Tổng tài đang bị chê nhiều nhất: Xem mà mất hứng, thoại quá chán, “bất cứ ai cũng có thể diễn hay hơn anh này”

Denis Đặng – cái tên vốn được biết đến như một giám đốc sáng tạo đứng sau nhiều MV đình đám – vừa có màn thử sức đầu tiên trên màn ảnh truyền hình. Anh vào vai Trường, một tổng tài giàu có, chủ du thuyền lịch thiệp và ga lăng. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, màn ra mắt diễn xuất này lại khiến khán giả ngán ngẩm, thậm chí còn trở thành tâm điểm chê bai.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Trong mạch phim, Trường có mối quan hệ tình cảm với Ngân (Việt Hoa) – cô gái theo chủ nghĩa độc thân, bất ngờ rơi vào lưới tình với anh chủ du thuyền. Cặp đôi đã có một số phân cảnh lãng mạn: từ lúc Trường pha chế cocktail để gây ấn tượng, cho đến hành động tinh tế ngồi xuống dán urgo cho vết đau ở chân Ngân khi cô đi giày cao gót. Đỉnh điểm là ở tập 21, khán giả được chứng kiến cảnh Ngân "đáp lễ" bằng cách nấu cơm nhà cho Trường. Đây vốn dĩ là cơ hội để vai diễn tỏa sáng trong những khoảnh khắc tình cảm, gần gũi.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Thế nhưng, thay vì tạo nên rung động, diễn xuất của Denis Đặng lại khiến khán giả "tụt mood" ngay lập tức. Lời thoại của anh bị nhận xét là đều đều, cứng nhắc, không cảm xúc, nghe như "đọc chép" thay vì nhập vai. Giọng điệu không linh hoạt, biểu cảm gượng gạo khiến cho những phân cảnh ngọt ngào trở nên… nhạt nhẽo. Thậm chí, có thể ví von thoại của anh "như cơm nguội", "như đang tua chậm".

Nguồn gif: YouTube @VTV Giải Trí Official

Sự sến súa trong lời thoại càng làm lộ rõ hạn chế của Denis Đặng. Nếu ở một diễn viên có kinh nghiệm, những câu thoại ga lăng hay tình tứ có thể trở thành điểm nhấn tạo cảm giác cặp đôi thì với Denis Đặng, khán giả lại thấy ngượng ngập và khó tiếp nhận. Đây cũng là hệ quả dễ hiểu khi anh vốn chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất trước đó.

Sau những phân đoạn diễn xuất của Denis Đặng, phản ứng từ khán giả trên mạng xã hội càng cho thấy sự thất vọng. Một loạt bình luận để lại:

"Bạn nam diễn chán quá."

"Xem diễn viên nam tổng tài hết cả hứng."

"Tôi nghĩ bất cứ ai cũng diễn hay hơn anh chủ thuyền này."

"Em cũng bức xúc quá cơ. Xem đơ đơ."

"Hết diễn viên nam rồi à?"

"Tôi rất hy vọng mà giờ không dám coi cặp này luôn, nổi da gà kiểu gì ấy."

"Đùa đọc thoại chán không còn gì chán hơn."

Nguồn gif: YouTube @VTV Giải Trí Official

Có thể thấy, sự xuất hiện của Denis Đặng trong vai Trường không chỉ chưa đáp ứng kỳ vọng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Trong khi bạn diễn Việt Hoa vẫn thể hiện sự tự nhiên, thì đối nghịch lại, Denis Đặng bị "đơ" từ nét mặt, ngữ điệu cho đến cách thể hiện tình cảm.

Là một giám đốc sáng tạo, Denis Đặng từng chinh phục khán giả bằng sự chỉn chu trong hình ảnh và thẩm mỹ nghệ thuật. Nhưng khi đứng trước ống kính với tư cách diễn viên, những lợi thế ấy không đủ để che đi lỗ hổng diễn xuất. Chính vì vậy, lần thử sức này của anh được xem là "cái giá phải trả cho sự non kinh nghiệm" – một bài học lớn nếu Denis Đặng muốn tiếp tục con đường diễn xuất trong tương lai.

Ảnh gif: VTV Giải Trí Official, VTV Go