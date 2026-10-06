Danh sách 8 công thức món canh siêu ngon lại dễ nấu để mỗi ngày cả nhà đều được đổi vị, ăn hết sạch cơm

Sau khi mùa thu bắt đầu, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn, tạo điều kiện lý tưởng cho việc nuôi dưỡng da một cách nhẹ nhàng. Hôm nay, chung tôi sẽ chia sẻ tới bạn 8 công thức nấu món canh đặc biệt thích hợp để thưởng thức khi mùa thu bắt đầu. Chúng có vị thanh nhẹ, bổ dưỡng mà không gây khô miệng, rất phù hợp dùng trong thời tiết mùa thu.

Hơn nữa, những món canh này rất dễ nấu. Chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, cho vào nồi hầm, thêm nước và đun nhỏ lửa. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các công thức nấu món canh ngon để giúp gia đình có thêm những bữa ăn ngon miệng trong mùa thu này nhé!

1. Canh gà nấm

Nguyên liệu: 1/2 con gà, nấm hương khô, nấm hải sản, gừng thái lát, 3-5 quả táo đỏ, lượng muối vừa đủ

Cách nấu món canh gà nấm

Sơ chế sạch thịt gà sau đó chặt thành miếng nhỏ. Ngâm thịt gà trong nước muối khoảng 20 phút để loại bỏ máu, sau đó rửa sạch. Ngâm nấm hương khô trước một tiếng. Làm nóng dầu trong chảo, cho gừng thái lát và thịt gà vào, xào đến khi thơm và nước bốc hơi hết. Sau đó cho nấm hương vào, xào thêm một lúc thì đổ lượng nước sôi ngập các nguyên liệu rồi đậy nắp nồi nấu trong 30-40 phút. Tiếp đó cho táo đỏ và nấm hải sản vào, nấu thêm 20 phút nữa, cuối cùng nêm một chút muối trước khi dọn ra.

2. Canh thịt bò và củ cải

Nguyên liệu: 300g thịt ức bò, 2 củ cải, vài lát gừng, hành lá, bột tiêu, muối, tinh chất cốt gà.

Cách nấu canh thịt bò và củ cải

Gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt củ cải thành từng miếng. Cắt nhỏ hành lá, để riêng phần gốc hành, thái lát gừng. Sau khi rửa sạch thịt bò, thái khối vuông sau đó cho vào nồi nước, thêm hành lá buộc túm lại, gừng thái lát và rượu nấu ăn để chần sơ, sau đó vớt ra để riêng. Cho dầu ăn vào nồi, đun nóng, cho phần gốc trắng của hành lá và gừng thái lát vào xào thơm, sau đó cho thịt bò vào đảo đều. Tiếp theo, cho lượng nước nóng vừa đủ vào, đun sôi trên lửa lớn, rồi hạ nhỏ lửa ninh trong 1 tiếng. Thêm củ cải trắng cắt miếng và tiếp tục ninh trong 20-25 phút. Cuối cùng, thêm muối, tinh chất cốt gà, tiêu và hành lá thái nhỏ trước khi dọn ra.

3. Canh thịt băm và củ mài

Nguyên liệu: 400g củ mài, 200g thịt băm, tinh bột khoai lang, hành lá, muối, nước tương, tinh chất cốt gà.

Cách nấu món canh thịt băm và củ cải

Gọt vỏ củ mài, rửa sạch và cắt thành từng lát hơi dày. Rửa sạch thịt nạc và băm nhỏ. Thêm một ít tinh bột khoai lang, muối, nước tương và một chút dầu ăn, trộn đều và ướp thịt băm trong 10 phút. Cắt hành lá thành từng đoạn nhỏ. Cho dầu vào nồi, đun nóng, cho củ mài thái lát vào xào sơ, sau đó cho lượng nước vừa đủ. Khi nước sôi, đợi vài phút cho đến khi khoai lang chín mềm, rồi cho thịt băm vào nấu trong 2 phút. Cuối cùng, cho hành lá thái nhỏ, muối và tinh chất cốt gà vào, trộn đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

4. Canh móng giò heo và đậu nành

Nguyên liệu: Lượng đậu nành vừa đủ, 2 cái móng giò heo, gừng, kỷ tử, hành lá, muối, rượu nấu ăn.

