mặt cho cô, đồng thời bảo với Hứa Nghiên rằng anh chính là hậu thuẫn của cô.

Một lần khác, Thẩm Hạo Minh lại tặng cho Hứa Nghiên cả căn tứ hợp viện đắt đỏ để cô có thể mời bạn bè tới chơi nếu muốn. Hay như khi thấy cô bị lạnh, anh liền ra lệnh cho nhân viên tắt hết điều hòa dù bản thân cùng mọi người đều thấy nóng.

Thẩm Hạo Minh sẵn sàng vì cô mà giải quyết vấn đề (ảnh: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Trung).

Vừa thấy Hứa Nghiên bị lạnh Thẩm Hạo Minh đã cho người tắt hết điều hòa (ảnh: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Trung).

Những hành động của Thẩm Hạo Minh với Hứa Nghiên khiến khán giả mê mệt (ảnh: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Trung).

Thực tế là ở thời điểm này, Thẩm Hạo Minh vẫn chưa động lòng với Hứa Nghiên mà chỉ đang diễn như vậy. Về sau khi biết chuyện, Hứa Nghiên đã vô cùng đau khổ, còn Thẩm Hạo Minh lúc đó mới nhận ra tình cảm của mình nên quyết định theo đuổi cô một lần nữa. Thế nhưng với tư cách khán giả xem phim, rất nhiều khán giả vẫn mê Thẩm Hạo Minh như điếu đổ. Thậm chí, có người còn nói đùa rằng nếu nằm mơ mà có chồng tổng tài như vậy thì cả đời không tỉnh cũng được.

Một vài bình luận của netizen:

- Cha này làm riết tưởng cha yêu bà thiệt lòng, tình yêu thuần khiết đồ á. Dắt bà như dắt bò luôn, haha. Tui coi khúc này còn cảm động mà.

- Mọi hành động, lời nói đều là yêu nhưng trong lòng thì không phải vậy, haha.

- Tui là tui gãy từ lúc nhìn thấy nhan sắc của anh rồi.

- Nằm mơ mà có chồng tổng tài thế này thì thôi không cần tỉnh nữa, ai ném vào đời tôi một thẩm hạo minh đi mà.

- Biết là anh chưa thật lòng nhưng mà anh soft cỡ này cơ mà.

- Cỡ này thì anh có ngoại tình em cũng sẽ chúc phúc cho anh, con của hai người nếu bận thì mang về đây em chăm hộ cũng được.

- Nếu không đọc tiểu thuyết sơ qua thì chắc tưởng lão phải tầm anh Baek của When The Phone Rings, yêu em vô điều kiện á haha. Còn lão này thì yêu em vì hợp điều kiện của lão.

Nói thêm về Trần Vỹ Đình, thực tế thì không phải tự nhiên mà anh lại có thể đóng vai tổng tài tốt như vậy. Tất nhiên, chẳng ai có thể phủ nhận việc Trần Vỹ Đình sở hữu kỹ năng diễn xuất rất tốt. Dẫu vậy, một lý do quan trọng giúp mỹ nam 39 tuổi có thể đưa Thẩm Hạo Minh xé truyện bước lên màn ảnh là bởi bản thân anh vốn cũng là một thiếu gia hào môn đích thực ở ngoài đời.

Không chỉ giàu trong phim mà ở ngoài đời, Trần Vỹ Đình cũng có một gia thế hiển hách.

Cho những ai chưa biết, Trần Vỹ Đình xuất thân trong một gia đình vô cùng giàu có. Cha của Trần Vỹ Đình là doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Hồng Kông, được gọi là "Vương Kiện Lâm của xứ Cảng Thơm". Trong khi đó, anh trai và chị gái của Trần Vỹ Đình cũng đều có sự nghiệp thành công. Anh trai hoạt động trong ngành vận tải biển, còn chị gái thì điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực may mặc.

Không chỉ phát sốt vì Thẩm Hạo Minh, khán giả cũng đang rất ngóng chờ vai Trương Khải Sơn của Trần Vỹ Đình ở Cửu Môn.

Về phần Trần Vỹ Đình, anh cũng xây dựng được chỗ đứng riêng cho bản thân trong Cbiz với các vai diễn trong loạt phim đình đám như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hoạt Sắc Sinh Hương, Thục Sơn Chiến Kỷ, Hộc Châu Phu Nhân và Lão Cửu Môn... Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh việc gây sốt nhờ vai nam chính Thẩm Hạo Minh trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Trần Vỹ Đình cũng khiến các fan rần rần với màn tái xuất trong Cửu Môn (hay Lão Cửu Môn 2), nơi anh sẽ một lần nữa khắc họa vai Lão phật gia Trương Khải Sơn.