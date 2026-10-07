Vào tháng Mười hãy thưởng thức thỏa thích 4 món ăn này: Dễ nấu, ngon miệng, hương vị hoàn hảo cho mọi bữa cơm

Tháng Mười gõ cửa mang theo cái se lạnh đầu mùa cùng chút khô hanh của làn gió thu. Khi đã chán ngấy những bữa ăn nhiều thịt mỡ nặng nề, mà bữa ăn với những món ăn đơn sơ lại chưa đủ mang đến cảm giác ấm áp, tròn vị, thì những món ăn nhà làm chuẩn vị mùa thu chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Chỉ với vài nguyên liệu giản dị theo mùa, bạn đã có thể dễ dàng chế biến nên những món ăn vừa ngon miệng, ấm lòng, lại đáp ứng trọn vẹn nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể lúc giao mùa.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 4 món ăn dùng những nguyên liệu theo mùa quen thuộc. Những nguyên liệu này không chỉ ngon, giàu dinh dưỡng mà còn góp phần cải thiện khẩu vị cho gia đình. Chúng tươi ngon, hấp dẫn và giúp bạn bổ sung năng lượng, tăng cường dinh dưỡng dễ dàng trong mùa thu. 4 món ăn này cả người già và trẻ em đều sẽ yêu thích. Ngay dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu từng công thức cụ thể nhé!

1. Củ sen thái lát trộn chua ngọt

Món ăn này sử dụng nguyên liệu là một "đặc sản tươi ngon" của mùa thu - củ sen. Củ sen tươi thu hoạch vào mùa thu rất giàu dinh dưỡng, mang vị giòn, mềm, ngọt và rất mọng nước. Chúng giàu tinh bột, các loại vitamin và khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe. Củ sen có thể được dùng nấu thành nhiều các món ăn như kho, hầm và làm món trộn.

Nguyên liệu: 1 củ sen, 3 tép tỏi băm, 1 quả ớt hiểm băm nhỏ, 1.5 thìa canh nước tương, một ít tinh chất cốt gà, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh giấm, một chút muối.

Cách làm món củ sen thái lát trộn chua ngọt

Bước 1: Gọt vỏ củ sen, rửa sạch rồi bổ đôi theo chiều dọc. Sau đó thái củ sen thành các lát mỏng. Cho nước vào nồi, thêm chút muối rồi đun sôi. Sau khi đun sôi nước, thả củ sen vào chần trong khoảng 2 phút. Tiếp theo vớt củ sen ra và rửa lại với nước lạnh. Cho củ sen thái lát vào bát tô.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi và ớt băm vào. Sau đó thêm nước tương (để màu sắc đẹp hơn), tinh chất cốt gà, muối, đường và giấm trắng rồi khuấy đều cho hòa quyện. Như vậy là đã hoàn thành phần nước sốt chua ngọt để trộn món ăn. Đổ hỗn hợp sốt trộn vào bát đựng củ sen, trộn đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

2. Rau cải thìa xào nấm nhung hươu

Đây là một món ăn sử dụng các nguyên liệu theo mùa quen thuộc và ngon miệng. Món ăn rất giàu chất xơ và vitamin. Rau cải thìa giàu canxi, vitamin K và kali, giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi và phát triển chiều cao ở trẻ. Nấm nhung hươu chứa hàm lượng beta-glucan cao, góp phần kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại virus và vi khuẩn.

Nguyên liệu: 300g rau cải thìa, 1 gói nấm nhung hươu, 3 tép tỏi băm, dầu ăn, bột tiêu, tinh chất cốt gà.

Cách làm món cải thìa xào nấm nhung huơu

Bước 1: Rửa sạch và cắt nấm nhung hươu thành từng khúc nhỏ. Cắt bỏ gốc, rửa sạch rau cải thìa và cắt thành các đoạn ngắn.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Sau khi dầu nóng thì cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đó cho nấm nhung hươu vào xào. Thêm chút tiêu và dầu hào rồi xào đến khi thơm. Sau đó cho cải thìa vào và tiếp tục xào đến khi mềm. Cuối cùng, thêm một chút muối và tinh chất cốt gà cho vừa ăn và nêm nếm lại gia vị trước khi dọn ra.

3. Trứng hấp sốt thịt bò băm

Hương thơm của thịt bò kết hợp với độ mềm mịn của trứng khiến món ăn càng ngày càng gây nghiện.

Nguyên liệu: 150g thịt bò băm, 3 quả trứng gà, 1 muống canh bột bắp, một ít hành tây thái nhỏ, một ít rượu gạo, bột tiêu, nước tương, dầu hào.

Cách làm món trứng hấp sốt thịt bò băm

Bước 1: Cho thịt bò băm vào bát, thêm 1 muỗng canh bột bắp và trộn đều. Cắt nhỏ hành tây. Đập trứng vào tô và đánh đều. Thêm lượng nước ấm gấp 1.5 lần lượng trứng và đánh đều lại. Vớt bỏ bọt và lọc qua rây vào một tô lớn hơn. Cho trứng vào nồi, hấp ở lửa lớn trong khoảng 8 phút

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho hành tây vào xào thơm. Sau đó cho thịt bò vào đảo đều cho đến khi thịt tơi ra. Thêm rượu gạo, tiêu, nước tương và dầu hào rồi đảo đều cho các nguyên liệu hòa quyện. Đổ nửa bát bột bắp pha nước vào và khuấy đều cho đến khi sệt lại. Sau đó cho phần hỗn hợp sốt thịt bò băm lên trên bánh trứng hấp khi còn nóng và dùng ngay.

4. Giá đỗ xào ớt chuông

Giá đỗ mùa thu giòn và mềm, giúp làm sạch vị giác rất tốt, và đặc biệt hợp với ớt chuông, một nguyên liệu giàu dinh dưỡng.

Nguyên liệu: 400g giá đỗ, 1/2 quả ớt chuông xanh, tỏi băm, một ít rượu gạo, bột tiêu, một chút muối, một chút dầu hào, tinh chất cốt gà, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món gia đỗ xào ớt chuông

Bước 1: Rửa sạch giá đỗ và để ráo nước. Cắt bỏ cuống và hạt ớt chuông xanh, rửa sạch rồi thái thành các dải nhỏ, dài. Đun nóng dầu trong chảo, phi thơm tỏi băm, sau đó cho ớt chuông xanh thái sợi vào xào.

Bước 2: Thêm một ít rượu gạo và bột tiêu, tiếp tục xào đều. Thêm giá đỗ, đảo đều rồi nêm nếm muối và dầu hào, cuối cùng thêm một ít tinh chất cốt gà, đảo đều trước khi dọn ra.

Những món ăn này đều sử dụng những nguyên liệu theo mùa phổ biến nhất vào mùa thu, và cách chế biến thì không hề phức tạp, nên ngay cả người mới cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên. Khi mùa thu đến, bạn không nhất thiết phải luôn nghĩ đến những bữa ăn thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng. Hương các món ăn đơn giản với nguyên liệu theo mùa, mới là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.