Cách nấu món canh móng giò heo và đậu nành

Ngâm đậu nành qua đêm. Rửa sạch chân giò heo, chặt thành từng khúc và cho vào nồi nước cùng gừng, hành lá và rượu nấu ăn để chần. Vớt sạch bọt máu sau đó vớt móng giò heo ra và rửa sạch. Cho đậu nành, móng giò heo và gừng thái lát vào nồi, thêm lượng nước sôi vừa đủ, đun nhỏ lửa trong 60 phút (hoặc dùng nồi áp suất để rút ngắn thời gian hầm), sau đó thêm lượng kỷ tử và muối vừa đủ trước khi dùng.

5. Canh đậu phộng và củ sen

Nguyên liệu: 1 củ sen, một nắm đậu phộng, táo đỏ.

Cách nấu món canh đậu phộng và củ sen

Gọt vỏ và rửa sạch củ sen, cắt thành từng miếng rồi đập dập. Rửa sạch táo đỏ và bỏ hạt. Rửa sạch đậu phộng. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi sứ, thêm nước, đun sôi, sau đó ninh nhỏ lửa trong 2 giờ. Điều cần thiết là phải ninh cho đến khi nước dùng sánh lại để phát huy tối đa lợi ích của nó.

6. Canh gan heo và rau bina

Nguyên liệu: Rau bina, gan heo, gừng, muối, nước tương, dầu hào, tinh bột bắp, tinh chất cốt gà.

Cách nấu món canh gan heo và rau bina

Rửa sạch gan heo, thái lát, rồi ngâm trong nước có thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn khoảng 30 phút để loại bỏ huyết thừa. Vớt gan heo ra và để ráo nước. Cho một thìa bột bắp, một thìa nước tương, một thìa dầu hào và một lượng muối vừa đủ. Trộn đều và ướp gan heo trong 15 phút. Rửa sạch rau bina, chần sơ trong nước sôi khoảng 10 giây để loại bỏ axit oxalic, sau đó vớt ra và để riêng. Cho dầu ăn vào nồi, đun nóng, thêm hành lá thái nhỏ vào xào thơm. Thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi. Cho gan heo vào, sau đó thả rau bina và nêm muối cho vừa ăn.

7. Canh gà đen và nấm đông trùng hạ thảo

Nguyên liệu: Nửa con gà đen rút xương, lượng đông trùng hạ thảo vừa đủ, 1đoạn củ mài, táo đỏ, hoàng kỳ, long nhãn, nấm hương, hành lá, gừng, muối, rượu nấu ăn.

Cách nấu canh gà đen và nấm đông trùng hạ thảo

Sau khi làm sạch gà đã lọc xương, cho vào nồi nước, thêm hành lá, gừng và rượu nấu ăn, chần sơ rồi vớt ra để riêng. Gọt vỏ, rửa sạch củ mài, cắt thành từng khúc. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi đất, thêm nước sôi vừa đủ, đun sôi trên lửa vừa, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 40 phút. Thêm chút muối cho vừa ăn trước khi dùng.

8. Canh củ mài, hạt sen và dạ dày heo

Nguyên liệu: 1 cái dạ dày heo, một chút bột tiêu trắng, 1 đoạn củ mài, một nắm hạt sen, 10g kỷ tử, 3-5 quả táo đỏ, gừng, muối.

Cách nấu canh củ mài, hạt sen và dạ dày heo

Lộn ngược dạ dày heo, trước tiên xoa đều với bột mì, muối và rượu vang trắng, sau đó rửa sạch nhiều lần với nước sạch, rồi chần qua nước lạnh với rượu nấu ăn. Lấy dạ dày lợn ra, cạo bỏ các tạp chất màu trắng và màng bẩn trên bề mặt, rửa sạch nhiều lần rồi thái thành từng lát. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi đất, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 1 giờ. Thêm chút muối cho vừa ăn trước khi dùng.

Trên đây là 8 công thức món canh nấu rất đơn giản mà hương vị thơm ngon. Bạn có thể luân phiên đưa vào thực đơn gia đình để mỗi bữa cơm mùa thu cả nhà được thay đổi khẩu vị, kích thích vị giác, thêm ngon miệng!