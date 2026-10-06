4 món ngon cơm khiến bạn ăn sạch đến miếng cuối cùng: Dễ làm, nguyên liệu vô cùng quen thuộc

Người ta vẫn nói căn bếp là trái tim của ngôi nhà - nơi luôn đỏ lửa để thổi vào không gian sống hơi ấm tình thân và tạo ra những món ăn đong đầy hương vị. Khi bạn đặt những món ăn ngon lên bàn ăn, rồi bỗng tim như "nhảy múa" vì tiếng đứa con thân yêu của mình thì thầm "món mẹ nấu là ngon nhất!". Lúc này chắc chắn bạn cũng giống rất nhiều người, nhận ra, dù cuộc sống có cuốn ta đi xa đến đâu, ta cũng không thể lãng quên ngọn lửa kết nối gia đình, không thể bỏ bê bữa cơm ấm áp của những người thân yêu.

Hãy luôn giữ lửa ấm trong căn bếp, tích lũy những món ăn ngon cho gia đình để chăm sóc sức khỏe cũng như khẩu vị cho những người thân yêu. Dù món ăn bạn nấu không phải những món ăn cầu kỳ phức tạp, nhưng chắc chắn sẽ mang lại phép màu đặc biệt - biến những ngày bình lặng, mệt mỏi nhất trở nên ngọt ngào và tròn vị hơn bao giờ hết. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm danh 4 món ăn đơn giản, nhưng ngon miệng khiến bạn ăn sạch đến miếng cuối cùng.

1. Thịt heo xào tỏi tây - Thơm lừng ngon cơm

Nguyên liệu chủ đạo của món ăn là thịt heo và tỏi tây. Bạn hãy rửa sạch và cho thịt heo thái lát mỏng vào bát, thêm một ít tỏi, gừng băm, chút tinh bột và rượu nấu ăn. Trộn đều và ướp khoảng 10 phút. Tỏi tây rửa sạch, cắt thành từng đoạn vừa ăn. Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu thì nấu món ăn. Đun nóng dầu trong chảo, cho một chút gốc hành thái nhỏ và gừng băm vào phi thơm. Cho thịt heo đã ướp vào, đảo đều, nêm muối, đường, nước tương đảo đều cho thịt chín tới và đậm đà rồi trút thịt ra đĩa riêng. Tiếp đó rửa sạch chảo, cho lại một ít dầu ăn, đun dầu thật nóng rồi trút tỏi tây vào xào nhanh (xào lửa lớn khoảng 1 phút). Trút phần thịt xào trước đó vào chảo tỏi tây, đảo nhanh tay cho hai nguyên liệu hòa quyện và dậy mùi thơm. Nêm nếm lại chút muối nếu cần rồi tắt bếp, cho ra đĩa thưởng thức cùng cơm nóng. Món ăn này khiến cho cả gian bếp nhà bạn thơm lừng.

2. Sườn heo hấp khoai môn: Thơm ngon khó cưỡng

Rửa sạch rồi ngâm 650gr sườn heo trong nước khoảng 1 tiếng cho hết huyết thừa. Sau đó vớt ra cho ráo nước. Phủ bột bắp lên sườn heo để giữ ẩm. Xào tỏi băm và đậu đen lên men trong dầu nóng để làm nước sốt, sau đó ướp với sườn trong khoảng 20 phút để hương vị ngấm dần. Đầu tiên, xào khoai môn cho thơm rồi đặt xuống đáy đĩa, sau đó xếp sườn lên trên. Hấp trên lửa lớn trong 20 phút. Ngay khi bạn mở nắp, mùi thơm của khoai môn và thịt hòa quyện vào nhau, giống như cảm giác ấm áp khi một đứa trẻ chạy vào vòng tay bạn. Món ăn này cả nhà tôi rất thích, mọi người ăn hết sạch và phần nước sốt thường dùng trộn với cơm.

3. Canh rong biển và thịt heo: Ngọt thanh, dịu dàng

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, món canh này là cứu tinh. Cắt thịt nạc vai heo thành từng lát mỏng, hòa tan tinh bột khoai lang trong nước ấm và khuấy đều rồi nhúng từng miếng thịt vào. Cho nước vào nồi, đun sôi, nhẹ nhàng thả từng lát thịt vào, đun ở mức lửa nhỏ. Nấu ở lửa vừa trong 2 phút, sau đó cho rau xanh và rong biển vào, rồi rưới vài giọt dầu mè hoặc dầu hạt óc chó. Thịt heo mềm như đậu phụ, và nước dùng trong, thơm ngon mà không hề ngấy.

4. Cải ngọt chần sốt tỏi: Vị ngon của sự đơn giản

Đừng đánh giá thấp một món rau đơn giản. Khi được chế biến đúng cách và trình bày đẹp mắt, nó sẽ gây ấn tượng với bạn bè của bạn. Rửa sạch rau cải ngọt (hoặc cải thìa), để ráo. Sau đó đun sôi nước trong nồi, thêm một chút dầu ăn và muối vào rồi chần trong khoảng 2-3 phút hoặc cho đến khi phần lõi có màu xanh ngọc bích tươi tắn. Xếp rau lên đĩa. Phi thơm tỏi băm với dầu ăn sau đó thêm nước tương, dầu hào, một chút đường vào rồi làm đặc nước sốt bằng một ít bột bắp. Rưới sốt tỏi lên rau cải ngọt chần - hương thơm sẽ lan tỏa khắp không gian. Món ăn hoàn thành chỉ trong khoảng 10 phút mà ngon miệng. Món ăn này sẽ cho bạn thấy, đôi khi cuộc sống không nhất thiết phải xoay quanh những bữa ăn xa hoa; biến những món ăn đơn giản trở nên tinh tế đã là một thành tựu đáng kể.

4 món ăn, mỗi món một hương vị hấp dẫn riêng biệt - khi xào, lúc hấp, luộc hay chần - tuy nguyên liệu đơn giản, quen thuộc nhưng lại thổi vào bữa tối gia đình sự ấm áp và tràn đầy sức sống. Hạnh phúc giản đơn thực ra chẳng ở đâu xa xôi, lớn lao mà đôi khi chỉ gói gọn trong: Một gian bếp đỏ lửa, chiếc nồi trên bếp sôi sùng sục, lũ trẻ ríu rít nô đùa ngoài phòng khách, và người thân yêu khẽ trầm trồ, "Mùi thơm quá!" khi món ăn được đặt trên bàn - chính khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi đều tan biến và trở nên hoàn toàn đáng giá.