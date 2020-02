Uống nước cam hay uống nhiều viên vitamin C có giúp chống được virus corona không?

Cũng theo đó nhiều người cho rằng, muốn tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trong thời kỳ dịch bệnh này, ăn thật nhiều cam hoặc uống viên vitamin C có thể giúp cơ thể chống chọi với virus corona. Vậy thông tin này có đúng hay không?

Tiến sĩ N. Ganabaskaran, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Malaysia cho biết: "Sở hữu hệ thống miễn dịch mạnh không chỉ giúp làm giảm nguy cơ nhiễm các bệnh do vi khuẩn và virus gây ra, mà nó còn có thể giúp bạn tăng tốc độ hồi phục [nếu chẳng may nhiễm phải chúng".

Chúng ta biết hệ thống miễn dịch là một cơ chế phòng thủ của cơ thể, chống lại các sinh vật truyền nhiễm và những "kẻ xâm lược" khác, bao gồm cả vi khuẩn và virus. Hệ thống miễn dịch được tạo thành từ một mạng lưới các tế bào, mô và cơ quan phối hợp với nhau để bảo vệ cơ thể.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Ganabaskaran cho biết, mỗi người trong số chúng ta lại có một hệ thống miễn dịch mạnh yếu khác nhau, tùy theo các yếu tố như tuổi tác, thói quen ăn uống và lối sống. Vì vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng hệ thống miễn dịch của bạn được củng cố mạnh mẽ nhất có thể, điều đó sẽ giúp bạn phòng và chiến đấu với bệnh tật.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp đủ vitamin cần thiết cho cơ thể. Mà một trong những vitamin quan trọng nhất giúp tăng cường hệ miễn dịch là vitamin C. Vitamin C giúp làm tăng khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Thiếu vitamin C có thể khiến bạn dễ bị bệnh hơn.

Theo các chuyên gia y tế, việc tăng cường hệ miễn dịch chính là phương pháp tốt nhất để đối phó dịch bệnh.

Tuy nhiên, cơ thể con người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được cung cấp thông qua các loại thực phẩm để duy trì sức khỏe. Các loại trái cây họ cam quýt như bưởi, cam, chanh... là những nguồn rất giàu vitamin C. Đặc biệt là quả cam, có chứa các polyphenol là chất chống virus, tiêu diệt virus xâm nhập vào cơ thể, từ đó ngăn ngừa nhiễm trùng.

Việc uống vitamin C dạng viên không được khuyến khích, vì nó chỉ tạo ra tác dụng giống một loại giả dược, khiến bạn yên tâm hơn. Các nghiên cứu cho thấy uống vitamin C dạng viên không tạo ra tác dụng rõ ràng với hệ miễn dịch. Nhưng uống quá liều vitamin C, nhiều hơn 500 miligam mỗi ngày đã không nằm trong mức an toàn, và trên 2.000 miligam mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận lên rõ rệt.

Đồng quan điểm với tiến sĩ Ganabaskaran, tiến sĩ Sareena Hanim Hamzah, một chuyên gia dinh dưỡng của Malaysia cũng cho biết: "Trái cây và rau củ chứa vitamin C, E và chất chống oxy hóa có thể tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại nhiễm trùng và mầm bệnh". Tiến sĩ Sareena cho biết thêm, trái cây có múi là một trong những loại thực phẩm tốt nhất để tăng cường khả năng phòng bệnh của cơ thể.

Qua ý kiến của các chuyên gia y tế, kiến nghị mọi người nên bổ sung nước cam, hoặc ăn cam trực tiếp để giúp tăng cường thể chất, tránh uống quá nhiều viên vitamin C.

Một số tác dụng khác của nước cam

- Trong nước cam có rất nhiều vitamin C, đây là một chất chống oxy hóa giúp làm chậm hiệu ứng của sự lão hóa tế bào và gây tổn hại cho các tế bào.

- Nước cam chứa nhiều canxi, do đó sẽ rất thích hợp cho những ai không thích sữa. Uống nước cam cũng giúp tăng cường canxi cho răng và xương mạnh mẽ, chắc khỏe…

- Một ly nước cam chỉ chứa khoảng 14% lượng kali cần thiết trong ngày, nhưng cũng đủ cho bạn một khởi đầu tốt đẹp cho một ngày mới.

- Uống nước cam ở bất kỳ hình thức nào thì cũng không làm tăng lượng chất béo hoặc chất cholesterol trong nó.

- Nước cam bỏ thêm chút muối sau khi luyện tập ra nhiều mồ hôi là cách để lấy lại thể lực nhanh chóng. Bởi lượng đường fructoza và 85% lượng nước có trong cam sẽ nhanh chóng được cơ thể hấp thụ, có tác dụng giải khát và bồi bổ thể lực.