Món này rất dễ nấu và ngon tuyệt, với hương thơm đậm đà, nước dùng ngon đến nỗi bạn sẽ phải xin thêm cơm

Khoai sọ/khoai môn là một trong những loại rau ngon nhất để ăn vào mùa thu. Người xưa tin rằng khoai sọ mùa thu có vị dịu nhẹ và không béo ngậy. Hàm lượng polysaccharid và mucoprotein dồi dào trong khoai sọ/khoai môn rất tốt cho việc bổ dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thu. Hơn nữa, các hạt tinh bột của loại khoai này cực kỳ mịn, tạo nên hương vị tinh tế đặc biệt. Đừng bỏ lỡ khi có cơ hội thưởng thức loại rau này.

Hôm nay, chúng tôi sẽ làm một món ăn ngon và hấp dẫn với khoai sọ, tóp mỡ và một ít rau xanh. Đó là một sự kết hợp rất đơn giản. Tóp mỡ giúp tăng thêm hương thơm cho khoai sọ, tạo nên kết cấu mềm mại và thêm một lớp hương vị đặc biệt. Nước dùng đậm đà ở cuối cùng rất hợp với cơm. Chắc chắn đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món khoai sọ nấu tóp mỡ và rau xanh. Đây là một món ăn nhanh chóng, dễ làm, ngon miệng, thơm phức, mềm và bổ dưỡng.

Nguyên liệu làm món khoai sọ nấu tóp mỡ và rau xanh

10 củ khoai sọ, một ít rau cải ngọt (hoặc cải thìa), một miếng thịt ba chỉ, lượng hành lá và tỏi vừa đủ, một ít nước tương, một ít dầu hào, muối, lượng dầu hạt cải vừa đủ, một ít tiêu.

Cách làm món khoai sọ nấu tóp mỡ và rau xanh

Bước 1: Bạn hãy chuẩn bị khoảng 10 củ khoai sọ. Rửa sạch chúng dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn và cát. Sau đó, cho tất cả vào nồi áp suất, thêm lượng nước lạnh vừa đủ, đậy nắp và nấu trên lửa lớn. Khi nồi áp suất bắt đầu kín hơi, giảm lửa xuống mức thấp và nấu khoảng 4 phút. Tắt bếp, xả áp suất và lấy khoai sọ ra. Rửa lại với nước lạnh cho đến khi nguội hoàn toàn. Lúc này, bạn có thể dễ dàng bóc vỏ. Cắt phần thịt khoai môn thành từng miếng nhỏ và để ra đĩa để dùng sau. Rửa sạch và thái thịt ba chỉ thành từng miếng vừa ăn. Bỏ gốc và rửa sạch rau cải ngọt và để riêng, chuẩn bị thêm hành lá và tỏi để làm gia vị.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Lau khô chảo, cho một ít dầu hạt cải vào, đổ thịt ba chỉ vào chảo và xào trên lửa nhỏ. Nhớ xào kỹ cho đến khi tất cả mỡ tan chảy hết và thịt ba chỉ chuyển sang màu vàng nâu, vì đó là điều chúng ta muốn - lớp da giòn rụm. Cho khoai sọ thái miếng vào, rắc hành lá và tỏi đã ướp gia vị vào, xào trên lửa vừa nhỏ.

Bước 3: Sau đó, đổ nước sôi trực tiếp vào, thêm một ít nước tương và một chút dầu hào, rắc muối và bột tiêu, đảo nhanh rồi tăng lửa lớn và đun nhỏ lửa khoảng 2 đến 3 phút. Vì khoai môn đã được nấu chín bằng nồi áp suất nên về cơ bản đã chín mềm, do đó không cần phải đun quá lâu. Giữ lại lượng dùng vừa đủ ăn, và đảm bảo nước dùng có độ sệt vừa phải. Cuối cùng, cho rau cải ngọt vào, nấu nhanh đến khi chín, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món khoai sọ nấu tóp mỡ và rau xanh

Đây là một món ăn ngon với cả nước dùng và rau củ. Mùi thơm của tóp mỡ rất đậm đà, và khoai sọ thì mềm mịn đến khó tin. Món ăn tươi ngon, thơm lừng và hấp dẫn. Phần nước dùng còn lại cũng rất tuyệt vời để chan với cơm. Chắc chắn đáng để thử!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món khoai sọ nấu tóp mỡ và rau xanh!