Phụ nữ hãy nhớ ăn 3 món này: Nấu đơn giản, ngon miệng lại giúp làm ấm cơ thể, dưỡng ẩm làn da

Khi mùa thu và đông đến gần, dù bận rộn đến đâu, hãy nhớ ăn ba loại thực phẩm này để làm ấm cơ thể, dưỡng ẩm cho da khô và thoải mái vượt qua mùa thu và đông

Mùa thu đến rồi, thời tiết sẽ ngày càng lạnh hơn! Chúng ta không chỉ cần mặc thêm áo mà còn phải chú ý đến chế độ ăn uống nữa! Hãy nhớ ăn 3 loại thực phẩm này trong mùa thu se lạnh để bổ sung dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe, giúp giảm các chứng khó chịu trong mùa thu đông.

Khi vào tháng Mười, thời tiết sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt hơn giữa ngày và đêm rất đáng kể. Lúc này trang phục của bạn có thể sẽ cần hơn 1 lớp áo, cơ thể cũng cần bồi bổ thông qua chế độ ăn uống, ăn các loại thực phẩm theo mùa để xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 3 loại thực phẩm không thể thiếu trong mùa thu đông, với những công thức đơn giản, dễ làm mà cả người già và trẻ em đều yêu thích!

1. Thịt gà - Món ăn gợi ý: Thịt đùi gà kho khoai tây

Khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn, thật tuyệt khi ăn một món gì đó ấm nóng và bổ dưỡng, vừa làm dịu dạ dày vừa bồi bổ cơ thể. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến các món canh gà; hãy thử làm món này với đùi gà xem sao. Thịt mềm và mọng nước, giá cả phải chăng và rất bổ dưỡng.

Đầu tiên, chọn hai chiếc đùi gà tươi, chặt chúng thành những miếng nhỏ đều nhau, lấy một nắm bột mì, xoa đều lên chúng, rồi rửa sạch kỹ lưỡng. Bột mì có thể hút các tạp chất và máu, giúp chúng sạch hơn nhiều so với chỉ rửa bằng nước. Sau đó, rửa lại bằng nước sạch và để ráo.

Đổ một ít dầu vào nồi và đun nóng. Cho thịt gà, hành lá và gừng vào xào trên lửa lớn cho đến khi thịt gà hơi sém vàng. Thêm một ít nước tương để tạo màu, vài viên đường phèn để tạo vị thơm, và nước nóng đủ ngập gà. Đậy nắp nồi và ninh nhỏ lửa trong 20 phút.

Khi hết thời gian, cho khoai tây và cà rốt thái miếng vào, nêm muối và ninh thêm 15 phút nữa. Cuối cùng, cho ớt chuông thái miếng nhỏ vào và xào trên lửa lớn để dậy mùi thơm, sau đó là có thể dọn ra ăn! Thịt gà mềm và đậm đà hương vị, khoai tây ngấm hết nước thịt; chỉ cần một miếng thôi là bạn sẽ cảm thấy ấm áp khắp người.

2. Quả lê - Món ăn gợi ý: Nước lê và táo gai

Mùa thu đông không chỉ lạnh mà còn đặc biệt khô! Những ai bị khô họng, ngứa họng hoặc khó chịu nói chung nên uống nhiều nước/súp có tính dưỡng ẩm hơn. Nước lê và táo gai này là một phương thuốc tự nhiên, ngọt ngào và dễ chịu.

Công thức này vô cùng đơn giản. Rửa sạch và gọt vỏ lê, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Rửa kỹ quả táo gai và bỏ hạt. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước và vài viên đường phèn. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong nửa tiếng, để hương thơm trái cây từ từ lan tỏa.

Một bát nước này có vị ngọt dịu, giúp xua tan cái khô hanh của mùa thu và làm cho cổ họng dễ chịu hơn. Đây không phải là thuốc, chỉ là món nước trái cây tự làm đơn giản mà cả gia đình đều có thể thưởng thức.

3. Bí đỏ - Món ăn gợi ý: Bánh bí đỏ

Mùa thu đông trùng với mùa thu hoạch bí đỏ - loại quả trông vô cùng hấp dẫn với màu vàng óng. Bí đỏ có vị ngọt tự nhiên, bổ tỳ vị và làm ấm dạ dày. Chúng giàu vitamin và chất xơ, việc ăn nhiều bí ngô hơn trong những thời điểm chuyển mùa có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Đầu tiên, chuẩn bị khoảng 500g bí ngô, gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ, hấp chín rồi nghiền nhuyễn thành bí ngô xay nhuyễn. Từ từ cho bột gạo nếp vào, nhào thành hỗn hợp bột không dính, chia thành các phần bột có kích thước đều nhau, vo tròn rồi ấn dẹt thành bánh nhỏ.

Làm nóng chảo điện, cho bánh vào và chiên ở lửa nhỏ cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Bánh chín khi ấn nhẹ vào thấy đàn hồi trở lại ngay lập tức. Mỗi miếng bánh đều mềm, dai và ngọt, với vị ngọt tự nhiên của bí ngô, rất thích hợp cho bữa sáng hoặc ăn nhẹ.

Trong mùa thu đông, điều quan trọng là phải tuân theo nhịp điệu của mùa và ăn điều độ 3 loại thực phẩm để đạt được cả tác dụng làm ấm và dưỡng ẩm. Thịt gà làm ấm cơ thể, bí đỏ bổ tỳ vị, và lê giúp cấp ẩm tự nhiên, làm dịu niêm mạc hô hấp và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Những nguyên liệu này dễ dàng tìm thấy ở chợ, và cách chế biến cũng khá đơn giản.

Giai đoạn giao mùa khiến thời tiết mát mẻ và khô hơn, vì vậy đừng lơ là với những gì bạn ăn và uống! Hãy ăn những thực phẩm theo mùa để giữ ấm cơ thể và dưỡng ẩm cho làn da khô. Ăn uống lành mạnh và chăm sóc tốt sức khỏe của bạn.