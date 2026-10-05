Thực đơn cơm nhà cả tuần không khó - Tuần này ăn gì để người bận rộn không phải "vắt óc" nghĩ ngợi?

Đi làm về mệt mỏi mà còn phải đứng trước tủ lạnh thở dài: "Hôm nay ăn gì nhỉ?" chắc chắn là cảm giác quen thuộc của rất nhiều người. Nếu bạn quá bận rộn nhưng vẫn thèm những bữa cơm nóng hổi, chuẩn vị gia đình, hãy tham khảo ngay thực đơn 7 ngày siêu tiết kiệm thời gian dưới đây. Nguyên liệu dễ tìm, cách làm nhanh gọn, đặc biệt là món nào cũng "tốn cơm". Hãy chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ cuối tuần và bắt tay vào bếp thôi!

Thứ 2: Khởi động nhẹ nhàng, bắt nhịp tuần mới

Đầu tuần công việc dồn dập, hãy chọn những món sơ chế nhanh và biến tấu linh hoạt:

Cánh gà chiên sốt chanh: Cánh gà ướp chút muối, nước cốt chanh rồi áp chảo vàng giòn. Vị chua thanh vừa chống ngấy vừa bắt vị.

Giá đỗ xào lửa lớn: Xào nhanh tay trên lửa lớn để giá giữ độ giòn ngọt, tuyệt đối không cho muối quá sớm kẻo bị ra nước.

Trứng chiên sốt giấm: Trứng chiên cháy cạnh viền giòn, rưới thêm chút nước sốt giấm mặn ngọt chua nhẹ là xong ngay món bắt cơm.

Gan heo xào tỏi: Thái mỏng, rửa sạch tiết rồi đảo nhanh trên chảo nóng để gan mềm ngọt, không bị khô cứng.

Thứ 3: Đậm đà đưa cơm - Bổ sung năng lượng

Dẻ sườn/Ức bò kho đậm đà: Món này bạn có thể cắm nồi áp suất hoặc hầm từ tối hôm trước, hôm sau chỉ cần hâm nóng lại là dẻo mềm, thấm vị.

Măng tươi xào thịt heo thái sợi: Măng giòn sần sật xào cùng thịt sợi mềm mại, ăn hoài không ngấy.

Lòng heo xào cay: Dành cho những ngày thèm chút vị đậm đà, cay nồng kích thích vị giác.

Chè đậu xanh giải nhiệt: Đậu xanh nấu nở bung, thanh mát, dùng làm món canh kết thúc bữa ăn rất dễ chịu.

Thứ 4: Thanh nhẹ giữa tuần - Đổi vị với món cá

Đến giữa tuần, hãy giảm bớt mỡ hành bằng các món hấp và xào thanh nhẹ:

Cá kho nghệ/tiêu: Cá thịt mềm, ít xương, nước kho đậm đà chấm cùng rau luộc thì hết sảy.

Cà tím hấp sốt tỏi: Cà tím hấp chín tới giữ trọn độ ngọt, rưới sốt tỏi được pha đơn giản từ tỏi băm với nước tương và chút đường giấm mà thơm lừng.

Dưa chuột xào trứng: Món ăn lạ miệng, dưa giòn mát kết hợp trứng xốp mềm, làm chưa đầy 5 phút.

Rau dền xào tỏi: Vừa bổ máu vừa ngọt nước, rất hợp ăn cùng cơm nóng.

Thứ 5: Tiếp sức ngày sát cuối tuần

Sườn bò/Sườn heo kho tiêu: Một món thịt đậm vị cho ngày cần nhiều năng lượng.

Bí đao xào tôm/thịt: Bí đao xào vừa chín tới để giữ độ giòn ngọt tự nhiên.

Ớt chuông xào trứng: Sự kết hợp màu sắc đẹp mắt, bổ sung vitamin, giòn ngọt dễ ăn.

Cải thìa xào tỏi: Giữ sự cân bằng cho mâm cơm, giúp bữa ăn không bị ngấy.

Thứ 6: Thong thả chào đón cuối tuần

Thứ 6 xả hơi với những món đậm đà, dễ chuẩn bị trước:

Sườn non hấp tàu xì (tương đen): Sườn hấp mềm rộc xương, thấm đượm gia vị thơm nức.

Trứng xào cà chua: Món ăn "quốc dân" chưa đầy 3 phút chế biến, vị chua ngọt cực đưa cơm.

Đậu hũ kho thịt heo và ớt chuông: Đậu hũ miếng dai thấm vị, xào cùng thịt thái lát và ớt chuông thơm phức.

Bí đao kho chay/mặn: Bí đao hút trọn nước sốt đậm đà, mềm xốp ăn ngon không kém gì thịt.

Thứ 7: Ấm cúng bên gia đình

Cá kho đậm vị (Cá trích/Cá nục): Cá kho rục xương, nước sốt sánh mịn đậm đà.

Đậu que/Đậu cô ve xào thịt băm: Đậu xào chín tới giữ độ ngọt, thịt băm xào tơi thơm lừng.

Thịt kho váng đậu: Món ăn với nguyên liệu đơn giản và quen thuộc nhưng luôn ấm bụng.

Rau hẹ xào lửa lớn: Đảo nhanh tay trên lửa lớn để hẹ giữ được độ xanh giòn, không bị nát.

Chủ Nhật: Bữa ăn "chữa lành" và dọn sạch tủ lạnh

Cuối tuần là thời gian thư giãn, hãy nấu những món mềm, dễ ăn và chuẩn bị sơ chế cho tuần mới:

Thịt kho khoai tây: Khoai tây bùi bùi ngấm trọn nước thịt kho đậm đà, thịt hầm mềm tan trong miệng.

Bí ngòi xào tỏi: Vị ngọt mộc mạc, tươi mát.

Thịt băm sốt đậu nành: Làm một đĩa lớn món thịt băm xào hơi sém rồi thêm nước tương (xì dầu), dầu hào, hạt nêm, đường, dầu hào, tiêu cho đến khi thấm gia vị. Sau đó cho thêm hành nấm hương và hành tây thái hạt lựu vào nấu trong khoảng 5-7 phút rồi thêm nước bột năng tạo độ sánh sệt; ăn kèm cơm hoặc trộn mì đều cực ngon.

Canh mướp nấu trứng: Bát canh thanh ngọt, dịu nhẹ khép lại một tuần tròn vị.

Mẹo nhỏ cho người bận rộn:

Sơ chế trước vào cuối tuần: Rửa sạch, thái sẵn rau củ và chia nhỏ thịt cá vào từng hộp cấp đông.

Linh hoạt thay thế: Đừng quá áp lực phải đúng 100% công thức! Tận dụng những gì còn dư trong tủ lạnh để sáng tạo món mới.

Món hầm cho ngày bận: Mấy món kho/hầm có thể nấu từ tối hôm trước, hôm sau chỉ cần quay lại micro-wave là ngon lành!