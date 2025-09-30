Nụ hôn cháy bỏng dưới cơn mưa tầm tã của tổng tài và người đẹp khiến netizen phẫn nộ: Dở kinh khủng

ChatGPT said Tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh gây bão mạng xã hội khi tung cảnh “nụ hôn mưa” giữa cặp đôi chính. Thay vì nhận về phản ứng tích cực, trích đoạn này lại trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí khiến nhiều khán giả tuyên bố sẽ bỏ dở bộ phim.

Trên fanpage chính thức của VTV Giải trí, khoảnh khắc “nụ hôn cháy bỏng” giữa nam chính tổng tài và nữ chính Lọ Lem được chia sẻ kèm lời giới thiệu đầy lãng mạn. Tuy nhiên, phần lớn bình luận dưới bài đăng lại là tiếng thở dài và… những tràng cười mỉa mai. Nhiều netizen chê màn tương tác “căng cứng, gượng gạo như robot”, thậm chí có người còn ví von “trông chẳng khác nào cảnh xác chết trôi sông ôm nhau”.

Một số ý kiến bày tỏ thất vọng khi ngoại hình nhân vật nam chính không phù hợp với danh xưng “hoàng tử”: “Không thẩm nổi quá ‘hoàng tử’. Phí cả Việt Hoa”.

“Từ ngày robot này đóng đến giờ, review còn không muốn xem nữa”, một khán giả khác gay gắt.

Cũng có khán giả hài hước cho rằng cảnh hôn quá ngắn ngủi. Nhiều người còn đòi ê-kíp “cởi áo nhân vật ra cho bớt cứng nhắc”.

Không chỉ dừng ở chê bai kỹ năng diễn xuất, người xem còn phàn nàn cách dựng phim thiếu cảm xúc, khiến khung cảnh lãng mạn dưới mưa trở nên gượng gạo, thậm chí phản tác dụng.

Một khán giả gay gắt: “Viết ra được những caption kêu gọi lãng mạn kia cũng thật là...".

Có thể thấy, thay vì “đốt cháy” màn ảnh nhỏ, nụ hôn trong mưa lại khiến dư luận bùng nổ theo cách ngược lại. Với loạt bình luận gay gắt và tuyên bố bỏ phim, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang đứng trước áp lực không nhỏ từ chính khán giả theo dõi mình.