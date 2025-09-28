2 nam diễn viên Tử Chiến Trên Không bị nghi "bằng mặt không bằng lòng"

Tử Chiến Trên Không đang là bộ phim Việt hot nhất phòng vé, quy tụ dàn sao được săn đón và liên tục tổ chức chuỗi giao lưu khắp các rạp. Các thành viên ekip cũng nhiệt tình tương tác, chia sẻ hậu trường với khán giả. Tuy nhiên, mới đây mạng xã hội lại dấy lên bàn tán về mối quan hệ của hai gương mặt là Thanh Sơn và Võ Điền Gia Huy.

Nguyên nhân bắt đầu từ một bình luận trên TikTok, cho rằng Võ Điền Gia Huy có vẻ "không thích" Thanh Sơn khi hiếm khi tương tác hay nhắc đến đàn anh, trong khi phía Thanh Sơn vẫn nhiều lần tag tên và nhắc đến đồng nghiệp. Bình luận này nhanh chóng viral và khiến netizen xôn xao về nghi vấn "bằng mặt không bằng lòng" giữa hai sao nam.

Bất ngờ bị bàn tán, cả Thanh Sơn lẫn Võ Điền Gia Huy đã có màn "var thẳng" cực gắt. Thay vì im lặng, hai diễn viên cùng ghim bình luận nghi vấn và tung ngay một đoạn clip chung để đáp trả. Trong video, cả hai ngồi cạnh nhau, vừa trò chuyện vừa trêu chọc như lời khẳng định chẳng hề có mâu thuẫn nào.

Võ Điền Gia Huy đáp trả cực hài hước khi bị nghi không hoà thuận với Võ Điền Gia Huy

Khoảnh khắc này khiến netizen vừa cười vừa thở phào, bởi rõ ràng mối quan hệ giữa Thanh Sơn và Gia Huy vẫn rất tốt đẹp sau hậu trường. Cả hai thậm chí còn được khen duyên dáng, khéo léo khi biến tin đồn thành cơ hội để "troll" lại khán giả.

Thời gian qua, Thanh Sơn và Võ Điền Gia Huy nhận được sự quan tâm nhiều hơn nhờ hiệu ứng của Tử Chiến Trên Không. Gây ấn tượng mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ, Thanh Sơn lần này mang đến một hình ảnh khác biệt khi đảm nhận vai Bình - chuyên viên đào tạo cảnh vệ hàng không. Nhân vật của anh không chỉ có nghiệp vụ vững chắc mà còn đối mặt nhiều mâu thuẫn nội tâm, tạo chiều sâu cảm xúc cho phim.

Trên màn ảnh, vóc dáng nam tính cùng thần thái quyết đoán giúp Thanh Sơn biến hóa từ "soái ca truyền hình" thành chiến binh đúng nghĩa. Visual chuẩn man, bờ vai rộng và tỉ lệ cân đối trở thành "vũ khí đốn tim" khán giả.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy trở thành một trong những kẻ không tặc nguy hiểm nhất màn ảnh Việt. Dáng vẻ điển trai, gương mặt babyface nhưng ánh mắt lạnh lẽo khiến nhân vật Tí vừa cuốn hút vừa đáng sợ. Với ngoại hình điển trai, có chút "đểu giả", ánh mắt thu hút và lối diễn biến hóa, Gia Huy mang đến một phản diện có chiều sâu, khiến người xem vừa ghét vừa… không nỡ rời mắt.

Thanh Sơn gây ấn tượng bởi vai diễn cảnh vệ

Võ Điền Gia Huy nhận nhiều lời khen vì màn diễn xuất lên tay trong Tử Chiến Trên Không

Ngoài đời, Thanh Sơn thường xuyên chia sẻ loạt ảnh diện sơ mi trắng hay suit gọn gàng, khoe visual thư sinh lịch lãm. Đặc biệt, những lần check-in phòng gym hoặc ảnh chụp khoe cơ bụng 6 múi trên trang cá nhân cũng khiến netizen phải trầm trồ: không chỉ giỏi diễn mà body cũng chuẩn chẳng kém cạnh.

Còn Võ Điền Gia Huy lại thường xuyên gây sốt bởi visual babyface nhưng thân hình thì "đỉnh của chóp". Những bức hình đời thường anh đăng tải với áo sơ mi mở cúc hoặc style streetwear để lộ body săn chắc, cơ bụng gọn gàng khiến netizen phải spam thả tim.