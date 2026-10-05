Tháng Mười, tận dụng nguyên liệu đang vào mùa: Nấu món tráng miệng mềm, thơm bất tận cả nhà đều thích

Tháng Mười, gió thu khiến không khí xung quanh chúng ta trở nên dịu nhẹ, khí hậu khô ráo và dễ chịu. Rất thích hợp để thưởng thức nhiều món ăn nhà làm ấm nóng và bổ dưỡng trong bữa ăn hàng ngày.

Có câu nói xưa cũ rằng "ăn khoai môn vào tháng Mười rất tốt cho sức khỏe và tinh thần". Đây cũng là mùa vàng khi khoai môn vào vụ thu hoạch nên giá vô cùng rẻ lại ngon nhất. Khoai môn tươi vừa được thu hoạch thì mọng nước, chắc thịt và có mùi thơm nhẹ tự nhiên, khiến nó trở thành một nguyên liệu quý giá hàng ngày trong mùa thu và mùa đông.

Khoai môn vào tháng Mười có kết cấu tuyệt vời, mềm mịn tự nhiên, với đặc tính dịu nhẹ và bổ dưỡng. Ăn thường xuyên rất dễ chịu, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong những thời điểm chuyển mùa, nhẹ nhàng làm dịu dạ dày và cung cấp độ ẩm. Không cần nguyên liệu cầu kỳ hay kỹ thuật nấu nướng phức tạp; chỉ cần sự kết hợp đơn giản giữa khoai môn thông thường, đậu đỏ và sữa là đã tạo nên một món ăn mùa thu tuyệt vời. Kết cấu mịn màng và tinh tế, với vị ngọt thanh mát mà không gây ngán. Một bát chè khoai môn ấm nóng sẽ làm dịu vị giác và dạ dày của bạn - một món ăn vặt tự làm không thể thiếu trong tháng Mười.

Chuẩn bị nguyên liệu nấu chè khoai môn đậu đỏ

Một củ khoai môn, một lượng đậu đỏ vừa đủ, một hộp sữa tươi nguyên chất và một ít đường trắng hoặc đường phèn (điều chỉnh cho vừa khẩu vị).

Cách nấu chè khoai môn đậu đỏ

Bước 1: Chỉ cần rửa sạch đậu đỏ khô. Không cần ngâm quá lâu trước khi nấu, nhưng bạn có thể ngâm trước một tiếng nếu muốn đậu mềm hơn. Cho đậu đỏ vào nồi cơm điện, thêm nước đủ ngập đậu và nhấn nút nấu súp. Chờ chương trình kết thúc. Đậu đỏ chín sẽ căng mọng và mềm, tan trong miệng. Vớt đậu ra và để riêng. Gọt vỏ khoai môn tươi thật kỹ, rửa sạch lớp nhớt trên bề mặt. Sau đó, cắt khoai thành những miếng vuông đều nhau. Việc cắt đều giúp khoai được hấp chín đều hơn, cho phép khoai chín hoàn toàn trong một lần và tạo ra kết cấu đồng nhất.

Bước 2: Xếp các miếng khoai môn đã thái nhỏ gọn gàng lên xửng hấp, đặt lên nồi đã cho nước và hấp ở lửa lớn trong 15-20 phút. Khoai môn chín hoàn hảo khi có thể dễ dàng xiên qua bằng đũa và không còn lõi cứng; khoai môn hấp sẽ giữ được độ mềm, ngọt và hương vị ban đầu. Cho khoai môn nóng hổi vào một tô lớn và dùng thìa nghiền nhuyễn thành hỗn hợp mịn. Nếu thích hỗn hợp có độ sệt vừa phải, đừng nghiền quá nhuyễn. Cho sữa vào nồi, thêm đường và đun ấm cho đến khi đường tan hoàn toàn. Thêm đậu đỏ đã nấu chín, mềm và dẻo, sau đó từ từ đổ sữa ấm vào và trộn đều.

Khoai môn nghiền nhuyễn tỏa ra hương thơm sữa thoang thoảng, vừa mịn vừa chắc, với kết cấu mềm mại và vô cùng ngon miệng. Đậu đỏ được nấu chín kỹ, phủ một lớp hương thơm sữa đậm đà, cùng mùi thơm tự nhiên dịu nhẹ của ngũ cốc. Hai nguyên liệu mềm và dai hòa quyện vào nhau, tạo nên nhiều tầng hương vị. Món ăn có vị êm dịu, mượt mà, với độ ngọt vừa phải - không hề ngấy. Ăn nóng thì ấm áp, ăn lạnh thì sảng khoái; dù ăn kiểu nào cũng ngon cả.

Vào tháng Mười, trong thời điểm chuyển mùa này, một bát chè đậu đỏ và khoai môn sánh mịn là món không thể thiếu! Món này cực kỳ dễ làm, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể làm được. Các nguyên liệu đều là những loại phổ biến, bổ dưỡng, tốt cho dạ dày và có tác dụng làm dịu, đặc biệt thích hợp cho mùa thu và mùa đông.

Món này rất thích hợp làm món ăn nhẹ buổi chiều, món tráng miệng sau bữa ăn hoặc món ăn kèm với bữa sáng. Không có chất phụ gia phức tạp, chỉ có hương vị ngọt ngào và mềm mại nguyên bản, an toàn cho cả người già và trẻ em. Hương vị đơn giản, đậm chất nhà làm, nhưng lại mang đến sự dịu dàng ấm áp nhất của tháng Mười.